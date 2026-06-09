پاپرازی کی اصلیت اور رون گالیلا کا جنون

پاپرازی کی اصطلاح کی تاریخ اور رون گالیلا کے ذریعے اس صنعت کو دیے گئے متنازعہ اور جذباتی انداز کا جائزہ۔ جیکولین کینیڈی اور مارلن برانڈو جیسی شخصیات کے ساتھ ان کے تصادم پر روشنی۔
پاپرازی ایک ایسی اصطلاح ہے جو آج کل مشہور شخصیات کی تصاویر بنانے والے فوٹوگرافروں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کا آغاز ایک فلمی کردار سے ہوا تھا۔ اطالوی فلم ساز فیڈریکو فیلینی کی 1960 کی فلم 'لا ڈولچے ویٹا' میں ایک کردار تھا جسے پاپرازی کہا جاتا تھا، جو ایک فوٹوگرافر تھا اور مشہور لوگوں کا پیچھا کرتا رہتا تھا۔ بعد ازاں یہ لفظ حقیقی زندگی میں بھی ایسے فوٹوگرافروں کے لیے استعمال ہونے لگا جو مشہور شخصیات کی نجی زندگیوں کی تصاویر ان کی مرضی کے بغیر لیتے ہیں۔ پاپرازی کا بادشاہ کہلانے والا شخص رون گالیلا تھا، جو ایک اطالوی نژاد امریکی فوٹوگرافر تھا اور اس نے نیویارک میں اس صنعت کو نئی جہت دی۔ گالیلا کو خود کو 'پاپا رازو آرٹسٹ' کہتا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ مشہور شخصیات کی کوئی نجی زندگی نہیں ہوتی، وہ عوام کی ملکیت ہیں۔ اس نے سیلیبریٹیز کی تصاویر لینے کے لیے انتہائی حربے استعمال کیے، جیسے جھاڑیوں میں چھپنا، ویٹر یا ڈرائیور کا بھیس بدلنا، اور ہوٹل کے عملے کو رشوت دینا۔ اس کا سب سے بڑا ہدف امریکی سابق خاتون اول جیکولین کینیڈی تھیں، جن کی اس نے سینکڑوں تصاویر بنائیں۔ ان میں سب سے مشہور تصویر 'ونڈ بلون جیکی' ہے، جس میں جیکولین نیویارک کی سڑک پر چل رہی ہیں اور ہوا سے ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ یہ تصویر فوٹوگرافی کا شاہکار مانی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جیکولین اس مسلسل تعاقب سے تنگ آچکی تھیں اور انہوں نے گالیلا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ گالیلا جیکولین اور ان کے بچوں سے کم از کم 50 فٹ دور رہے گا۔ گالیلا کا جنون صرف جیکولین تک محدود نہیں تھا، اس نے ہالی وڈ کے تقریباً ہر بڑے ستارے کا پیچھا کیا۔ مشہور اداکار مارلن برانڈو بھی اس سے تنگ آ گئے تھے اور ایک روز انہوں نے گالیلا کو زور دار گھونسہ مارا جس سے اس کا جبڑا اور پانچ دانت ٹوٹ گئے۔ اس واقعے کے بعد بھی گالیلا کا جنون کم نہیں ہوا اور وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس نے کئی مشہور تصویروں کے علاوہ کتابیں بھی لکھیں اور پاپرازی کی تاریخ میں ایک متنازعہ لیکن اہم مقام رکھتا ہے۔ آج کل پاپرازی صرف امریکا تک محدود نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں، اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل کیمرہ کے دور میں ان کی سرگرمیاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ کچھ لوگ انہیں صحافی سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ انہیں حملہ آور قرار دیتے ہیں۔ بہرحال، پاپرازی کا تعلق مشہور شخصیات کی شہرت اور پرائیویسی کے درمیان توازن سے ہے، اور یہ بحث آج بھی جاری ہے۔ رون گالیلا جیسے لوگوں نے ثابت کیا کہ فوٹوگرافی صرف فن نہیں بلکہ ایک جنون بھی ہو سکتا ہے، اور اس جنون کی وجہ سے کبھی کبھی قانونی اور جسمانی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پاپرازی کا مستقبل کیا ہوگا، یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن ان کا اثر آج کی میڈیا ثقافت میں واضح ہے.
پاپرازی ایک ایسی اصطلاح ہے جو آج کل مشہور شخصیات کی تصاویر بنانے والے فوٹوگرافروں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کا آغاز ایک فلمی کردار سے ہوا تھا۔ اطالوی فلم ساز فیڈریکو فیلینی کی 1960 کی فلم 'لا ڈولچے ویٹا' میں ایک کردار تھا جسے پاپرازی کہا جاتا تھا، جو ایک فوٹوگرافر تھا اور مشہور لوگوں کا پیچھا کرتا رہتا تھا۔ بعد ازاں یہ لفظ حقیقی زندگی میں بھی ایسے فوٹوگرافروں کے لیے استعمال ہونے لگا جو مشہور شخصیات کی نجی زندگیوں کی تصاویر ان کی مرضی کے بغیر لیتے ہیں۔ پاپرازی کا بادشاہ کہلانے والا شخص رون گالیلا تھا، جو ایک اطالوی نژاد امریکی فوٹوگرافر تھا اور اس نے نیویارک میں اس صنعت کو نئی جہت دی۔ گالیلا کو خود کو 'پاپا رازو آرٹسٹ' کہتا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ مشہور شخصیات کی کوئی نجی زندگی نہیں ہوتی، وہ عوام کی ملکیت ہیں۔ اس نے سیلیبریٹیز کی تصاویر لینے کے لیے انتہائی حربے استعمال کیے، جیسے جھاڑیوں میں چھپنا، ویٹر یا ڈرائیور کا بھیس بدلنا، اور ہوٹل کے عملے کو رشوت دینا۔ اس کا سب سے بڑا ہدف امریکی سابق خاتون اول جیکولین کینیڈی تھیں، جن کی اس نے سینکڑوں تصاویر بنائیں۔ ان میں سب سے مشہور تصویر 'ونڈ بلون جیکی' ہے، جس میں جیکولین نیویارک کی سڑک پر چل رہی ہیں اور ہوا سے ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ یہ تصویر فوٹوگرافی کا شاہکار مانی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جیکولین اس مسلسل تعاقب سے تنگ آچکی تھیں اور انہوں نے گالیلا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ گالیلا جیکولین اور ان کے بچوں سے کم از کم 50 فٹ دور رہے گا۔ گالیلا کا جنون صرف جیکولین تک محدود نہیں تھا، اس نے ہالی وڈ کے تقریباً ہر بڑے ستارے کا پیچھا کیا۔ مشہور اداکار مارلن برانڈو بھی اس سے تنگ آ گئے تھے اور ایک روز انہوں نے گالیلا کو زور دار گھونسہ مارا جس سے اس کا جبڑا اور پانچ دانت ٹوٹ گئے۔ اس واقعے کے بعد بھی گالیلا کا جنون کم نہیں ہوا اور وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس نے کئی مشہور تصویروں کے علاوہ کتابیں بھی لکھیں اور پاپرازی کی تاریخ میں ایک متنازعہ لیکن اہم مقام رکھتا ہے۔ آج کل پاپرازی صرف امریکا تک محدود نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں، اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل کیمرہ کے دور میں ان کی سرگرمیاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ کچھ لوگ انہیں صحافی سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ انہیں حملہ آور قرار دیتے ہیں۔ بہرحال، پاپرازی کا تعلق مشہور شخصیات کی شہرت اور پرائیویسی کے درمیان توازن سے ہے، اور یہ بحث آج بھی جاری ہے۔ رون گالیلا جیسے لوگوں نے ثابت کیا کہ فوٹوگرافی صرف فن نہیں بلکہ ایک جنون بھی ہو سکتا ہے، اور اس جنون کی وجہ سے کبھی کبھی قانونی اور جسمانی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پاپرازی کا مستقبل کیا ہوگا، یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن ان کا اثر آج کی میڈیا ثقافت میں واضح ہے
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