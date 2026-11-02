ٹیسلا اور سیمسنگ نے ویتنام پر نئے ٹیرف کے خلاف اپنی مخالفت کا اعلان کیا
ٹیکنالوجی دیو ٹیسلا اور سیمسنگ نے امریکی ٹیرف کے خلاف احتجاج کیا ہے، جس سے ویتنام کی سپلائی چین متاثر ہوسکتی ہے۔
مقامی امریکی کاروباری ادارے ٹیسلا اور سیمسنگ جیسی عالمی ٹیکنالوجی کی دیو کمپنیاں ویتنام ی مصنوعات پر لگنے والے ممکنہ نئے امریکی ٹیرف ز کے خلاف سخت مخالفت کر رہی ہیں۔ ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اضافی ٹیرفز لگانے سے سپلائی چین میں خلل پڑے گا اور امریکی صارفین کی خدمت کرنے والی صنعتوں کے لیے مینوفیکچرنگ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔
سوالیہ علامت میں ٹیرف کی حتمی تاریخ
ٹیسلا اور سیمسنگ نے اپنے احتجاجی خط امریکی ٹریڈ ریپریزنٹٹو (USTR) کو بھیجے ہیں جبکہ ٹرمپ انتظامیہ نوومبر کے 29 کو مقرر کردہ آخری تاریخ تک ویتنام کے الزامی انٹیلیکچل پراپرٹی کی خلاف ورزیوں کے معاملے میں تفتیش مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ تفتیش مئی میں شروع کی گئی تھی اور اس کا تعلق ویتنام میں انٹیلیکچل پراپرٹی حقوق کے تحفظ اور نفاذ سے متعلق تشویشات سے ہے۔Also readمولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سی ڈی ای اور پولیس کی کارروائی
واشنگٹن نے ویتنام کو 'پرائیورٹی فارن کٹری' قرار دیا ہے، جس سے یہ ملک امریک کی انٹیلیکچل پراپرٹی واچ لسٹ پر سب سے سنگین زمرے میں آنے والا پہلا اختیار بن گیا ہے۔ یہ پہلی موقع ہے جب 13 سال بعد کسی علاقے کو ایسے سخت زمرے میں رکھا گیا ہے۔ ریکٹر کی رپورٹس کے مطابق، امریک نے ویتنام پر مستند الزامات لگائے ہیں کہ وہ انٹیلیکچل پراپرٹی تحفظ اور نفاذ میں درپیش طویل عرصے سے چلی آرہی ہیں پریشانیوں کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔
ٹیسلا کی سپلائی چین کی حساس صورتحال
ٹیسلا نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ امریک میں اس کے آپریشنز کے لیے ضروری کچھ جدید اجزاء اور پریسیژن مینوفیکچرنگ کا سامان داخلی طور پر کافی مقدار میں دستیاب نہیں ہے۔ ٹیسلا نے انتباہ کیا کہ ویتنام میں قائم مینوفیکچرنگ سہولیات اس کی سپلائی چین کو برقرار رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جس پر کوئی دوسرا متبادل ممالک میں موجود نہیں ہے۔
سیمسنگ کے امریکی ذیلی ادارے نے بھی اضافی ٹیرفز کے خلاف اپنی مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے ویتنام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ سیمسنگ کا کہنا ہے کہ ویتنام اسمارٹ فونز، کنزیومر الیکٹرانکس اور نیٹ ورک کے سامان کی مینوفیکچرنگ اور برآمدات کے لیے ایک بڑا مرکز ہے جو امریکی صارفین کو فراہم کیا جاتا ہے۔ سیمسنگ ویتنام میں سب سے بڑا غیر ملکی سرمایہ کار ہے جس نے وہاں تقریبا 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔
امریکی صنعتی حلقوں کی کٹھ پتلی پالیسیاں
کئی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں، ریٹیلرز اور ایپarel گروپس نے بھی اضافی ٹیرفز کے خلاف اپنی آواز اٹھائی ہے، جس میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ٹیرفز میں اضافہ سے لاگت بڑھے گی اور تجارتی رسوں میں خلل پڑے گا۔ تاہم، کچھ امریکی مقامی صنعتیں، جن میں اسٹیل، لکڑی، سولر انرجی اور سمندری مصنوعات کی پیداواریہ شامل ہیں، نے حفاظتی تجارتی اقدامات کی حمایت کی ہے تاکہ مقامی کاروباروں کو غیر ملکی مقابلے سے بچایا جاسکے۔
حالیہ ٹیرفز کی جائزہ اور مستقبل کی منظر نامے
امریکہ فی الحال ویتنامی مصنوعات پر عام طور پر 12.5 فیصد ٹیرف عائد کر رہا ہے، جو جولائی میں لگایا گیا تھا۔ یہ ٹیرف ایک تفتیش کے بعد لگایا گیا تھا جس میں الزام تھا کہ ویتنام مجبوری میں پیدا کی گئی مصنوعات کی درآمد کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ ویتنام پر پچھلے سربراہ ٹرمپ کے 'لائبریشن ڈے' کے اعلان کے بعد 20 فیصد ٹیرف بھی لگایا گیا تھا، لیکن بعد میں امریک کی سپریم کورٹ نے ان ٹیرف کو ختم کر دیا تھا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس سطح کے ٹیرف کو بحال کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔
اب یہ واضح نہیں ہے کہ انٹیلیکچل پراپرٹی کی خلاف ورزیوں کے تعلق سے لگائے جانے والے نئے ٹیرفز تمام ویتنامی درآمدات پر عائد ہوں گے یا صرف مخصوص صنعتوں پر۔ ویتنام کے حکام نے واشنگٹن سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی تفتیشات کو غیر جانبدارانہ طریقے سے انجام دے۔
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