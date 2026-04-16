ٹیکس مقدمات کے بروقت فیصلوں کے لیے عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا اہم اجلاس

چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کے اجلاس میں ٹیکس مقدمات کے بروقت فیصلوں، ادارہ جاتی ہم آہنگی کے فروغ اور کارکردگی میں بہتری کے اقدامات پر غور کیا گیا، ایف بی آر کے آئی ٹی ونگ کو مقدمات کا ڈیٹا مرتب کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے جبکہ ہر ہائیکورٹ میں ٹیکس مقدمات کے لیے ڈائریکٹر سطح کے افسران نامزد کیے جائیں گے۔
چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ٹیکس کے مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کے سدباب، اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو بہتر بنانے اور مجموعی کارکردگی کو نکھارنے کے لیے ٹھوس اقدامات پر گہرائی سے غور و خوض کیا گیا۔ اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، وزیراعظم ٹاسک فورس کے چیئرمین شاد محمد خان، اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو ( ایف بی آر ) کے چیئرمین سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ، مختلف ہائیکورٹس کے
نامزد کردہ ججز نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں اپنی قیمتی آراء اور تجاویز پیش کیں۔ اجلاس کے دوران، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس بات پر زور دیا کہ ٹیکس کے تنازعات کا مؤثر اور بروقت حل ملک میں عوامی اعتماد کو بڑھانے اور حکومتی نظم و نسق کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ٹیکس کے معاملات میں شفافیت اور تیزی سے فیصلے عوام کے لیے حکومتی اداروں پر بھروسہ کو مضبوط کرتے ہیں اور معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کمیٹی کو اپنے حالیہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا جس میں ٹیکس کے مقدمات کے حوالے سے موجود طریقہ کار کی رکاوٹوں اور ان پر قابو پانے کے لیے اصلاحی تجاویز شامل تھیں۔ ان کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز میں ٹیکس کے مقدمات کو نمٹانے کے عمل کو تیز کرنے اور شفاف بنانے کے لیے مخصوص طریقہ کار کی نشاندہی کی گئی۔ اجلاس میں شریک ہائیکورٹس کے ججز نے بھی ٹیکس کے مقدمات کو نمٹانے میں درپیش مسائل اور طریقہ کار کی خامیوں پر مفصل روشنی ڈالی اور ان پر قابو پانے کے لیے مختلف اصلاحی اقدامات تجویز کیے جن میں تکنیکی معاونت، عدالتی عملے کی تربیت اور قانونی طریقہ کار میں بہتری شامل تھی۔ کمیٹی نے ٹیکس کے معاملات کے مؤثر انتظام اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں پر مشتمل ایک جامع اور مربوط ڈیٹا بیس کی تیاری پر بھی غور و فکر کیا۔ اس ڈیٹا بیس سے نہ صرف مقدمات کی تفصیلات تک رسائی آسان ہوگی بلکہ مختلف عدالتوں کے فیصلوں میں یکسانیت کو بھی یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ اس سلسلے میں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی) ونگ کو متعلقہ تمام مقدمات کا ڈیٹا مرتب کرنے کی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ قدم مقدمات کے ریکارڈ کو منظم کرنے اور ان تک آسانی سے رسائی کو یقینی بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ مزید برآں، یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر ہائیکورٹ میں ٹیکس کے مقدمات کو سنبھالنے کے لیے ڈائریکٹر سطح کے افسران نامزد کیے جائیں گے۔ یہ افسران ٹیکس کے مقدمات کے انتظام اور ان کی بروقت پیش رفت کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس اقدام کا مقصد ٹیکس کے مقدمات کو سنبھالنے کے عمل کو مزید موثر بنانا اور فیصلوں میں تاخیر کو کم کرنا ہے
