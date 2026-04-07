پاسدارانِ انقلاب کا امریکہ-اسرائیل کے جدید میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ

ایران کی پاسدارانِ انقلاب نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوران 6 جدید کروز میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، دیگر علاقوں میں بھی میزائل مار گرائے گئے اور ایک اسرائیلی ڈرون کو تباہ کیا گیا۔ یہ واقعات ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا نتیجہ ہیں۔
پاسدارانِ انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے 40 ویں روز صوبہ قزوین میں 6 جدید کروز میزائل ، ہمدان اور تہران کے علاقوں میں 2 میزائل مار گرائے ہیں۔ ایران ی میڈیا کے مطابق، فوجی حکام نے بتایا کہ پاسدارانِ انقلاب نے قزوین کی فضاؤں میں 6 جدید کروز میزائل وں کو روک کر تباہ کر دیا، اسی طرح تہران کے شمال اور ہمدان میں مزید دو میزائل مار گرائے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاسدارانِ انقلاب کے قزوین میں صوبائی دستے نے بتایا کہ فضائی دفاعی نیٹ ورک کے تحت انتہائی جدید دفاعی نظام نے گزشتہ
چند گھنٹوں میں 5 کروز میزائل اور ایک ٹوماہاک میزائل تباہ کیے۔\پاسدارانِ انقلاب نے مزید بتایا کہ قزوین کی فضاؤں میں 5 کروز میزائل اور ایک ٹوماہاک میزائل کو ملک کے مربوط دفاعی نیٹ ورک کے جدید نظام کے ذریعے مار گرایا گیا۔ خیال رہے کہ ٹوماہاک ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والا، سب سونک کروز میزائل ہے جو امریکی بحریہ میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایرانی فوج کے فضائی دفاعی دستے نے بھی کامیاب کارروائی کا دعویٰ کیا ہے اور بیان میں کہا کہ جارح امریکی اور صہیونی دشمن کے دو کروز میزائلوں کو تہران کے شمال اور ہمدان کے علاقے میں ٹریک کر کے کامیابی سے نشانہ بنایا گیا اور تباہ کر دیا گیا۔ پاسدارانِ انقلاب نے ایک اور بیان میں کہا کہ صوبہ لورستان میں جی بی یو-39 اسمال ڈائامیٹر بم(ایس ڈی بی) بغیر پھٹے اور محفوظ حالت میں برآمد کیا گیا، اس بم کو کم وزن وارہیڈ کے باوجود زیادہ تباہ کن صلاحیت، جدید رہنمائی اور کنٹرول سسٹمز، جی پی ایس جامنگ سے بچاؤ کی صلاحیت، اور کمپوزٹ باڈی کا حامل قرار دیا گیا۔\اس کے علاوہ، بتایا گیا کہ صوبہ ہرمزگان میں پاسدارانِ انقلاب کے دستے نے جنوبی ایران میں ضلع سیریک کے علاقے میشی گاؤں کے قریب ایک اسرائیلی آربیٹر ڈرون تباہ کر دیا۔ یہ پیش رفت ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے تناظر میں سامنے آئی ہے، جہاں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پہلے ہی انتہائی کشیدہ ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں اور پاکستان کو بھی اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ حالیہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ خطے میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، اور دونوں فریق کسی بھی ممکنہ تصادم کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ اپنی خودمختاری اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا، جبکہ امریکہ نے بھی خطے میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھنے اور اپنے اتحادیوں کی حمایت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس صورتحال میں، عالمی برادری کو فریقین کے درمیان تناؤ کو کم کرنے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کی کوشش کرنی چاہیے۔ مہذب قوم کی ایمانی طاقت ہی غالب آئے گی، فتح ہماری ہوگی؛ ایران کا ٹرمپ کو جواب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے
