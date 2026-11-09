ٹیلر swift اور کرلی کلس کا مشترکہ ظہور دوستی کی افواہوں کو ختم
ٹیلر swift اور کرلی کلس کا ایرو ہڈ سٹیڈیم میں مشترکہ ظہور ان کی دوستی کی افواہوں کو ختم کر دیا، دونوں نے کینساس سٹی چیفس کے میچ میں شرکت کی۔
پاپ سوپر اسٹار ٹیلر swift اور ماڈل کرلی کلس کا ایک ساتھ نظر آنا مداحوں میں جوش و خروش کا سبب بنا ہے۔ یہ دونوں ستارے کینساس سٹی میں واقع ایرو ہڈ سٹیڈیم میں موجود تھے، جہاں ان کی موجودگی نے سالوں سے چلی آ رہی دوستی کے ٹوٹنے کی افواہوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ٹیلر swift نے اپنی کامیابی کے دوران اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ مل کر بہت سے اہم مواقع پر شرکت کی، لیکن یہ ظہور خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے۔
میچ کی تفصیلات اور کھلاڑیوں کی کارکردگی
ٹیلر swift نے ۳۶ سال کی عمر میں اپنے شوہر کینساس سٹی چیفس کے ٹائٹ اینڈ ٹریوس کیلسی کی ہمت افزائی کی۔ انہوں نے نیو یارک جیٹس کے خلاف چیفس کی فتح کو یقینی بنانے کے لیے سرخی رنگ کی پٹی دار لباس میں جشن منایا۔ یہ موقع اس بات کی دلیل تھا کہ ٹیلر swift اپنے شوہر کے کیریئر کو سراہنے کے لیے میدان میں موجود تھیں۔ ان کی موجودگی نے میچ کی رونق میں اضافہ کیا اور مداحوں نے ان کے جوش کی خوب تعریف کی۔Also readFive things to watch for at the Grammys
ماضی کے رشتے اور میڈیا کی توجہ
ٹیلر swift اور کرلی کلس کی دوستی کا آغاز ۲۰۱۳ میں وکٹوریا سیکرٹ فیشن شو کے دوران بیک اسٹيج پر ہوا تھا۔ ان دونوں نے ۲۰۱۳ اور ۲۰۱۴ کے شوز میں شرکت کی، جس سے ان کے رشتے کو میڈیا کی توجہ حاصل ہوئی۔ کرلی کلس نے ۲۰۱۵ میں ٹیلر swift کے میوزک وڈیو "Bad Blood" میں بلے لیوی، سیلینا گوئز، سنڈی کرافورڈ اور کیرا ڈی لیننگ کے ساتھ حصہ لیا۔ یہ تمام واقعات ان کی قریبی دوستی کا ثبوت تھے۔
افواہوں کی جڑیں اور حقیقت پسندانہ جائزہ
دونوں ستاروں کے عوامی طور پر ایک ساتھ نظر نہ آنے نے کچھ عرصے تک دشمنی کی افواہیں پیدا کر دیں۔ اکتوبر ۲۰۱۸ میں جب کرلی کلس نے بزنس مین جاشوا کشر سے شادی کی، تو ٹیلر swift کی غیر موجودگی نے افواہوں کو ہوا دی۔ تاہم، کرلی کلس نے نیویارک ٹائمز کے ۲۰۱۸ کے انٹرویو میں اس بات کی سختی سے تردید کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ ٹیلر swift سے باقاعدہ رابطے میں رہتی ہیں اور مداحوں کو خبروں پر یقین کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی۔
ابلاغی اثرات اور مستقبل کے امکانات
یہ نیا اشتراک ۲۰۱۸ کے بعد ان کا پہلا وسیع پیمانے پر رپورٹ کردہ عوامی ظہور ہے۔ کرلی کلس اپنے والدین اینڈریا اور اسکاٹ swift کے ساتھ بھی موجود تھیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کے درمیان رشتہ اب بھی مضبوط ہے۔ اس واقعے نے مداحوں میں امید کی نئی لہر دوڑا دی ہے اور ایک ایسے رشتے کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کیا ہے جو ایک وقت میں سیلیبریٹی نیوز کا مرکزی حصہ تھا۔
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