پالتو کتے کی تلاش میں نوجوان کے اڑنے والی ویڈیو کی حقیقت سامنے آگئی، اے آر وائی نیوز اور رپورٹر نذیر شاہ کی تعریف کی گئی

طوفانی ہواؤں میں نوجوان کے اڑنے کی وائرل ویڈیو کی حقیقت سامنے آگئی، پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟
حیران کن حقیقتکراچی(15 مئی 2026): کوکین کوئین انمول عرف پنکی کے معاملے کو اجاگر کرنے پر ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے اے آر وائی نیوز اور رپورٹر نذیر شاہ کی تعریف کی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے منشیات اسمگلنگ کیس کی ملزمہ انمول عرف پنکی کو عدالت میں وی آئی پی پروٹوکول فراہم کرنے کے معاملے پر اے آر وائی نیوز کی رپورٹنگ کو زبردست الفاظ میں سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو کے ذریعے اے آر ٰوائی نیوز نے ایک انتہائی اہم معاملہ اٹھایا اور اے آر ٰوائی نیوز کے رپورٹر نذیر شاہ نے جس انداز میں اس معاملے کو بے نقاب کیا، وہ قابلِ تعریف ہے۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے پریس کانفرنس میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں ملزمہ کو پروٹوکول دینے کی ویڈیو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ولن کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔انہوں نے واضح کیا کہ یہ کیس بہت اہم ہے کیونکہ منشیات سے ہماری پوری نسل متاثر ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تاکہ کیس خراب نہ ہو۔ یاد رہے کہ اے آر وائی نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد کراچی پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے عدالت میں نظرثانی درخواست دائر کی اور ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جس نے ماتحت اہلکاروں کے بیانات قلمبند کر لیے ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے ماتحت اہلکاروں، سب انسپکٹر (ایس آئی) اور ایس ایچ او نے بیانات قلمبند کرواتے ہوئے ڈی آئی جی ویسٹ کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ متعلقہ اہلکاروں نے انکوائری کمیٹی کے سامنے اس اعلیٰ افسر کا نام اگل دیا ہے جس کے حکم پر ملزمہ کو عدالت میں وی آئی پی پروٹوکول فراہم کیا گیا تھا۔انمول پنکی کی عدالت پیشی کے وقت ایس اوپیز نظر انداز، بڑے افسر کی سیٹ خطرے میں پڑگئیعید الاضحیٰ پر کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کی اجازت کے بغیر کھالیں جمع کرنے پر پابندی عائدکراچی پولیس کا اعلیٰ افسر اور اے این ایف اہلکار انمول پنکی کا مدد گار نکلا
