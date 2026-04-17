ٹیکسلا میں پسند کی شادی پر سفاکانہ قتل: میاں بیوی سمیت تین افراد کی ہلاکت، مقدمہ درج

ٹیکسلا کے علاقے میں پسند کی شادی پر میاں بیوی سمیت تین افراد کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ مقتولہ شہلا بی بی کے بیٹے محمد عامر کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔
ایف آئی آر کے مطابق، مدعی نے بتایا کہ اس کی والدہ نے عزیز اللہ سے دوسری شادی کی تھی۔ مدعی کا بھائی دانش اکرم، اپنی سوتیلے والد عزیز اللہ کی بہن سے پسند کی شادی کر چکا تھا۔ مبینہ طور پر، بھائی کی اس پسند کی شادی پر لڑکی کے بھائیوں نذیر، نجیب اور عزیز اللہ کو شدید رنج و غصہ تھا۔
مدعی مقدمہ نے بتایا کہ اسے اس واقعے کا علم دعوت کے بہانے فراہم کیا گیا۔ وہ جب عزیز اللہ کے گھر گیا تو اس کی بھابھی، سیما گل، پہلے سے وہاں موجود تھی۔ رات بھر بھائی کے واپس نہ آنے پر، عامر اور دیگر عزیز عزیز اللہ کے گھر گئے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ نجیب اور نذیر عقبی دروازے سے چھریوں کے ساتھ فرار ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے ملزمان کو روکنے کی کوشش کی تو انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔
عامر کے مطابق، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان کے بھائی دانش اکرم، والدہ شہلا بی بی اور بھابھی سیما گل کی لاشیں فرش پر پڑی تھیں۔ ابتدائی تفتیش اور ایف آئی آر کے مطابق، ملزمان نے تیز دھار آلے سے تینوں کے گلے کاٹ کر انہیں بے دردی سے قتل کیا۔ یہ سفاکانہ قتل بہن کی پسند کی شادی کے عناد میں کیا گیا۔
اس واقعے نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا ہے اور لواحقین گہرے صدمے سے دوچار ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
واضح رہے کہ پاکستان میں پسند کی شادیوں کو اکثر قبائلی اور معاشرتی روایات کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور ایسے واقعات بدقسمتی سے رونما ہوتے رہتے ہیں۔ حالیہ قتل کی واردات نے معاشرے میں رائج انتہا پسندی اور روایات کے نام پر ہونے والے تشدد پر ایک بار پھر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔
پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد، معاشرے کے مختلف طبقات نے اس قسم کے پرتشدد اقدامات کی شدید مذمت کی ہے اور انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔
