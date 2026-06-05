ٹیکساس میں گوشت خور پرجیوی سکریو ورم کے پہلے کیس کے بعد ہنگامی اقدامات

امریکہ میں کئی دہائیوں کے بعد پہلی بار سکریو ورم انفیکشن کی تصدیق کے بعد وفاقی اور ریاستی حکام نے جنوبی ٹیکساس میں جانوروں کی نقل و حرکت روک دی ہے اور پرجیوی پر قابو پانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔
امریکی محکمہ زراعت کی سیکرٹری بروک رولنز نے جمعرات کو کہا کہ ٹیکساس میں ایک فارم پر گوشت خور پرجیوی سکریو ورم کی تصدیق کے بعد دوسرے مویشی وں یا جانوروں میں کوئی اور انفیکشن نہیں پایا گیا۔ وفاقی اور ریاستی حکام نے جنوبی ٹیکساس میں پھیل کر ایک بچھڑے کے انفیکشن کی تصدیق کے بعد اقدامات اٹھائے ہیں۔ یہ امریکہ میں کئی دہائیوں کے بعد پہلا کیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں جانوروں کی نقل و حرکت روک دی گئی ہے اور پرجیوی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دیگر اقدامات کیے گئے ہیں۔ اگر ہم سب مل کر کام کریں اور علاج اور نقل و حرکت کی پابندیوں پر عمل کریں تو اس حملے کو سرحد کے اس طرف قائم ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے قانون سازوں کو یقین دلایا کہ محکمہ زراعت اس کیس کو قابو کر سکتا ہے اور یہ گوشت کی حفاظت کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ تاجروں کو خدشہ ہے کہ مزید انفیکشن امریکی مویشی وں کے ریوڑ کو کم کر سکتے ہیں جو پہلے ہی 75 سالوں میں سب سے چھوٹا ہے اور گائے کے گوشت کی صارفین کی مانگ کو کم کر سکتے ہیں۔ سکریو ورم ز پرجیوی مکھیاں ہیں جو کھلے زخموں اور چپچپا جھلیوں پر انڈے دیتی ہیں۔ انڈوں سے نکلنے کے بعد سینکڑوں لاروا تیز منہ سے زندہ گوشت میں سرنگ بنا کر گھس جاتے ہیں اور علاج نہ ہونے پر میزبان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ نیٹ شیٹس، ٹیکساس کے زرعی کمشنر کے ریپبلکن امیدوار نے کہا کہ یہ ایک زرعی ایمرجنسی ہے۔ اس کا پتہ لگانے سے تجارتی منڈیوں میں گھبراہٹ پھیل گئی اور فیوچرز کی قیمتوں میں 3 فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سکریو ورم بڑے پیمانے پر پھیلتا ہے تو ٹیکساس کی مویشی وں کی صنعت کو 1.
8 ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ گوشت پروسیسرز نے محکمہ زراعت سے کہا ہے کہ وہ غیر متاثرہ فارموں سے ذبح کے لیے جانوروں کی نقل و حرکت کی اجازت دے۔ دریں اثنا، امریکی بندرگاہیں میکسیکو سے مویشیوں کی درآمد پر پابندی جاری رکھیں گی۔ یونیورسٹی آف نوٹری ڈیم کے پروفیسر لی ہینز کا کہنا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سکریو ورم مکھیاں جنگلی جانوروں میں پھیل رہی ہیں، جو وسیع چراگاہوں میں دنوں تک نظر نہیں آتے۔ محکمہ زراعت نے اس علاقے میں جراثیم سے پاک نر مکھیوں کو چھوڑنے کا پروگرام شروع کیا ہے تاکہ ان کی افزائش کو روکا جا سکے۔ اس طرح کی مکھیاں قدرتی طور پر جنگلی مادہ مکھیوں کے ساتھ ملاپ کر کے بانجھ انڈے دیتی ہیں۔ اس اقدام کو 'زون میں سیلاب' قرار دیا گیا ہے
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