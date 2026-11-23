ٹیلر برنارڈ کا فارمولا ای ٹیسٹنگ کے دوران خوفناک حادثہ، گاڑی تباہ
برطانوی ڈرائیور ٹیلر برنارڈ اسپین کے جاراما سرکٹ میں ٹیم فیوژن کی طرف سے ٹیسٹنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوئے، گاڑی آگ کے حوالے، لیکن وہ محفوظ ہیں۔
برطانوی ڈرائیور ٹیلر برنارڈ نے اسپین کے مشہور جاراما سرکٹ میں ہونے والے خوفناک حادثے میں اپنی جان بچالی، حالانکہ ان کی گاڑی تباہ ہو گئی۔ ٹیلر برنارڈ 2027 کے سیزن کی تیاریوں کے دوران ٹیم فیوژن کی طرف سے ٹیسٹنگ کے لیے اسپین گئے ہوئے تھے، جہاں ان کی کار زوردار دھماکے کے بعد آگ کے حوالے ہو کر جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ واقعہ جمعے کے ٹیسٹنگ سیشن کے اختتام سے کچھ دیر پہلے پیش آیا، جس کے فوراً بعد سیفٹی ٹیمیں میدان میں آگئیں۔
حادثے کی تفصیلات اور فوری ردعمل
ٹیلر برنارڈ اپنی ذاتی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے حادثے کے بعد گاڑی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد ان کی گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے بڑے شعلے بلند ہونے لگے۔ اس واقعے کی وجہ سے سرکٹ پر بھاری مقدار میں دھواں پھیلا، جس نے فوری طور پر سیفٹی کار کو تعینات کرنے پر مجبور کر دیا۔ ریس مارشلز نے فوری طور پر سرخ جھنڈا لہرا کر پوری ٹیسٹنگ کو معطل کر دیا اور دیگر تمام ڈرائیوروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ سرکٹ کے مخالف سمت سے پیٹ لائن میں داخل ہوں۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
نئی جنریشن گاڑیوں کا تجربہ
یہ ٹیسٹنگ سیشن دراصل فارمولا ای کی نئی جنریشن کی مکمل الیکٹرک گاڑیوں کے تعارف کے لیے کیا گیا تھا، جنہیں جین 4 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 22 سالہ برطانوی ڈرائیور ٹیم فیوژن کی جانب سے 2027 کے سیزن کی تیاریوں کے لیے جاراما سرکٹ میں نئے ٹیکنالوجی والی گاڑیوں کا آزمائشی دورہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر پورچے کسٹمر کار کی ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی، جس میں ڈرائیور کی حفاظت کے تمام معیارات کو آزمایا جا رہا تھا۔
FIA اور افسران کا باقاعدہ بیان
فارمولا ای اور انٹرنیشنل آٹوموبائل فیڈریشن (FIA) نے مشترکہ بیان میں تصدیق کی کہ ہنگامی امدادی ٹیمیں فوری طور پر حادثے کے مقام پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حادثے میں کوئی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی کوئی بھی اطلاع حاصل نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انتظامیہ نے سکون کا سانس لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ واقعے کی حتمی وجوہات معلوم کرنے کے لیے ایک مکمل تحقیقاتی عمل شروع کر دیا گیا ہے۔
تحقیقات اور مستقبل کے امکانات
ابتدائی طور پر آگ لگنے کی مخصوص وجوہات کے بارے میں کوئی حتمی وضاحت سامنے نہیں آئی، تاہم تحقیقاتی ٹیمیں پورچے کسٹمر کار میں آگ بھڑکنے کی وجوہات کی گہرائی میں جانچ پڑتال کر رہی ہیں۔ ٹیم فیوژن اور متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ ڈرائیور ٹیلر برنارڈ کی طبی حالت کو یقینی بنانے کے بعد ہی آگے کی کارروائی کی جائے گی۔ یہ حادثہ 2027 کے سیزن کے آغاز سے قبل اہم چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد پر مستقبل کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔
اس موقع پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈرائیور کی فوری ردعمل اور گاڑی میں نصب حفاظتی نظام نے ان کی جان بچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ریسنگ کمیونٹی اب اس واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ کا انتظار کر رہی ہے تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔
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