پاراچنار ایئرپورٹ بحال، آپریشنل کر دیا گیا

پاک فوج، ایف ڈبلیو او اور سول ایوی ایشن اتھارٹی کے مشترکہ تعاون سے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں پاراچنار ایئرپورٹ کو بحال کر دیا گیا ہے۔ چھ کامیاب لینڈنگ اور ٹیک آف ٹرائلز کے بعد ایئرپورٹ کو آپریشنل قرار دے دیا گیا ہے۔
خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں واقع پاراچنار ایئرپورٹ کو بحال کر دیا گیا ہے اور پاک فوج ، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ( ایف ڈبلیو او ) اور پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی (پی سی اے اے) کے مشترکہ تعاون سے اسے دوبارہ آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایئرپورٹ طویل عرصے سے غیر فعال تھا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے پیر کو خبر دی کہ ایئرپورٹ کی بحالی کا کام فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے انجام دیا۔ 26 اپریل کو، پاکستان آرمی ایوی ایشن نے سائٹ پر آپریشنل لینڈنگ اور ٹیک آف کے کامیاب ٹرائلز کیے تھے۔ ذرائع کے مطابق، یہ ایئرپورٹ کئی سالوں سے بند تھا۔ پاراچنار ایئرپورٹ کی مرمت اور تعمیر نو کو علاقے میں فضائی رابطوں کو بحال کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے۔ 26 اپریل 2024 کو کیے گئے ٹرائلز کے دوران، پاکستان آرمی ایوی ایشن نے تعمیراتی کام کی کوالٹی، رن وے کی کارکردگی اور آپریشنز کے لیے مجموعی تیاری کا جائزہ لیا۔ اس دوران کل چھ کامیاب لینڈنگ اور ٹیک آف مکمل کیے گئے۔ نتیجے کے طور پر، رن وے کو پیشہ ورانہ معیار اور اعلیٰ حفاظتی ضروریات کے مطابق قرار دیا گیا۔ ان مشقوں کے دوران، پاراچنار ایئرپورٹ کے تمام نظام اور رن وے کی کارکردگی کو مختلف آپریشنل حالات میں جانچا گیا۔ کامیاب ٹرائلز کے بعد، توقع ہے کہ ایئرپورٹ مزید مضبوطی سے آپریشنل ہو جائے گا، جس سے علاقائی رابطوں میں بہتری، تیز تر ایمرجنسی رسپانس، مضبوط اقتصادی سرگرمیاں اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ اس منصوبے پر کام کرنے میں پاک فوج ، ایف ڈبلیو او اور سول ایوی ایشن اتھارٹی کے درمیان بہترین ہم آہنگی اور تعاون دیکھنے میں آیا۔ یہ تعاون علاقے کے ترقیاتی منصوبوں میں ایک مثال بن سکتا ہے۔ پاراچنار ایئرپورٹ کی بحالی سے نہ صرف مقامی لوگوں کو سہولت ملے گی بلکہ یہ علاقے میں معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ دے گا۔ اس سے تجارت اور سیاحت کے مواقع بڑھیں گے اور لوگوں کے لیے روزگار کے نئے ذرائع پیدا ہوں گے۔ یہ ایئرپورٹ علاقے کے دور دراز اضلاع کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس سے لوگوں کو سفر کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ کم وقت میں اپنے مقاصد تک پہنچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ، ایمرجنسی کی صورت میں، جیسے کہ قدرتی آفات یا طبی ایمرجنسی، یہ ایئرپورٹ فوری مدد فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ حکومت نے علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے اپنی پوری توجہ مرکوز کر رکھی ہے اور پاراچنار ایئرپورٹ کی بحالی اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ پاراچنار ایئرپورٹ کی بحالی کے بعد، سول ایوی ایشن اتھارٹی (پی سی اے اے) نے ایئرپورٹ کے آپریشنز کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ان اقدامات میں ایئرپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنا، جدید آلات نصب کرنا اور عملے کی تربیت شامل ہے۔ پی سی اے اے کا مقصد ایئرپورٹ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانا ہے تاکہ یہ نہ صرف مقامی پروازوں کے لیے بلکہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے بھی تیار ہو سکے۔ پاک فوج اور ایف ڈبلیو او نے ایئرپورٹ کی بحالی کے کام کو مکمل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے رن وے کی مرمت، ٹرمینل کی تعمیر اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کیں۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں، پاراچنار ایئرپورٹ آج ایک جدید اور محفوظ ایئرپورٹ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ علاقے کے عوام نے پاک فوج ، ایف ڈبلیو او اور سول ایوی ایشن اتھارٹی کے اس تعاون کو سراہا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ کی بحالی سے علاقے میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا.
خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں واقع پاراچنار ایئرپورٹ کو بحال کر دیا گیا ہے اور پاک فوج، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن (ایف ڈبلیو او) اور پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی (پی سی اے اے) کے مشترکہ تعاون سے اسے دوبارہ آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایئرپورٹ طویل عرصے سے غیر فعال تھا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے پیر کو خبر دی کہ ایئرپورٹ کی بحالی کا کام فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے انجام دیا۔ 26 اپریل کو، پاکستان آرمی ایوی ایشن نے سائٹ پر آپریشنل لینڈنگ اور ٹیک آف کے کامیاب ٹرائلز کیے تھے۔ ذرائع کے مطابق، یہ ایئرپورٹ کئی سالوں سے بند تھا۔ پاراچنار ایئرپورٹ کی مرمت اور تعمیر نو کو علاقے میں فضائی رابطوں کو بحال کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے۔ 26 اپریل 2024 کو کیے گئے ٹرائلز کے دوران، پاکستان آرمی ایوی ایشن نے تعمیراتی کام کی کوالٹی، رن وے کی کارکردگی اور آپریشنز کے لیے مجموعی تیاری کا جائزہ لیا۔ اس دوران کل چھ کامیاب لینڈنگ اور ٹیک آف مکمل کیے گئے۔ نتیجے کے طور پر، رن وے کو پیشہ ورانہ معیار اور اعلیٰ حفاظتی ضروریات کے مطابق قرار دیا گیا۔ ان مشقوں کے دوران، پاراچنار ایئرپورٹ کے تمام نظام اور رن وے کی کارکردگی کو مختلف آپریشنل حالات میں جانچا گیا۔ کامیاب ٹرائلز کے بعد، توقع ہے کہ ایئرپورٹ مزید مضبوطی سے آپریشنل ہو جائے گا، جس سے علاقائی رابطوں میں بہتری، تیز تر ایمرجنسی رسپانس، مضبوط اقتصادی سرگرمیاں اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ اس منصوبے پر کام کرنے میں پاک فوج، ایف ڈبلیو او اور سول ایوی ایشن اتھارٹی کے درمیان بہترین ہم آہنگی اور تعاون دیکھنے میں آیا۔ یہ تعاون علاقے کے ترقیاتی منصوبوں میں ایک مثال بن سکتا ہے۔ پاراچنار ایئرپورٹ کی بحالی سے نہ صرف مقامی لوگوں کو سہولت ملے گی بلکہ یہ علاقے میں معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ دے گا۔ اس سے تجارت اور سیاحت کے مواقع بڑھیں گے اور لوگوں کے لیے روزگار کے نئے ذرائع پیدا ہوں گے۔ یہ ایئرپورٹ علاقے کے دور دراز اضلاع کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس سے لوگوں کو سفر کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ کم وقت میں اپنے مقاصد تک پہنچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ، ایمرجنسی کی صورت میں، جیسے کہ قدرتی آفات یا طبی ایمرجنسی، یہ ایئرپورٹ فوری مدد فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ حکومت نے علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے اپنی پوری توجہ مرکوز کر رکھی ہے اور پاراچنار ایئرپورٹ کی بحالی اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ پاراچنار ایئرپورٹ کی بحالی کے بعد، سول ایوی ایشن اتھارٹی (پی سی اے اے) نے ایئرپورٹ کے آپریشنز کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ان اقدامات میں ایئرپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنا، جدید آلات نصب کرنا اور عملے کی تربیت شامل ہے۔ پی سی اے اے کا مقصد ایئرپورٹ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانا ہے تاکہ یہ نہ صرف مقامی پروازوں کے لیے بلکہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے بھی تیار ہو سکے۔ پاک فوج اور ایف ڈبلیو او نے ایئرپورٹ کی بحالی کے کام کو مکمل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے رن وے کی مرمت، ٹرمینل کی تعمیر اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کیں۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں، پاراچنار ایئرپورٹ آج ایک جدید اور محفوظ ایئرپورٹ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ علاقے کے عوام نے پاک فوج، ایف ڈبلیو او اور سول ایوی ایشن اتھارٹی کے اس تعاون کو سراہا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ کی بحالی سے علاقے میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا
