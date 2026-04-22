ٹی بیگز کا استعمال: ہر کپ کے ساتھ اربوں پلاسٹک ذرات انسانی جسم کا حصہ بن رہے ہیں

ایک حالیہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ ٹی بیگز گرم پانی میں گھل کر اربوں کی تعداد میں مائیکرو پلاسٹکس خارج کرتے ہیں جو انسانی صحت بالخصوص کینسر کے خطرات کو بڑھا سکتے ہیں۔
چائے کے شوقین افراد کے لیے ایک تشویشناک انکشاف سامنے آیا ہے جس کے مطابق ٹی بیگز کے استعمال سے ہر کپ کے ساتھ اربوں کی تعداد میں پلاسٹک کے ذرات انسانی جسم میں داخل ہو رہے ہیں۔ سائنسی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ انتہائی باریک ذرات، جنہیں مائیکرو پلاسٹکس اور نینو پلاسٹکس کہا جاتا ہے، گرم پانی میں گھلنے کے بعد انسانی اعضاء اور ٹشوز میں جمع ہو سکتے ہیں۔ ایران اور برطانیہ کے محققین کی جانب سے 19 مختلف تحقیق ی جائزوں کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک خشک ٹی بیگ میں تقریباً 1.
3 ارب پلاسٹک ذرات موجود ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی اس بیگ کو گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے تو درجہ حرارت کے اثر سے یہ پلاسٹک مزید چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر تعداد میں 14.7 ارب تک پہنچ جاتے ہیں۔ بالخصوص نائلون اور پی ای ٹی (PET) سے بنے ٹی بیگز گرم پانی میں سب سے زیادہ آلودگی خارج کرتے ہیں، جو صحت کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان ذرات کا ذریعہ خود ٹی بیگ کا میٹریل، تیاری کے دوران شامل ہونے والے کیمیکلز یا پیداواری عمل کے دوران ہونے والی آلودگی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس مسئلے کے طویل مدتی اثرات پر ابھی مزید تحقیق جاری ہے، مگر ابتدائی شواہد سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ جسم میں ان ذرات کا جمع ہونا کینسر جیسے خطرناک امراض کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف ٹی بیگز تک محدود نہیں ہے بلکہ بوتل بند چائے، ببل ٹی اور پلاسٹک کے دیگر برتنوں سے بھی یہ مائیکرو پلاسٹکس انسانی خوراک کا حصہ بن رہے ہیں۔ ببل ٹی کے معاملے میں پلاسٹک کے کپ، ڈھکن اور اسٹراز بھی ان ذرات کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تحقیق کاروں کے مطابق یہ ذرات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں عام آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن انسانی خون اور بافتوں میں ان کی موجودگی ثابت ہو چکی ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ماہرین نے چند اہم مشورے دیے ہیں۔ سب سے زیادہ موثر حل یہ ہے کہ ٹی بیگز کی جگہ کھلی پتی (loose-leaf tea) کا استعمال شروع کیا جائے کیونکہ اس سے پلاسٹک کے بیگ سے مکمل نجات مل جاتی ہے۔ اگر ٹی بیگ کا استعمال ناگزیر ہو تو پلاسٹک میش والے بیگز کے بجائے کاغذ کے بنے ہوئے ٹی بیگز کا انتخاب کرنا نسبتاً بہتر ہے۔ مزید برآں، کچھ تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چائے بنانے سے پہلے ٹی بیگ کو ایک بار گرم پانی میں دھونے سے پلاسٹک کے ذرات کی تعداد میں کمی لائی جا سکتی ہے، اگرچہ نائلون کے بیگز پر اس عمل کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ اگرچہ ماحول اور ہماری روزمرہ کی زندگی سے مائیکرو پلاسٹکس کو مکمل طور پر ختم کرنا فی الحال ناممکن دکھائی دیتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اپنا کر ہم اپنے روزانہ کے کپ میں جانے والے ان خطرناک ذرات کی مقدار کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں
