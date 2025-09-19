ٹک ٹاک ڈیل: امریکہ اور چین کے درمیان پیش رفت، قومی سلامتی کے خدشات اور مستقبل غیر یقینی

ٹک ٹاک کے معاہدے پر امریکہ اور چین کے درمیان جاری مذاکرات، ممکنہ منتقلی، الگورتھم کے کنٹرول اور قومی سلامتی کے خدشات پر ایک تفصیلی جائزہ۔
واشنگٹن - رائٹرز - صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین ی صدر شی جن پنگ کی اس ہفتے ٹک ٹاک کے معاہدے پر ہونے والی پیش رفت ماہرین کے مطابق، بائٹ ڈانس کو شارٹ ویڈیو ایپ کے امریکی اثاثوں سے دستبردار ہونے کی اجازت دینے کے لیے بات چیت کو تقویت دینے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ پیش رفت، اگرچہ معمولی ہے، چین ی ملکیت والے ٹک ٹاک کو امریکہ میں ختم کرنے کی قانونی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے آٹھ ماہ بعد ہوئی ہے، اور فروخت کے بارے میں طویل بحث کے بعد سامنے آئی ہے۔ ٹرمپ نے جمعہ کو سچائی سوشل پر کہا کہ وہ شی کی جانب سے ٹک ٹاک ڈیل کی
منظوری کو سراہتے ہیں، جو دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بعد سامنے آئی۔ شی کے بیان میں کسی منظوری کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ژنہوا اسٹیٹ میڈیا میں میٹنگ کے خلاصے کے مطابق، اس میں کہا گیا ہے کہ 'چینی حکومت فرموں کی مرضی کا احترام کرتی ہے اور کمپنیوں کو مارکیٹ کے ضوابط کی بنیاد پر کاروباری مذاکرات کرنے اور چینی قوانین اور ضوابط کے مطابق ایک حل تلاش کرنے کا خیرمقدم کرتی ہے، جب کہ مفادات میں توازن قائم رکھا جائے۔' ایشیا سوسائٹی پالیسی انسٹی ٹیوٹ کی سینئر نائب صدر، وینڈی کٹلر نے کہا، 'واشنگٹن اور بیجنگ سے ملنے والے ردعمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ اور شی کے درمیان فون کال اچھی رہی، اور دونوں اطراف نے اہم دو طرفہ بات چیت کو ظاہر کرنے کے لیے 'مثبت' اور 'تعمیری' جیسے الفاظ استعمال کیے۔' 'اگرچہ رہنماؤں نے بظاہر ٹک ٹاک ڈیل کو منظوری دی، لیکن اس طرح کے معاملات کے گرد اہم تفصیلات جیسے کہ الگورتھم کا مالک کون ہوگا اور اس کا کنٹرول کون کرے گا، اب بھی غیر واضح ہیں۔' بہرحال، کم از کم کئی ماہ کا کام ابھی باقی ہے۔ ٹرمپ نے اس ہفتے منتقلی کی ڈیڈ لائن 19 دسمبر تک بڑھا دی ہے۔ اور قانون سازوں نے میڈرڈ میں اس ہفتے کے شروع میں طے پانے والے ابتدائی فریم ورک معاہدے کے بارے میں اطلاع دی گئی تفصیلات پر خدشات ظاہر کیے ہیں۔ کانگریس نے حکم دیا تھا کہ اگر اس کے امریکی اثاثوں کو چینی مالک بائٹ ڈانس نے فروخت نہیں کیا تو جنوری 2025 تک امریکی صارفین کے لیے ایپ بند کر دی جائے۔ ٹرمپ نے اس قانون کو نافذ کرنے سے انکار کر دیا ہے، جب کہ ان کی انتظامیہ ایک نیا مالک تلاش کر رہی ہے، جسے ڈیموکریٹس غیر قانونی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اس بات کی فکر ہے کہ ایپ پر پابندی ٹک ٹاک کے بڑے صارف بیس کو ناراض کرے گی اور سیاسی مواصلات میں خلل ڈالے گی۔ انہوں نے قومی سلامتی کے خدشات کو بڑے پیمانے پر کم کیا ہے جس کی وجہ سے کانگریس نے چینی منتقلی کا مطالبہ کیا۔ ٹرمپ نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا، 'مجھے ٹک ٹاک پسند ہے؛ اس نے مجھے منتخب ہونے میں مدد کی۔' 'ٹک ٹاک کی زبردست قدر ہے۔ امریکہ کے پاس وہ قدر ہے، کیونکہ ہم ہی اسے منظور کرنے والے ہیں۔' سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں چینی کاروبار اور اقتصادیات پروگرام کے سربراہ، اسکاٹ کینیڈی نے کہا، 'آج اور گزشتہ چند مہینوں کے دوران ہونے والی بات چیت کی خاکہ امریکہ کے مفادات کے مقابلے میں چین کے مفادات کے ساتھ بہتر طریقے سے ہم آہنگ ہے۔' انہوں نے مزید کہا، 'ہم انفرادی کاروباری سودوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم چینی ساختی اصلاحات کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔' معاہدے کے بارے میں کلیدی سوالات اب بھی باقی ہیں۔ کمپنی کی صحیح ملکیت کا ڈھانچہ واضح نہیں ہے، اسی طرح اس بات کا بھی کہ چین کتنا کنٹرول برقرار رکھے گا، یا آیا کانگریس منظوری دے گی۔ رائٹرز نے اطلاع دی ہے کہ یہ معاہدہ ٹک ٹاک کے امریکی اثاثوں کو بائٹ ڈانس سے امریکی مالکان کو منتقل کرے گا۔ ڈیل سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ یو ایس ٹک ٹاک اب بھی بائٹ ڈانس کے الگورتھم کا استعمال کرے گا۔ یہ انتظام قانون سازوں کو پریشان کرتا ہے جو اس بات سے فکر مند ہیں کہ بیجنگ امریکیوں کی جاسوسی کر سکتا ہے یا ایپ کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کارروائیاں کر سکتا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ ایپ کی وجہ سے کوئی قومی سلامتی کا خطرہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چین کے ہواوے نے ڈیپ سیک ماڈل کو مشترکہ طور پر تیار کیا، سنسرشپ میں بہتری لائی۔ گوگل نے انسداد ٹرسٹ ٹوٹنے سے بچنے کے بعد کروم براؤزر میں جیمنی کا اضافہ کیا۔\ٹک ٹاک ڈیل پر امریکہ اور چین کے درمیان پیش رفت، قومی سلامتی کے خدشات اور سیاسی اثرات پر بحث جاری ہے، جبکہ ممکنہ منتقلی اور کانگریس کی منظوری کے بارے میں غیر یقینی صورتحال ہے
