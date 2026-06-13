پالتو جانوروں کے ساتھ سونے سے نیند کا معیار متاثر ہوتا ہے

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پالتو جانوروں کے ساتھ سونے والے افراد کو نیند کا معیار خراب ہونے اور بے خوابی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر کتوں کے مالکان میں یہ مسئلہ زیادہ پایا گیا۔
ایک حالیہ تحقیق کے مطابق جو لوگ اپنے پالتو جانور وں کے ساتھ بستر شیئر کرتے ہیں، ان کی نیند کا معیار ان لوگوں کے مقابلے میں خراب ہوتا ہے جو اکیلے سوتے ہیں۔ یہ تحقیق 2024 میں شائع ہوئی اور اس میں 1500 سے زائد بالغ افراد شامل تھے۔ نتائج سے پتہ چلا کہ پالتو جانور وں کے ساتھ سونے والوں کو نیند کی خرابی اور بے خوابی کی شدید علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نتائج سائنٹیفک رپورٹس نامی جریدے میں شائع ہوئے، اور محققین نے عمر اور آمدنی جیسے عوامل کو مدنظر رکھنے کے بعد بھی یہی نتیجہ اخذ کیا۔ تحقیق کے مطابق، 47.
6 فیصد پالتو جانوروں کے مالکان نے بتایا کہ وہ اپنے پالتو جانور کے ساتھ بستر بانٹتے ہیں، جو امریکن اکیڈمی آف سلیپ میڈیسن کے تخمینوں سے ملتا ہے۔ اس وقت امریکہ میں تقریباً 87 ملین کتے اور 76 ملین بلیاں موجود ہیں۔ محققین نے پایا کہ نیند پر منفی اثر خاص طور پر کتے کے مالکان میں دیکھا گیا، جبکہ بلی کے مالکان میں نیند کے معیار میں نمایاں کمی نہیں پائی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کتے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، رات میں زیادہ حرکت کرتے ہیں اور ان کی نیند کا چکر ان کے مالکان سے ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ خلل ڈال سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کتے کی چھوٹی سی حرکت بھی انسان کی نیند کے چکر کو توڑ سکتی ہے۔ اس کے باوجود، بہت سے پالتو جانوروں کے مالکان اپنے جانوروں کے ساتھ سونے کو مثبت سمجھتے ہیں۔ تقریباً 60 فیصد شرکاء نے کہا کہ ان کے پالتو جانور انہیں بہتر سونے میں مدد دیتے ہیں، حالانکہ معروضی پیمائشوں نے نیند کے معیار میں کمی ظاہر کی۔ صحت کے ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ پالتو جانوروں کے ساتھ سونے کے جذباتی فوائد بھی ہیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بات چیت بلڈ پریشر کم کر سکتی ہے، تناؤ کے ہارمون کو کم کر سکتی ہے اور آکسیٹوسن نامی ہارمون میں اضافہ کر سکتی ہے جو تعلقات اور بہبود سے منسلک ہے۔ تاہم، طبی ماہرین ممکنہ نقصانات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، جیسے جانوروں کی خشکی سے الرجی اور بلی کے خراش کی بیماری جیسی بیماریوں کا خطرہ۔ امریکن کالج آف الرجی، دمہ اور امیونولوجی کے مطابق، پالتو جانوروں سے پیدا ہونے والی الرجی بہت سے مریضوں کی نیند میں خلل ڈالتی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ نتائج اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پالتو جانوروں کے مالکان کو اپنے جانوروں کے ساتھ سونے کے جذباتی سکون اور نیند کی صحت پر ممکنہ اثرات کے درمیان توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اپنے پالتو جانوروں کو خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ سونے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ تحقیق بتاتی ہے کہ اس عادت کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ طبی ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو نیند کے مسائل ہیں تو اپنے پالتو جانور کو اپنے بستر سے الگ کر کے دیکھیں۔ متبادل طور پر، آپ اپنے جانور کے لیے ایک آرام دہ بستر اپنے کمرے میں رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے قریب رہے لیکن براہ راست آپ کے ساتھ نہ سوئے۔ مختصر یہ کہ پالتو جانوروں کے ساتھ سونے کے فوائد اور نقصانات دونوں ہیں، اور ہر شخص کو اپنی صحت اور نیند کے معیار کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے
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