ٹیلر سوئفٹ نے اپنی آواز کو ٹریڈ مارک کرنے کی درخواست جمع کرائی، مصنوعی ذہانت کے خطرے کے پیش نظر

گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ نے اپنی آواز کو قانونی طور پر محفوظ کرنے کے لیے امریکہ کے انٹیلکچوئل پراپرٹی آفس میں درخواست جمع کرائی ہے، کیونکہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کردہ مواد میں تیزی آ رہی ہے۔ اداکار میتھیو میک کونوہی نے بھی پہلے ہی ایسا ہی اقدام اٹھایا ہے۔
ٹेलर سوئفٹ نے امریکہ کے انٹیلکچوئل پراپرٹی آفس میں اپنی آواز کو ٹریڈ مارک کرنے کی درخواستیں جمع کرائی ہیں، یہ اقدام اداکار میتھیو میک کونوہی نے بھی اٹھایا تھا، جیسا کہ مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ مواد میں تیزی آئی ہے۔ گلوکارہ نے امریکہ کے پیٹنٹ اور ٹریڈ مارک آفس (USPTO) کو دو صوتی ریکارڈنگ جمع کرائی ہیں۔ دونوں ریکارڈنگز 'ہی، اٹس ٹیلر' سے شروع ہوتی ہیں اور ان کی تازہ ترین البم 'دی لائف آف ا شوگرل' کی ریلیز کا اعلان کرتی ہیں، جو اکتوبر کے اوائل میں ریلیز ہوئی تھی۔ جمعہ کو USPTO میں جمع کرائی گئی ایک اور دستاویز میں فنکار کی اسٹیج پر کی گئی ایک تصویر شامل تھی۔ یہ جمع کرائی سب سے پہلے انٹیلکچوئل پراپرٹی کے وکیل جوش گر بین نے دیکھی۔ اے ایف پی سے رابطہ کرنے پر، ٹیلر سوئفٹ کے پبلسسٹ نے فوری طور پر جواب نہیں دیا۔ میک کونوہی نے حالیہ برسوں میں USPTO کے ساتھ ایک درخواست کو آگے بڑھایا ہے، جو مصنوعی ذہانت کے ماڈلز کے ذریعہ ان کی آواز کے غیر مجاز استعمال سے تحفظ کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ ان میں 'Alright, alright, alright!
' کی آڈیو شامل ہے - ان کی 1993 کی فلم 'Dazed and Confused' سے یادگار لائن - نیز 'Just keep livin', right?
' کی آڈیو بھی شامل ہے، جس کے بعد اضافی مختصر جملے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے ماڈلز میں پیشرفت اب چند سیکنڈ میں ایک مختصر کلپ سے آواز کو ترکیب کرنا ممکن بناتی ہے، جبکہ چند سال پہلے اس عمل کے لیے طویل ریکارڈنگ اور کئی دنوں کی ضرورت تھی۔ بہت سے فنکار مصنوعی ذہانت کے پلیٹ فارمز کے ذریعہ ان کی تصویر اور آواز کے بے قابو استعمال کے بارے میں تیزی سے فکر مند ہیں۔ کئی امریکی ریاستوں نے اس طرح کے استعمال پر پابندی عائد کرنے والے قوانین منظور کیے ہیں، اگرچہ بہت سے صرف بدنیتی پر مبنی یا تجارتی استحصال پر لاگو ہوتے ہیں۔ صرف چند - خاص طور پر 2024 میں ٹینیسی کی ریاستی قانون ساز اسمبلی کی جانب سے منظور کردہ ELVIS ایکٹ - وسیع تر تحفظ پیش کرتے ہیں۔ سب سے قابل ذکر مثال اسکارلیٹ جوہانسن کی ہے، جنہوں نے 2023 میں Lisa AI ایپ پر مقدمہ دائر کیا تھا کیونکہ اس نے ان کی رضامندی کے بغیر اشتہار میں استعمال کے لیے ان کی شکل میں ایک AI اوتار بنایا تھا۔ مصنوعی ذہانت کی ترقی کے ساتھ، فنکاروں کے لیے اپنی تخلیقات اور شناخت کی حفاظت کرنا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ ٹیلر سوئفٹ اور میتھیو میک کونوہی جیسے مشہور افراد کی جانب سے ٹریڈ مارک کے لیے درخواستیں جمع کروانا اس مسئلے کی سنگینی اور اس کے حل کی تلاش کی جانب اشارہ ہے۔ یہ اقدام نہ صرف ان کی اپنی آوازوں کو غیر قانونی استعمال سے بچائے گا بلکہ دیگر فنکاروں کو بھی ایسا کرنے کے لیے حوصلہ دے گا۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے آواز کی نقل کرنا اب اتنا مشکل نہیں رہا جتنا پہلے تھا۔ چند سیکنڈ کی آڈیو ریکارڈنگ سے کوئی بھی کسی کی آواز کی نقل تیار کر سکتا ہے، جو کہ فنکاروں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ یہ خطرہ صرف ان کی آواز تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی تصویر، ان کی تخلیقات اور ان کی شخصیت تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے، امریکہ کی کئی ریاستوں نے قوانین بنائے ہیں جو مصنوعی ذہانت کے ذریعے کسی کی شناخت یا تخلیقات کے غیر قانونی استعمال کو منع کرتے ہیں۔ تاہم، یہ قوانین ابھی بھی ابتدائی مرحلے میں ہیں اور ان میں بہتری کی ضرورت ہے۔ ٹینیسی کا ELVIS ایکٹ ایک اہم قدم ہے، لیکن اسے دیگر ریاستوں میں بھی نافذ کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ، فنکاروں کو خود بھی اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹریڈ مارک کے لیے درخواست جمع کروانا ان اقدامات میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ، فنکاروں کو اپنے مداحوں کو اس مسئلے کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے اور انہیں مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کردہ جعلی مواد سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کا حل تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ تاہم، اگر فنکار، قانون ساز اور عوام مل کر کام کریں تو اس مسئلے کو حل کرنا ممکن ہے۔ ٹیلر سوئفٹ کی جانب سے یہ اقدام ایک مثبت پیشرفت ہے اور امید ہے کہ یہ دیگر فنکاروں کو بھی اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے کے لیے प्रेरित کرے گا
