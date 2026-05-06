ٹیکساس میں 7 سالہ لڑکی کے اغوا اور قتل کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی

ٹیکساس میں ایک سابق فڈ ایکس ڈرائیور کو 2022 میں 7 سالہ لڑکی اتھینا سٹینڈ کے اغوا اور قتل کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ جوری نے کہا کہ وہ معاشرے کے لیے جاری خطرہ ہے۔
جوری نے زندگی کے لیے کوئی وجہ نہیں دکھائی، معاشرے کے لیے جاری خطرہ کا ذکر کیا۔ ٹیکساس میں ایک سات سالہ لڑکی کی گھر سے اغوا اور قتل کے جرم میں ایک سابق فڈ ایکس ڈرائیور کو موت کی سزا سنائی گئی ہے، جس نے 2022 میں اپنا جرم تسلیم کیا تھا۔ یہ کیس مقامی کمیونٹی کو شدید طور پر شوک میں ڈال دیا تھا اور ٹرائل کے دوران وسیع پیمانے پر دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ٹینر ہارنر، 34 سالہ، اتھینا سٹینڈ کے قتل کے ساتھ جڑا ہوا تھا جو کرسمس کے دوران اپنے گھر سے ناپختہ ہو گئی تھی، جو فورت ورتھ کے قریب ایک دیہلیز شہر پرائیس میں واقع ہے۔ اس کی لاش دو دن بعد جب اسے گم ہو کر بتایا گیا تھا تو مل گئی۔ فورت ورتھ میں سزا کے مرحلے میں تقریباً ایک ماہ تک گواہی اور دلائل کی کارروائی ہوئی، جس میں جوری نے وکلاں اور مدافعین کے ذریعے پیش کیے گئے مواد کا جائزہ لیا۔ یہ مواد ہارنر کی ڈیلوری وین کے داخلے سے حاصل شدہ آواز اور ویڈیو دلائل پر مبنی تھا، جسے مدافعین نے کہا کہ یہ واقعات کی سلسلی کی تجزیہ میں اہم کردار نبا رہا ہے۔ ہارنر نے سرکاپانی سے پہلے ہی سرمائی قتل کے جرم میں اپنا جرم تسلیم کیا تھا، جس سے یہ واضح ہوا کہ وہ اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باوجود بھی، عدالت نے سزا کے مرحلے کو جاری رکھا تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ اسے موت کی سزا یا عمر قید کے بغیر زندگی کی سزا دی جائے گی۔ کارروائی کے دوران، مدافعین نے کہا کہ ہارنر نے تفتیش کاروں کو متعدد غیر متفق اور جھوٹے بیان دیے تھے، جن میں جرم کے حالات کو غلط طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ یہ بھی کہا کہ دلائل نے مقصودہ کارروائیوں کو ثابت کیا اور کہا کہ وہ ابھی بھی عوامی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ جوری کو وہیکل کے داخلے سے حاصل شدہ ریکارڈ شدہ مواد پیش کیا گیا، جسے مدافعین نے واقعات کی سلسلی کو سمجھنے کے لیے مرکزی کہا گیا تھا۔ کورت روم کے رپورٹس کے مطابق، کئی جوری ممبروں نے اس دلائل کی پیشکاری کے دوران احساسات کا اظہار کیا۔ ایک طبی معائنہ کار نے کہا کہ اتھینا سٹینڈ کی موت کی وجہ زخمی شدہ زخمی اور خفقت اور خفقت سے متعلق تھی۔ مقابلہ میں، مدافعین نے کہا کہ دلائل کی جدییت اور غالبیت کو تسلیم کرتے ہوئے، سزا میں کمی کے عوامل کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے۔ ہارنر کے وکیل نے کہا کہ اسے دماغی اور دماغی صحت کے مسائل کی تاریخ ہے، جن میں خودمختاری بھی شامل ہے، اور کہا کہ بچپن میں سیلیں کے محفوظ ہونے کے دعاویٰ نے اس کی ترقی پر اثر انداز کیا ہو سکتا ہے۔ مدافعین نے عدالت سے عمر قید کے بغیر زندگی کی سزا لگانے کا درخواست کیا تھا، موت کی سزا کے بجائے۔ جوری نے آخر کار فیصلہ کیا کہ ہارنر معاشرے کے لیے جاری خطرہ ہے اور کہا کہ سزا میں کمی کے لیے کافی معاف کرنے والے حالات نہیں ہیں۔ کیس اصل میں وائز کاؤنٹی میں سنائی جانے والا تھا لیکن بعد میں فورت ورتھ میں منتقل کیا گیا جب کہ مدافعین نے ابتدائی مقام پر منصفانہ ٹرائل حاصل کرنے کی صلاحیت کے بارے میں خیال کا اظہار کیا تھا۔ ضحیم کی خاندان کے بیان کے مطابق، ہارنر نے گھر پر پیش کردہ پیکیج میں اتھینا کے لیے کرسمس کا تحفہ شامل تھا.
جوری نے زندگی کے لیے کوئی وجہ نہیں دکھائی، معاشرے کے لیے جاری خطرہ کا ذکر کیا۔ ٹیکساس میں ایک سات سالہ لڑکی کی گھر سے اغوا اور قتل کے جرم میں ایک سابق فڈ ایکس ڈرائیور کو موت کی سزا سنائی گئی ہے، جس نے 2022 میں اپنا جرم تسلیم کیا تھا۔ یہ کیس مقامی کمیونٹی کو شدید طور پر شوک میں ڈال دیا تھا اور ٹرائل کے دوران وسیع پیمانے پر دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ٹینر ہارنر، 34 سالہ، اتھینا سٹینڈ کے قتل کے ساتھ جڑا ہوا تھا جو کرسمس کے دوران اپنے گھر سے ناپختہ ہو گئی تھی، جو فورت ورتھ کے قریب ایک دیہلیز شہر پرائیس میں واقع ہے۔ اس کی لاش دو دن بعد جب اسے گم ہو کر بتایا گیا تھا تو مل گئی۔ فورت ورتھ میں سزا کے مرحلے میں تقریباً ایک ماہ تک گواہی اور دلائل کی کارروائی ہوئی، جس میں جوری نے وکلاں اور مدافعین کے ذریعے پیش کیے گئے مواد کا جائزہ لیا۔ یہ مواد ہارنر کی ڈیلوری وین کے داخلے سے حاصل شدہ آواز اور ویڈیو دلائل پر مبنی تھا، جسے مدافعین نے کہا کہ یہ واقعات کی سلسلی کی تجزیہ میں اہم کردار نبا رہا ہے۔ ہارنر نے سرکاپانی سے پہلے ہی سرمائی قتل کے جرم میں اپنا جرم تسلیم کیا تھا، جس سے یہ واضح ہوا کہ وہ اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باوجود بھی، عدالت نے سزا کے مرحلے کو جاری رکھا تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ اسے موت کی سزا یا عمر قید کے بغیر زندگی کی سزا دی جائے گی۔ کارروائی کے دوران، مدافعین نے کہا کہ ہارنر نے تفتیش کاروں کو متعدد غیر متفق اور جھوٹے بیان دیے تھے، جن میں جرم کے حالات کو غلط طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ یہ بھی کہا کہ دلائل نے مقصودہ کارروائیوں کو ثابت کیا اور کہا کہ وہ ابھی بھی عوامی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ جوری کو وہیکل کے داخلے سے حاصل شدہ ریکارڈ شدہ مواد پیش کیا گیا، جسے مدافعین نے واقعات کی سلسلی کو سمجھنے کے لیے مرکزی کہا گیا تھا۔ کورت روم کے رپورٹس کے مطابق، کئی جوری ممبروں نے اس دلائل کی پیشکاری کے دوران احساسات کا اظہار کیا۔ ایک طبی معائنہ کار نے کہا کہ اتھینا سٹینڈ کی موت کی وجہ زخمی شدہ زخمی اور خفقت اور خفقت سے متعلق تھی۔ مقابلہ میں، مدافعین نے کہا کہ دلائل کی جدییت اور غالبیت کو تسلیم کرتے ہوئے، سزا میں کمی کے عوامل کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے۔ ہارنر کے وکیل نے کہا کہ اسے دماغی اور دماغی صحت کے مسائل کی تاریخ ہے، جن میں خودمختاری بھی شامل ہے، اور کہا کہ بچپن میں سیلیں کے محفوظ ہونے کے دعاویٰ نے اس کی ترقی پر اثر انداز کیا ہو سکتا ہے۔ مدافعین نے عدالت سے عمر قید کے بغیر زندگی کی سزا لگانے کا درخواست کیا تھا، موت کی سزا کے بجائے۔ جوری نے آخر کار فیصلہ کیا کہ ہارنر معاشرے کے لیے جاری خطرہ ہے اور کہا کہ سزا میں کمی کے لیے کافی معاف کرنے والے حالات نہیں ہیں۔ کیس اصل میں وائز کاؤنٹی میں سنائی جانے والا تھا لیکن بعد میں فورت ورتھ میں منتقل کیا گیا جب کہ مدافعین نے ابتدائی مقام پر منصفانہ ٹرائل حاصل کرنے کی صلاحیت کے بارے میں خیال کا اظہار کیا تھا۔ ضحیم کی خاندان کے بیان کے مطابق، ہارنر نے گھر پر پیش کردہ پیکیج میں اتھینا کے لیے کرسمس کا تحفہ شامل تھا
موت کی سزا اغوا اور قتل ٹیکساس فڈ ایکس ڈرائیور جوری کا فیصلہ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
صدر نے نیب اور الیکشن بل نظرِ ثانی کے لیے واپس بھیج دیے - BBC News اردوصدرمملکت ڈاکٹر عارف علوی نے الیکشن ترمیمی بل ، 2022 اور نیب ترمیمی بل 2022 پر نظرِ ثانی کیلئے واپس پارلیمنٹ بجھوا دیئے ہیں۔
Read more »
الیکشن اور نیب ترمیمی بلز اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیے گئے - ایکسپریس اردواسپیکر کی طرف سے سمری پر دستخط کے بعد نیب ترمیمی بل 2022ء اور الیکشن ترمیمی بل 2022ء نافذالعمل ہوجائیں گے۔ مزید پڑھئے: ExpressNews
Read more »
احتساب کا خدا حافظاحتساب کا خدا حافظ آئے روز ہماری عدالتوں میں مختلف مقدمات جھوٹے اور غلط ثابت ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو ایک بے گناہ ان جھوٹے مقدمات میں ماتحت عدالت سے سزا کا مستحق ٹھہرا دیا جاتا ہے Column HamidRiazDogar NAB pmln_org GovtofPakistan NewsPaper
Read more »
By Election Result 2022 | PP-97 Chak Jhumra By Election Result 2022 Result 2022 | PP-97 Chak Jhumra By Election Result 2022 Candidates - BOL NewsPP-97 Chak Jhumra By Election Result 2022 By Election Result 2022 | PP-97 Chak Jhumra By Election Result 2022 Result 2022 | PP-97 Chak Jhumra By Election Result 2022 Candidates | PP-97 Chak Jhumra By Election Result 2022 PTI Candidates | PP-97 Chak Jhumra By Election Result 2022 PMLN Candidates
Read more »
By Election Result 2022 | PP-202 Sahiwal By Election Result 2022 Result 2022 | PP-202 Sahiwal By Election Result 2022 Candidates - BOL NewsPP-202 Sahiwal By Election Result 2022 By Election Result 2022 | PP-202 Sahiwal By Election Result 2022 Result 2022 | PP-202 Sahiwal By Election Result 2022 Candidates | PP-202 Sahiwal By Election Result 2022 PTI Candidates | PP-202 Sahiwal By Election Result 2022 PMLN Candidates
Read more »
By Election Result 2022 | PP-158 Lahore By Election Result 2022 Result 2022 | PP-158 Lahore By Election Result 2022 Candidates - BOL NewsPP-158 Lahore By Election Result 2022 By Election Result 2022 | PP-158 Lahore By Election Result 2022 Result 2022 | PP-158 Lahore By Election Result 2022 Candidates | PP-158 Lahore By Election Result 2022 PTI Candidates | PP-158 Lahore By Election Result 2022 PMLN Candidates
Read more »