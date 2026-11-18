ٹیکساس گورنر کے خلاف عید تقریب منسوخی کا مقدمہ دائر
CAIR اور ڈاکٹر امینہ نائٹ نے گرینڈ پریری شہر اور گورنر ایبٹ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے جہاں عید کی تقریب منسوخ کی گئی تھی۔
امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں مسلم تنظیموں اور مذہبی آزادی کے حقوق کی خلاف ورزی کے معاملے پر سنگین قانونی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز (CAIR) اور اس کی ٹیکساس شاخ نے ریاست کے گورنر گریگ ایبٹ کے خلاف وفاقی عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ یہ مقدمہ اس تنازعے کے بعد سامنے آیا ہے جب ریاستی انتظامیہ نے عید الاضحیٰ کی ایک عوامی تقریب کو منسوخ کرنے پر مجبور کیا تھا۔
تقریب منسوخی کی تفصیلات اور قانونی چیلنج
مندرجہ ذیل تفصیلات کے مطابق، یہ مقدمہ ڈاکٹر امینہ نائٹ کی ترتیب کردہ ایک مخصوص تقریب کے حوالے سے دائر کیا گیا ہے جسے ریاستی سطح پر دباؤ ڈال کر منسوخ کیا گیا تھا۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ گورنر گریگ ایبٹ نے ریاستی فنڈز روکنے کی دھمکی دے کر گرینڈ پریری شہر کی انتظامیہ پر دباؤ ڈالا تاکہ وہ عید کی تقریب کی اجازت نہ دیں۔Also readUS anti-Muslim incidents rose about 70% in first half of 2024 amid Gaza war
گورنر ایبٹ نے واضح طور پر شہر کو خبردار کیا تھا کہ اگر وہ عید کی تقریب کو منسوخ نہیں کرتے تو ریاست کی جانب سے دی جانے والی 5 لاکھ 30 ہزار ڈالر کی گرانٹس فوری طور پر روک دی جائیں گی۔ اس واضح مالی دباؤ کے نتیجے میں گرینڈ پریری شہر کی انتظامیہ نے تقریب کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا تھا، جسے ڈاکٹر امینہ نائٹ نے آئینی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
مذہبی آزادی اور آئینی حقوق کا تنازعہ
ڈاکٹر امینہ نائٹ نے بتایا کہ یہ تقریب خاص طور پر ایسے مسلم خاندانوں کو ایک ساتھ عید منانے کے موقع کے لیے ترتیب دی گئی تھی جو باحیا لباس اور مناسب ماحول کو ترجیح دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی یہ تقریب گرینڈ پریری کے ایپک واٹرز واٹر پارک میں منعقد ہونی تھی، جو ایک عوامی مقام ہے جہاں کمیونٹی کے اراکین مل کر جشن مناسکتے ہیں۔
درخواست میں مؤقف اپنایا گیا ہے کہ حکومتی دباؤ کے نتیجے میں ڈاکٹر امینہ نائٹ اور متاثرہ خاندانوں کے آئینی حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ CAIR کے مطابق، سرکاری سطح پر ایسا دباؤ ڈالنا امریکی آئین میں دیے گئے بنیادی مذہبی آزادی کے حقوق کی براہ راست خلاف ورزی ہے اور اس کی سخت قانونی نگرانی کی ضرورت ہے۔
ریاستی پالیسی اور سیاسی پس منظر
یہ مقدمہ ٹیکساس میں مسلم تنظیموں کے ساتھ گورنر ایبٹ کے مسلسل سخت رویے کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ نومبر 2025 میں انہوں نے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز (CAIR) کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اعلان کیا تھا، جس کے خلاف تنظیم نے فوری طور پر قانونی چارہ جوئی کی تھی۔ یہ اقدام ریاستی سطح پر سیاسی اور قانونی بحث کا ایک اہم موضوع بنا ہوا تھا۔
تاہم، حالیہ سیاسی تبدیلیوں کے مطابق نومنتخب گورنر جینا ہینوہوزا نے کہا ہے کہ وہ تنظیم کے خلاف جاری ریاستی اعلامیہ واپس لیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ریاست کے اٹارنی جنرل کین پیکسٹن نے بھی CAIR کے خلاف دائر اس مخصوص مقدمے کو واپس لے لیا ہے، جس سے ریاستی سطح پر تناؤ میں کمی آئی ہے۔
مستقبل کے اقدامات اور ذمہ داران کی ذمہ داری
جینا ہینوہوزا 19 جنوری 2027 کو ٹیکساس کی گورنر کا عہدہ سنبھالیں گی، لیکن فی الحال جاری مقدمے میں ڈاکٹر امینہ نائٹ نے عدالت سے رجوع کر کے اپنے حقوق کی حفاظت کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا مقصد صرف موجودہ سال کے نقصان کا ازالہ نہیں بلکہ آئندہ سال عید کی تقریب کو بلاخارج واپس آنے والی رکاوٹوں کے ساتھ منعقد کرنے کا راستہ کھولنا ہے۔
مقدمے میں گرینڈ پریری شہر اور ایپک واٹرز واٹر پارک کی انتظامیہ کو بھی فریق بنایا گیا ہے تاکہ ذمہ داری کا تعین کیا جا سکے۔ یہ قانونی کارروائی مستقبل میں ریاستی پالیسیوں اور کمیونٹی حقوق کے درمیان متوازن رویے کو طے کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
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