ٹیکس فراڈ کیخلاف اہم فیصلہ: آئی آر آئی ایس سیکورٹی اور رجسٹریشن میں سختیاں
وفاقی ٹیکس محتسب ظفر حجازی نے سائبر فراڈ کے ذریعے ٹیکس فراڈ کے مقدمے میں فیصلہ جاری کیا ہے جس میں ایف بی آر اور پرال کو سیکیورٹی اور تصدیقی نظام میں فوری اصلاحات کا حکم دیا گیا ہے۔
وفاقی ٹیکس محتسب ظفر حجازی نے سائبر جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے ٹیکس دہندگان کے آئی آر آئی ایس اکاؤنٹس تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے اور جعلی انوائسز کے ذریعے کروڑوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز کرنے والے مقدمے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس اہم فیصلے میں وفاقی ریونیو بورڈ ( ایف بی آر) اور پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ ( پرال) کو ٹیکس نظام کی سیکورٹی اور رجسٹریشن پروسیسز میں فوری اور سخت اصلاحات لاگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
سائبر فراڈ کی تفصیلات اور تکنیکی خامیاں
تحقیقات کے دوران سامنے آیا کہ سائبر مجرموں نے ایک ٹیکس دہندہ کے اکاؤنٹ کو ہیک کرکے دو ٹیکس ادوار کے لیے جعلی گوشوارے جمع کروائے۔ ریکارڈ شدہ آئی پی ایڈریسز انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات سے منسلک تھے، جبکہ وی پی این کنکشنز کا استعمال کیا گیا تھا۔Also readBOL Network Fire Incident: Statement on Studio Damage
ایک نئی قائم شدہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نے ایس ای سی پی میں رجسٹریشن کے اگلے ہی روز سیلز ٹیکس کا اندراج حاصل کر لیا، جس میں کوئی مؤثر دستوری جانچ نہیں کی گئی۔ کمپنی نے کاروباری مقام اور یوٹیلیٹی بلز کے بجائے ایک ہی دستاویز مختلف مقاصد کے لیے اپ لوڈ کی، جسے خودکار نظام نے تصدیق کے بغیر قبول کر لیا۔
حکام کی پوزیشن اور ڈیٹا میں کمی
فصلے میں واضح کیا گیا کہ ایف بی آر کے فارم 181 میں ڈائریکٹرز کی تبدیلیاں درج ہوئیں حالانکہ ایس ای سی پی کا فارم 29 زیر التوا تھا، جس سے دونوں اداروں کے درمیان ڈیٹا کی عدم ہم آہنگی کا خطرہ پیدا ہوا۔ سیلز ٹیکس رولز 2006ء کے رول 5 میں موجود طریقہ کار تمام کارپوریٹ اداروں کے لیے مؤثر نہیں ثابت ہوا۔
حقیقت اور مالیاتی شواہد کا تجزیہ
بینک اسٹیٹمنٹس سے ثابت ہوا کہ متنازع سپلائیز کی کوئی ادائیگی حاصل نہیں ہوئی، اور وزارت دفاع اور حکومت سندھ کے محکمہ صحت سے منسوب لین دین ان اداروں کے ریکارڈ میں موجود نہیں تھے۔ جعلی ٹرانزیکشنز کے نتیجے میں شکایت کنندہ کے ان پٹ ٹیکس کریڈٹ کا غلط استعمال ہوا۔
ایف بی آر اور پرال کو سخت ہدایات
وفاقی ٹیکس محتسب نے پرال کو آئی آر آئی ایس پورٹل کے لیے ملٹی فیکٹر آتھنٹیکیشن، بائیومیٹرک تصدیق، اور خودکار آئی پی مانیٹرنگ کا نظام متعارف کرانے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی ایف بی آر، پرال اور ایس ای سی پی کے درمیان معلومات کے تبادلے کا مربوط نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔
آئندہ اقدامات اور لاگت کا تعین
تمام متعلقہ اداروں کو 60 روز کے اندر فیصلے پر عملدرآمد کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جعلی انوائسز کیخلاف سیکشن 11E کے تحت قانونی کارروائی اور سیلز ٹیکس ایکٹ کے تحت رجسٹریشن معطل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔
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