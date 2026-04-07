پاسداران انقلاب کا امریکا-اسرائیل کے میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ: کشیدگی میں اضافہ

ایران کی پاسداران انقلاب نے امریکا اور اسرائیل کے میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق، پاسداران انقلاب نے متعدد جدید کروز میزائلوں کو مار گرایا اور ایک اسرائیلی ڈرون کو تباہ کیا۔ یہ پیش رفت ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازعے میں ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔
پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکا اور اسرائیل کی جانب سے داغے گئے 6 جدید کروز میزائل وں کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے 40 ویں روز پیش آیا۔ ایران ی میڈیا کے مطابق، پاسداران انقلاب کے فوجی حکام نے بتایا کہ یہ کارروائی صوبہ قزوین، ہمدان اور تہران کے علاقوں میں کی گئی۔ قزوین میں فضائی دفاعی نیٹ ورک نے انتہائی جدید دفاعی نظام کے ذریعے 5 کروز میزائل اور ایک ٹوماہاک میزائل کو تباہ کیا۔ تہران کے شمال اور ہمدان میں بھی مزید دو میزائل مار گرائے
گئے۔\اس کے علاوہ، پاسداران انقلاب نے صوبہ لورستان میں جی بی یو-39 اسمال ڈائامیٹر بم (ایس ڈی بی) برآمد کیا، جو بغیر پھٹے اور محفوظ حالت میں ملا۔ اس بم کو جدید رہنمائی اور کنٹرول سسٹمز، جی پی ایس جامنگ سے بچاؤ کی صلاحیت، اور کمپوزٹ باڈی کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور واقعے میں، پاسداران انقلاب کے دستے نے صوبہ ہرمزگان میں جنوبی ایران کے ضلع سیریک کے علاقے میشی گاؤں کے قریب ایک اسرائیلی آربیٹر ڈرون کو بھی تباہ کیا۔ ایرانی حکام نے اس کارروائی کو ملک کے دفاعی نظام کی طاقت اور صلاحیت کا مظاہرہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایران اپنی سرحدوں اور مفادات کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ اس دوران، مختلف حلقوں کی جانب سے اس واقعے پر ردعمل سامنے آیا ہے، جس میں بعض نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو سراہا ہے جبکہ بعض نے خطے میں کشیدگی کے مزید بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔\ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، خطے میں سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ حالیہ واقعات نے دونوں ممالک کے درمیان براہ راست تصادم کے خدشات میں اضافہ کیا ہے۔ عالمی برادری سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ فریقین کے درمیان بات چیت کے ذریعے تنازعے کے حل کی کوشش کرے۔ اس دوران، سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کھولنے کی قرارداد کو ویٹو کیا گیا، جس پر متحدہ عرب امارات نے تشویش کا اظہار کیا۔ ایران نے امریکا کے ساتھ مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں اور اس فیصلے سے پاکستان کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ نیویارک ٹائمز کے مطابق، یہ پیش رفت خطے میں سفارتی کوششوں کے لیے ایک دھچکا ہے۔ ایرانی حکام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی سخت تنقید کی اور اسے خون کا پیاسا قرار دیا۔ یہ واقعات ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازعے میں ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتے ہیں، جس سے خطے میں عدم استحکام کا خدشہ ہے
