پارلیمنٹ میں کشیدگی: مولانا فضل الرحمن کا دہشت گردی پر سخت بیان
پارلیمنٹ کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمن نے دہشت گردی کا ذکر کرتے ہوئے اپنی جماعت کے شہداء کا ذکر کیا۔ یہ واقعہ سیاسی رشتوں اور صحافتی رویوں پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔
پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سیاسی کشیدگی نے اپنی انتہا کو پہنچا دیا ہے۔ اس دوران مولانا فضل الرحمن نے شدید ردعمل کا اظہار کیا۔ ان کے جواب میں خواجہ آصف اور محسن نقوی بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ ان سب کی باتوں نے سیاسی محاذوں پر نئی بحثوں کو جنم دیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف سیاست دانوں کے درمیان تعلقات کو متاثر کرتا ہے بلکہ اس نے میڈیا کے رویوں پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے۔
سیاسی رہنماؤں کے سخت بیانات
اجلاس کے دوران مولانا فضل الرحمن نے کھلم کھلا اپنی بات رکھی۔ ان کے کلمات نے ایوان میں طوفان برپا کر دیا۔ اس کے جواب میں خواجہ آصف نے بھی اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا مینڈیٹ تھا۔ دوسری طرف محسن نقوی بھی پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے بھی ایسے بیانات دیے جو سب کے لیے حیرت انگیز تھے۔ کامران مرتضی کے بیانات نے بھی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
یہ سب کچھ سن کر ایسا لگتا ہے کہ پرانے رشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ ایک شعر یاد آتا ہے کہ جانے کس کا ہے ہماری صحافت کا ایک خاص روّیہ۔ محاورے میں اسے کاتا اور لے دوڑی کہا جاتا ہے۔ بڑے نامور صحافیوں نے یہ دیکھا کہ پرانے دوستوں کے درمیان بگاڑ ہے۔ انہوں نے اعتماد سے پیشین گوئی کر دی کہ اب راہیں جدا ہوئیں۔ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ لیکن سیاست کا کھیل اتنا سادہ ہوتا تو ہر ایک سیاست دان ہوتا۔
صحافتی تجزیے اور حقیقت
رانا ثنا اللہ کے بیان کے بعد تجزیے کی کیا اہمیت رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمن کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اس بیان نے دکھائی دینے والی دشمنی کے پرخچے اڑا دیے۔ ابھی چند روز ہوئے تھے کہ محسن نقوی نے سسٹم بوسیدہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اب بدلے ہی بدلے ہیں۔ لوگ کات کر لے دوڑنے والی کی طرح سوت کی انی لے دوڑے۔ انہوں نے خبر دی کہ یہ کابینہ کے ایک رکن کا اپنے باس کے خلاف عدم اعتماد ہے۔
فاضل دوستوں نے یہ دھول بڑے زور سے اڑائی۔ اگر سیاق و سباق کو ذہن میں رکھا جاتا تو سمجھ میں آ جاتا۔ اس کا مطلب وہی تھا جو صوبوں اور بلدیات کے باب میں منکشف ہوا۔ کون نہیں جانتا کہ یہ معاملہ سندھ پر کتنا بھاری ہے۔ تصویر کے دوسری طرف نہ دیکھ پانے کی مجبوری کے بطن سے ایسے لطیفے ظہور میں آتے ہیں۔ مولانا بولے تو کہا کہنے والوں نے کہ رشتے ختم ہوئے۔ مؤرخ نئی تاریخ رقم فرمائے گا۔
دہشت گردی اور سیاسی ذکاوت
پھر دنیا نے دیکھا کہ ایسی خبر دینے والے اپنی خبر بھولے۔ بالکل ایک سو اسی درجے کے زاویے پر ایک نئی خبر دی۔ جب محسن نقوی مولانا کے جواب میں بولے تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ان کی پشت پر نہیں کھڑا تھا۔ یہاں کرنٹ افیئرز کے ماہرین نے گویا الٹی بات دریافت کر لی۔ عرض صرف یہ کرنا ہے کہ ظاہر پر جانے اور گہرائی میں نہ اترنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ حقیقت بالکل سامنے ہے۔ خود مولانا فضل الرحمن نے بتا دیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کے نشانے پر سب سے زیادہ رہے۔
انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ ان کی جماعت کے اہم علما اور ڈھائی تین سو کارکنان شہید ہوئے ہیں۔ خبر ساز اپنے مزاج کے مطابق ٹٹ گئے تڑخ کر کے کی نفسیاتی کیفیت سے باہر نکلتے۔ تقریر کے اس نکتے پر ضرور توجہ دیتے۔ مولانا نے اپنی تقریر میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ انہوں نے دہشت گردوں کو اشارہ دے کر توجہ اپنی طرف ہٹا دی۔ اب اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے تو وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے۔
صحافت کی ذمہ داری اور مستقبل
مولانا کی سیاسی ذکاوت اور ذہانت کی باتیں سب کرتے ہیں۔ ان کی نکتہ آفرینی کو سمجھنے پر کوئی تیار نہیں ہوتا۔ بہ جائے اس کے کہ مولانا اپنی چابک دستی پر داد پاتے، الٹا معتوب ہو گئے۔ ہماری صحافت اگر دن بہ دن گہری کھائی میں لڑھکتی چلی جاتی ہے تو آخر اس کی کوئی وجہ تو ہو گی۔ ایسا نہ ہوتا تو ہماری جلد باز صحافت کے ہیرو وہ بات بھی کہہ پاتے۔ یہ سیاست کی دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو دشمن دکھائی دیتے ہیں، بہ وقت ضرورت شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔
نجم سیٹھی نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اتنی کائٹ فلائنگ کی ضرورت نہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ محسن نقوی مولانا سے جپھی ڈال رہے ہوں۔ مولانا اپنی روایتی شفقت سے انہیں گلے لگا رہے ہوں۔ ایسا بھی نہیں کہ مولانا کو کوئی شکایت نہیں۔ ان کی شکایات الیکشن تا حال اظہر من الشمس ہیں۔ موقع ملتے ہی انہوں نے کہہ بھی ڈالی ہیں۔ سخت بات کہتے ہوئے تنے ہوئے رسے سے ان کا پاؤں رپٹا ضرور ہے۔ اس کا ترنت جواب بھی انہیں مل گیا۔
ابلاغیات کی سائنس کہتی ہے کہ ایسی باتوں کا کہا جانا اور ذرائع ابلاغ کا انہیں ناظرین تک پہنچا دینا دو دھاری تلوار کی طرح ہوتا ہے۔ ایسا کہنے والوں کی ساکھ عام آدمی کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آگے چل کر آئینی و قانونی نظام کو کمزور کر دیتی ہے۔ ایسی حقیقت آج کھلی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ ایک معروف صحافی نے درست فرمایا ہے کہ تیلی لگائے بغیر صحافت کا کاروبار نہیں چلتا۔ لیکن تیلی بڑی ظالم ہوتی ہے۔ اس کا شعلہ جلنے والے اور جلانے والے دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ ہمارے روزگار کو دراصل یہی آگ لگی ہے۔ کاش ہم کبھی سمجھ پاتے۔
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