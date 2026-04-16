ٹیکسلا میں پسند کی شادی کے تنازعے پر تین افراد کا قتل، علاقہ میدان جنگ بن گیا

ٹیکسلا کے علاقہ مشرقی آباد گلی نمبر 5 میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے سمیت تین افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کردیا گیا۔ مقتولین میں دانش اکرم، اس کی اہلیہ سیمہ گل اور دانش کی بھابھی شہلا شامل ہیں۔ پولیس نے ملزم نجیب اللہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں جبکہ آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کرلی ہے۔
ٹیکسلا کے علاقہ میں ایک دلخراش اور المناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے سمیت تین افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا۔ اس واردات میں مقتول دانش کی بھابھی بھی شامل ہیں۔
پولیس کے مطابق، ملزم نجیب اللہ نے بظاہر دشمنی کی بنا پر اس اندوہناک قتل عام کو انجام دیا اور بعد ازاں موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ مقتول دانش اکرم نے سیمہ گل نامی لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی، جو ممکنہ طور پر اس سفاکانہ اقدام کی وجہ بنی۔
اس سفاکانہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے علاقہ کو گھیرے میں لے لیا اور شواہد اکٹھے کرنے کا کام شروع کر دیا۔ آئی جی پنجاب نے اس سنگین واقعے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے سی پی او راولپنڈی سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔
سی پی او راولپنڈی سید خالد محمود ہمدانی نے بھی اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے ایس پی پوٹھوہار سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کی ہے اور ملوث ملزم کی فوری گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔
ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق، تفتیش کا عمل جاری ہے اور فرانزک ٹیمیں موقع واردات پر موجود شواہد کو احتیاط سے اکٹھا کر رہی ہیں تاکہ ملزم تک پہنچنے میں مدد مل سکے۔ مقتولین کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔
یہ واقعہ پسند کی شادی کے تنازعے پر پیش آیا اور اس میں دو خواتین سمیت تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ اندوہناک واردات ٹیکسلا کے علاقہ مشرقی آباد گلی نمبر 5 میں ہوئی۔ پسند کی شادی کرنے والوں میں مقتول دانش اکرم، اس کی اہلیہ سیمہ گل اور دانش کی بھابھی شہلا شامل تھیں۔
یہ یاد رہے کہ کراچی پولیس چیف نے حال ہی میں ایک بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری کیا ہے۔
اس کے علاوہ، ایچ ای سی نے ملک بھر کی جامعات میں ضمنی کیمپسز قائم کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔
