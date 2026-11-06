پال میکینزی کو 200 سال قید کی سزا، شکاہولا جنگل قتل کا ملزم
کینیا کے عدالت نے کیولٹ لیڈر پال میکینزی کو 190 بچوں کی بھوک سے ہلاکت پر 200 سال قید کی سزا سنائی۔ شکاہولا جنگل میں 500 سے زائد افراد کے قتل کے الزامات سامنے آئے ہیں۔
کینیا کی ایک عدالت نے مذہبی کیولٹ کے سربراہ پال میکینزی کو 200 سال قید کی سخت سزا سنائی ہے۔ یہ فیصلہ پچھلے جمعہ کو سناया گیا جس میں 190 بچوں کو جان بوجھ کر بھوکا رکھ کر ہلاک کرنے کے سنگین جرم کے لیے سزا دی گئی۔ مومباسا میں قائم عدالت میں انصاف کی ڈلیوری کے دوران جج ڈیانا کاوڈزا نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ کیولٹ کے اس تاریخی اور ہولناک جرم کا جواب ہے جس میں بچوں کی جانیں لینے کی ہدایت کی گئی تھی۔
عدالتی فیصلہ اور سزا کی تفصیلات
جج ڈیانا کاوڈزا نے عدالتی حکم جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پال میکینزی کو 100 سال کی سزا بھوک سے قتل اور 100 سال کی سزا براہِ راست ہomicide کے جرم کے لیے دی گئی ہے۔ یہ مجموعی سزا جدید دور میں مذہبی بنیاد پر کیے جانے والے ایک سب سے بڑے جماعتی قتل کا نتیجہ ہے جس میں تقریباً 500 افراد کے مارے جانے کا شک ہے۔ میکینزی نے عدالت میں اپنے خلاف لگائے گئے قتل کے الزامات کی سختی سے نفی کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے کسی کو بھوکا رکھنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن عدالت نے ان کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے سزا کا اعلان کیا۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
ہلاکت کی مشینری اور کیولٹ کا طریقہ کار
پولیس کی تحقیقات کے مطابق پال میکینزی نے مشرقی کینیا کے ساحلی علاقے میں ایک آخر الزماں مذہبی گروہ چلایا جو انڈین اوشین کے قریب شکاہولا جنگل میں واقع تھا۔ اس کیولٹ کے پیروکاروں کو بتایا گیا تھا کہ وہ اور ان کے بچے اپنی جانیں دیں تاکہ دنیا کے آخر سے پہلے جنت تک رسائی حاصل کر سکیں۔ میکینزی کے ساتھیوں نے پیروکاروں پر دباؤ ڈالا، انہیں مارا پیٹا اور بھوکے رہنے کی ہدایت کو لازمی بنایا۔ بے رحمی کا انداز یہ تھا کہ بچوں کو ہفتوں تک بھوکا رکھا گیا، پانی اور غذا چھین لی گئی، اور جو بچے چوری کرتے ان کے ہاتھ باندھ کر کمروں میں قید کر دیا گیا۔
جج ڈیانا کاوڈزا نے عدالت کو بتایا کہ بچے اپنے بھائی بھینجوں کو ہفتوں تک بھوک کا شکار ہوتے ہوئے مریتے دیکھتے رہے۔ اس کیولٹ کے بانی نے یوٹیوب کے ذریعے اپنے خطبات نشر کیے جو ہزاروں سبسکرائبرز تک پہنچتے تھے۔ انہوں نے اپنے کاریزماتک میڈیا پرسنس کے ذریعے معصوم اور کمزور پیروکاروں، خاص طور پر بچوں پر اعتماد حاصل کیا۔ عدالت کے ریکارڈ کے مطابق لاشیں کھلے عام جنگل میں کم گہری قبروں میں پائی گئیں، بعض لاشیں ایڑیوں میں پھینکی گئیں، اور بعض بچوں کو زندہ دفن بھی کیا گیا تھا۔
متاثرین، ساتھیوں کی سزائیں اور پریس کانفرنس
اس سنگین جرم میں ملوث 28 دوسرے ساتھیوں کو بھی 10 سے لے کر 160 سال تک کی سزائیں سنائی گئیں، جنہیں گزشتہ مہینے ہوئے مقدمے میں الزامات کے مجرم قرار دیا گیا تھا۔ پال میکینزی کے وکیل لارنس اوبونو نے اعلان کیا کہ وہ عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے موکل اور تقریباً تمام مجرموں نے اپنا دفاع پیش کیا تھا لیکن عدالت نے ان کی بے قصور ثابت کرنے والی کوئی دلیل قبول نہیں کی۔
اس واقعے نے کینیا میں ہولناک تاثر چھوڑا جب اپریل 2023 میں پولیس نے مالنڈی قصبے کے قریب شکاہولا جنگل میں لاشیں دریافت کیں۔ اگرچہ اس ٹرائل میں صرف 190 بچوں اور ایک بالغ شخص کے قتل کا احاطہ کیا گیا، لیکن کینیا نیشنل کمیشن برائے ہومن رائٹس کا کہنا ہے کہ جنگل میں کل 448 لاشیں ملیں۔ پال میکینزی پر ایک الگ جگہ، گاؤں میں 50 کلومیٹر دور 52 افراد کے قتل کا بھی الزام ہے، جس کی وجہ سے متوقع کل ہلاکتوں کی تعداد 500 تک پہنچ گئی ہے۔
معروضی اثرات اور اداروں پر تنقید
اس کیس کا سائز یوگنڈا کے 2000 کے قتل اور گائنا کے 1978 کے جان سٹاؤن مسacre سے مشابہت رکھتا ہے۔ 48 سالہ اسٹیون مواتی نے، جن کے 6 بچے میکینزی کے کیولٹ میں بھوک سے مر گئے، کہا کہ ان کی بیوی نے بچوں کو جنگل لے جا کر بھوکا رکھا۔ سلیمان زیرو، جن کی بیوی اور 6 بچے اب بھی گم ہیں، عدالت کے باہر روئے اور حکومت سے اپیل کی کہ ان کی تلاش کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں قتل کیا گیا ہے تو لاشیں سپرد کی جائیں تاکہ وہ انہیں دفن کر سکیں۔
کیلیفرنیا سے تعلق رکھنے والے ڈین میکینزی، پال میکینزی کے بیٹے نے بتایا کہ وہ نوجوانی میں ہی اس گروپ سے بھاگ گیا تھا کیونکہ انہیں جنت کے وعدوں پر یقین نہ رہا۔ حکومتی ذرائع نے 2017 سے پال میکینزی کو نگرانی میں رکھا تھا جب پولیس نے ان کی جائیداد تلاشی لی تھی۔ 2019 میں عدالت نے ان کی گرجا گاہ بند کر دی تھی۔ ہومن رائٹس کمیشن کے او جیرو اوڈھیمبو نے سزا کو اہم قدم قرار دیا لیکن کہا کہ مقامی انتظامیہ اور پولیس پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جج ڈیانا کاوڈزا نے بھی اداروں کی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو فوری اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔
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