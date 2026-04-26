ٹی سی ایس ریپ کیس: کارپوریٹ جہاد کا بیانیہ اور الزامات کی حقیقت

انڈیا کی ایک بڑی آئی ٹی کمپنی ٹی سی ایس میں ریپ اور ہراسانی کے الزامات پر مقدمات درج، جس نے ’کارپوریٹ جہاد‘ کے بیانیے کو جنم دیا۔ کیس کی تفصیلات، الزامات اور ملزمان کے دفاع کا جائزہ۔
مارچ کے مہینے میں انڈیا کی بڑی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز ( ٹی سی ایس ) کی ایک خاتون ملازمہ نے مہاراشٹر کے شہر ناسک میں پولیس کے پاس ریپ ، جذباتی استحصال اور دھوکہ دہی کے الزامات کے تحت شکایت درج کروائی۔ یہ واقعہ کارپوریٹ جہاد کے بیانیے کو جنم دینے کا باعث بنا۔ بعد میں اسی کمپنی سے متعلق مزید شکایات سامنے آئیں، جن میں بڑی تعداد ہندو خواتین کی تھی۔ ان شکایات میں کمپنی کے چند مسلم ٹیم لیڈرز اور ایک مسلم خاتون ملازمہ پر غیر مناسب رویہ اپنانے، ساتھیوں پر دباؤ ڈالنے اور مذہبی مداخلت کے الزامات عائد کیے گئے۔ ان الزامات کے مطابق یہ رویہ سنہ 2022 سے 2026 کے درمیان مختلف اوقات پر سامنے آیا۔ پولیس نے ٹی سی ایس کی آٹھ خواتین ملازمین کی شکایت پر ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی۔ پولیس ریکارڈز کے مطابق ایف آئی آرز میں یہ الزامات بھی شامل ہیں کہ بعض شکایت کنندگان پر نماز پڑھنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، گائے کا گوشت کھلایا گیا اور اسلام سے متعلق رسومات میں شامل ہونے کے لیے مجبور کیا گیا۔ شکایات میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں تنخواہ میں اضافے، ترقی اور ملازمت کے تحفظ جیسے فوائد کے ساتھ منسلک کی گئیں۔ ابتداء میں اس معاملے کو ایک کارپوریٹ ورک پلیس کی شکایت کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، لیکن جلد ہی سوشل میڈیا اور انڈیا کے چند مرکزی ٹی وی چینلز نے اسے ’لو جہاد‘ اور ’ کارپوریٹ جہاد ‘ جیسے الفاظ کے ذریعے مذہبی اور سیاسی بحث کا حصہ بنا دیا۔ پولیس کے مطابق اس کیس میں اب تک نو مختلف ایف آئی آرز درج کی جا چکی ہیں۔ شکایات کرنے والوں میں آٹھ خواتین اور ایک مرد شامل ہیں اور تمام شکایت کنندگان کا تعلق ٹی سی ایس سے بتایا جا رہا ہے۔ پولیس ریکارڈز کے مطابق جن افراد کو ملزم کہا جا رہا ہے ان میں آصف انصاری، دانش شیخ، شفیع شیخ، شاہ رخ قریشی، رضا رفیق میمن، توصیف عطار، اشونی چینانی اور ندا خان شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف تعزیرات ہند (اب بھارتیہ نیائے سنہتا) کی دفعات 74، 75، 79، 299، 302 اور دفعہ 34 کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ان دفعات کا لبِ لباب یا تو خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے متعلق ہے یا مذہبی جذبات کو مجروح کرنے سے۔ اس کیس میں ندا خان کا نام خاص طور پر میڈیا کوریج میں سامنے آیا۔ کئی ٹی وی چینلز اور رپورٹس میں انھیں ٹی سی ایس کی ایچ آر افسر بتایا گیا اور دفتر کے اندر مبینہ کارروائیوں کی ’سرغنہ‘ بھی قرار دیا گیا۔ تاہم ٹی سی ایس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور منیجنگ ڈائریکٹر کے کرتھِی واسن نے ایک بیان میں کہا کہ مس ندا خان نہ تو ایچ آر منیجر ہیں اور نہ ہی وہ بھرتیوں سے متعلق کسی ذمہ داری پر فائز رہی ہیں۔ وہ کمپنی میں ایک پروسیس ایسوسی ایٹ کے طور پر کام کرتی رہی ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کی قائدانہ ذمہ داری نہیں تھی۔ ٹی سی ایس نے کہا کہ وہ ہر قسم کی ہراسانی اور زبردستی کے خلاف زیرو ٹالرینس کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ کمپنی کے مطابق ناسک کے معاملے کی اطلاع ملتے ہی فوری کارروائی کی گئی اور تحقیقات کے دوران ملزمان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کے اہلِ خانہ اور وکلا نے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں.
ٹی سی ایس ریپ ہراسانی کارپوریٹ جہاد انڈیا مذہبی تنازع