ٹیکسلا میں پسند کی شادی کا بہیمانہ انجام: پسند کی شادی کرنے والے جوڑے سمیت 3 افراد کا قتل، ملزم فرار

ٹیکسلا کے علاقے میں پسند کی شادی کے تنازعے پر ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک نوجوان جوڑے اور ان کی بھابھی کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔
ٹیکسلا کے علاقے میں پسند کی شادی کے تنازعے پر ایک بہیمانہ قتل عام کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں دو خواتین سمیت تین افراد کو تیز دھار آلے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مقتولین میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا دانش اکرم اور اس کی اہلیہ سیمہ گل، اور دانش کی بھابھی شہلا شامل ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ مشرقی آباد گلی نمبر 5 میں پیش آیا جس نے علاقہ مکینوں کو شدید صدمے میں مبتلا کر دیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، مقتولین کو نجیب اللہ نامی شخص نے قتل کیا جو اس واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو
گیا۔ واقعے کی سنگینی کے پیش نظر، آئی جی پنجاب نے بذات خود نوٹس لیتے ہوئے سی پی او راولپنڈی سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ سی پی او راولپنڈی سید خالد محمود ہمدانی نے بھی اس معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ایس پی پوٹھوہار سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے اور ملوث ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق، تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے اور فرانزک ٹیمیں جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر رہی ہیں۔ مقتولین کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ملزم نجیب اللہ کو پکڑنے کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ یہ دلخراش واقعہ ہمارے معاشرے میں پسند کی شادی جیسے معاملات پر بڑھتے ہوئے تشدد اور انتہاء پسندی کی عکاسی کرتا ہے۔ ایسے واقعات نہ صرف متاثرہ خاندانوں پر بلکہ پورے معاشرے پر گہرے صدمے اور مایوسی کے سائے پھیلاتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد ملزم کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور متاثرین کو انصاف ملے گا۔ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے معاشرتی شعور بیدار کرنے اور ایسے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ واقعہ سے متعلق مزید تفصیلات کے انتظار میں، قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرم کو پکڑنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ اس اندوہناک واقعے نے ایک بار پھر معاشرتی رواداری اور امن و امان کی صورتحال پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔
