پاور ڈویژن نے صارفین کو خطرہ کے بارے میں آگاہ کیا ہے

📆22/05/2026 9:43 am
📰24NewsHD
پاور ڈویژن نے صارفین کو حکومت کی معاونت کے پروگرام کے حوالے سے فوجیوں کے خلاف ناانصافی کے پروگرام کے نام پر بے حرمتی کرنے کا خطرہ کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ صارفین کو ایک مخصوص لنک پر کلک کرنے اور چار مرحلے کے عمل میں ذاتی معلومات کے لئے منگی گئی۔ نمائندے نے یہ بات صاف کہی کہ ایسے طریقے غیر قانونی اور بے حرمتی کے ہیں، اور کہا کہ کچھ عناصر وقر کے ذریعے مضر مقاصد حاصل کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں۔

پاور ڈویژن نے صارفین کو خطرہ کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ ہیکرز اور جرائم سے متعلق عناصر نے حکومت کی معاونت کے پروگرام کے حوالے سے فوجیوں کے خلاف ناانصافی کے پروگرام کے نام پر بے حرمتی کرنے کا پروگرام شروع کر دیا ہے۔ 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل نے رپورٹ کیا ہے۔ ایک ایڈوائزری جاری کرنے کے بعد جسے صارفین پر جمع کیا گیا تھا، پاور ڈویژن کے نمائندے نے کہا کہ کچھ عناصر فیک وقر کے ذریعے صارفین کے ذاتی معلومات کے لئے فوجیوں کے خلاف ناانصافی کے پروگرام کے نام پر صارفین کو خطرہ کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ صارفین کو ایک مخصوص لنک پر کلک کرنے اور چار مرحلے کے عمل میں ذاتی معلومات کے لئے منگی گئی۔ جب صارفین نے تفصیلات درج کیں تو انہیں ہی لنک پر چھ اکر ورفیکیشن کے کوڈ کے لئے پوچھا گیا۔ نمائندے نے یہ بات صاف کہی کہ ایسے طریقے غیر قانونی اور بے حرمتی کے ہیں، اور کہا کہ کچھ عناصر وقر کے ذریعے مضر مقاصد حاصل کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں۔ نمائندے نے یہ بات بھی صاف کہی کہ حکومت کی معاونت کے پروگرام کے حوالے سے فوجیوں کے خلاف ناانصافی کے پروگرام کے نام پر بے حرمتی کرنے کے لئے کوئی انفارمیشن کو کوئی پلیٹ فارم پر درج نہیں کیا جا سکتا۔ پاور ڈویژن نے صارفین کو حکومت کی معاونت کے پروگرام کے حوالے سے فوجیوں کے خلاف ناانصافی کے پروگرام کے نام پر بے حرمتی کرنے سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ نمائندے نے یہ بھی بتایا کہ قانونی اداروں کو اس مامورین کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے جو اس بے حرمتی کے پروگرام میں شامل ہیں.

