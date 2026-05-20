ٹیلی کام سیکٹر: بڑے ٹیکس ریلیف سے فائبر اور فائیو جی منصوبوں پر اضافہ، موبائل صارفین پر درست موڈ میں ریلیف اور فاسل سروسز کی توسیع کیلئے نوٹیفکیشن

اسلام آباد (20 مئی 2026): ٹیلی کام سیکٹر نے بڑے ٹیکس ریلیف اور مراعات کا مطالبہ کرتے ہوئے بجٹ تجاویز وفاقی حکومت کو بھجوا دیں۔ ٹیلی کام آپریٹرز نے مطالبہ کیا کہ ودہولڈنگ ٹیکس 6 سے کم کر کے 4 فیصد کیا جائے، ٹرن اوور ٹیکس کریڈٹ کی مدت 2 سال سے بڑھا کر 5 سال کی جائے، ٹیکسز میں کمی سے فائبر اور فائیو جی منصوبوں پر سرمایہ کاری بڑھے گی۔ ٹیلی کام سیکٹر کی بجٹ تجاویز میں فائیو جی آلات اور فائبر کیبل پر کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ٹیلی کام آپریٹرز نے کہا کہ ڈیوٹی ختم ہونے سے تقریباً 12 ارب روپے کی اضافی سرمایہ کاری ممکن ہوگی، سستے آلات سے دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ رسائی بہتر ہوگی۔ موبائل صارفین پر ایڈوانس انکم ٹیکس 15 فیصد سے کم کر کے 8 فیصد کرنے کی تجویز جبکہ کم آمدنی والے پری پیڈ صارفین کیلیے موبائل سروسز سستی بنانے پر زور دیا گیا۔ ٹیلی کام کمپنیوں نے ایڈوانس ٹیکس تخمینے مسترد کرنے کے اختیارات ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت سے فور اور فائیو جی نیٹ ورک کی توسیع کے لیے فوری اقدامات کی اپیل کی۔ ٹیلی کام آپریٹرز نے بتایا کہ بڑھتے اخراجات ڈیجیٹل ترقی کی رفتار کو متاثر کر رہے ہیں، گزشتہ 6 سالوں میں 6 ارب 30 کروڑ ڈالر سے زائد سرمایہ کاری ملی، ٹیلی کام سیکٹر قومی خزانے میں 1.
9 ٹریلین روپے سے زائد جمع کروا چکا ہے۔