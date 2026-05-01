ٹہران میں جیم اور کافے کھولے گئے، لیکن اقتصادی آلام جاری ہیں

امریکا-اسرائیلی حملوں کے بعد سیلز فائر کے تحت ٹہران میں جیم اور کافے کھولے گئے ہیں، لیکن مالیاتی دباؤ کے باعث بہت سے ایرانیوں کے لیے روزمرہ کی ضروریات دست ناپید ہیں۔ قیمتوں میں اضافہ، بے گاری اور اقتصادی آلام سے ایرانی عوام شدید متاثر ہیں۔
ٹہران میں جیم اور کافے ایک بار پھر کھولے گئے ہیں جبکہ زندگی ایک عام رتھم میں واپس آ رہی ہے جو امریکا-اسرائیلی حملوں کے بعد سیلز فائر کے تحت ہے، لیکن IT کارکن مہیار کے لیے روزمرہ کی ضروریات اب بھی دست ناپید ہیں جبکہ مالیاتی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ٹہران کے شمالی ثروتمند علاقے میں جدید کافے منگلوار کی رات کو بھرپور تھے، جو ایران کے ہفتہ کے آغاز کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، جہاں مرد اور عورتوں نے رنگارنگ مشروبات پیے اور سڑاکوں پر چلنے لگے۔ لیکن یہ عام حالت ایران کے عوام کے لیے اقتصادی آلام کو چھپا کر رکھتی ہے، جہاں ٹہران اور واشنگٹن کے درمیان مارکیٹ ہلا دینے والے بلاک ایڈز کا سامنا ہے۔ "بہت سے لوگوں کے لیے کرایہ ادا کرنا اور حتیٰ کہ کھانا خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور کچھ کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہے،" 28 سالہ مہیار نے AFP کے جاسوسی سے کہا، جس نے کہا کہ اس کی کمپنی نے 34 افراد کو برکار کر دیا ہے – جو اس کے 40 فیصد کارکنوں کے برابر ہے۔ مہیار نے کہا کہ اجور میں بھی اضافہ نہیں ہوا ہے، اور جنگ سے پہلے ہی 45 فیصد سے زائد ترقی کا سامنا کر رہا تھا، جو حال ہی کے ہفتوں میں 53.
7 فیصد تک پہنچ گیا ہے، قومی آہنگی سنٹر کے مطابق۔ "فقط وہ لوگ جو املاک، بڑے کاروبار اور قابل توجه دولت کے مالک ہیں، اب بھی ایک عام حالت میں ہیں،" نے کہا۔ ایرانی ریال منگلوار کو ڈالر کے مقابلے میں ایک ریکارڈ کم سطح پر گر گیا، کرنسی ٹریکنگ ویب سائٹس کے مطابق، جو بلیک مارکیٹ پر تقریباً 1.8 ملین پر ٹریڈ کر رہا تھا، جبکہ جنگ کے آغاز کے وقت 1.7 ملین تھا۔ ایران کے معاون مزراعی وزیر نے کہا کہ 191,000 افراد نے جنگ کے اثرات کی وجہ سے کام سے برکار ہونے کے بعد بے گار ہونے کے لیے درخواستیں دائیں۔ لیکن 49 سالہ تونکابون نے کہا کہ "حتیٰ کہ ثروتمند لوگ بھی شکایت کر رہے ہیں،" جبکہ کرایہ دار – جن میں اس کا بھی شامل ہے – کرایہ ادا کرنے میں مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے بنیادی ضروریات کے لیے ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور غیر فوری ضروریات کو ٹال دیا گیا ہے۔ ایران میں کم سے کم روزانہ اجور تقریباً 5.5 ملین ریال ہے (جس کے مطابق کرنسی ٹریکنگ ویب سائٹس کے مطابق، 3 ڈالر تھا)، جیسا کہ 20 اپریل کو ریاستی میڈیا پر نشر کردہ ایک مزراعی اتھارٹی کے اعلان میں کہا گیا تھا۔ لیکن 28 اپریل تک، ایک لیٹر کھانے کا تیل کے لیے تقریباً چار ملین ریال کی ضرورت تھی، انڈے 240,000 ہر ایک تھے، اور گوشت 7 سے 23 ملین ریال فی کلوگرام تھا۔ "حتیٰ کہ جنگ کے دوران بھی قیمتوں میں اتنا اضافہ نہیں ہوا تھا، وہ ہر روز بڑھ رہے ہیں،" 29 سالہ فاطمہ نے کہا، جو ایران کے جنوب شرقی شہر زاہدان میں رہتی ہے۔ دو بچوں کی ماں نے کہا کہ وہ دن بھر کپڑے دھونتی ہے اور چمکائی کرتی ہے لیکن اسے اپنے چھوٹے بچے کے لیے بچوں کے کھانے کی قیمت نہیں ملتی۔ اس کے شوہر بے گار ہونے کے بعد، نے کہا کہ وہ اپنے دندانوں کے لیے تیز درد کے لیے تین مہینے سے علاج میں تاخیر کر رہی ہے کیونکہ وہ اس کے لیے کافی پیسے نہیں رکھتی ہے یا کسی سے پیسے نہیں کر سکتی ہے۔ "فقط ہم نہیں، ہمارے بہت سے رشتیدار اور پڑوسی بھی علاج کے لیے نہیں جاتے کیونکہ یہ بہت مہنگا ہو گیا ہے۔" طالب علم شاہین نامپور مالیاتی دباؤوں اور مختلف قیمتوں سے تھک گیا ہے، نہ ہی یہ کہ جنگ کو ایک واضح خاتم پر پہنچانے کے لیے موجودہ جمہوریتی حالت میں کوئی پیشرفت ہے۔ "ہر حال میں" ایران کی سنسٹیکٹس سے متاثرہ اقتصادی حالت پہلے ہی مشکل تھی جب اسرائیل اور امریکا نے 28 فروری کو جنگ شروع کی، اور جنگ نے دباؤ کو مزید بڑھا دیا۔ ایران نے فولڈنگ پلانٹس پر امریکا-اسرائیلی حملوں کے بعد فولڈنگ کے ایکسپورٹس پر روک لگائی، ساتھ ہی سول بناساختوں میں بھی شامل ہیں جیسے کہ سڑاکیں، پل اور پیٹرو کیمیکل فسیلیٹیز۔ اسلامی جمہوریہ نے عالمی اقتصادی درد کو روک دیا ہے اور ہورموز کی خلیج کے ذریعے اہم تجارت کو روک دیا ہے، لیکن امریکا نے اسے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر ایک معاہدے پر دباؤ دینے کے لیے اپنے پورٹس بلاک کرکے بھی دبا دیا ہے۔ کچھ ایرانیوں نے کہا کہ جمہوریتی حالت میں دوبارہ جنگ کا خطرہ ہے، لیکن بہتوں کے لیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں گزارنا ہی مرکز ہے۔ کچھ نے کہا کہ وہ کام نہیں پکڑ سکتے، جبکہ دیگروں نے اپنی درآمد کو خشک کر دیا جب حکمرانی نے جنگ کے آغاز کے وقت انٹرنیٹ پر قید لگائی، جس نے عالمی ویب پر اتصال پر اعتماد کرنے والے صنعتوں اور کارکنوں کو دبا دیا۔ دسمبر کے آخر میں اقتصادی آلام سے شروع ہونے والی مچاؤں کے بارے میں کم سے کم کوئی اشارہ نہیں ہے، جو تیزی سے بڑھ کر حکومت کے خلاف بڑے اجتماعات میں تبدیل ہو گئے، جن میں حقوقی گروپس کے مطابق ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا۔ نے کہا کہ اب وہ اپنے موسیقی اسٹریمنگ پلت فارم کی سسکرپشن کو خرید نہیں سکتا، لیکن وہ پارکوں اور کافے میں کچھ عام حالت کے لیے جا رہا ہے، جیسے کہ خاندانوں نے منگلوار کو ٹہران میں ایک جھیل میں پیڈل بوٹس پر روانہ ہو گئے یا شہر کے فریشی پارکوں میں سائکل چلائی
