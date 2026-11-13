پاپ لیکس چودہویں نے چکلیو میں عوام سے ملنے کے لیے انتہائی گرمی برداشت کی
پاپ لیکس چودہویں نے پیراگوئے کے شہر چکلیو کا دورہ کیا جہاں لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے امیر ممالک کی ٹیکنالوجی کی تنقید کی۔
پاپ لیکس چودہویں (Pope Leo XIV) نے جمعہ کو پیراگوئے کے شہر چکلیو ( Chiclayo) میں ایک تاریخی دورے کا آغاز کیا، جہاں درجہ حرارت تیس سینٹی گریڈ (30 degrees Celsius) سے زیادہ تھا۔
سائنسی پیشرفت کی تنقید
انہوں نے امیر طبقے کے ذریعے سائنسی پیشرفت کے استعمال کی سخت تنقید کی، خاص طور پر عمر بڑھنے اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے۔ پاپ لیکس چودہویں نے کہا کہ سائنسی پیشرفت انسانیت کی ذہانت کا عروج ہے لیکن یہ دس لاکھ روپے والوں کے لیے لازوال عمر کی تلاش کا امتیازی حق نہیں ہونا چاہیے۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
انہوں نے واضح کیا کہ جب کروڑوں لوگ غریبی اور جبر میں مبتلا ہیں تو یہ تکنیکی کامیابیاں صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہئیں۔
چکلیو میں عوامی استقبال
سات سو پچاس سالہ پاپ لیکس چودہویں اپنے سابق اسقف کی حیثیت سے چکلیو واپس آئے جہاں آدھ ملین سے زائد لوگوں نے گرمی میں ان کا استقبال کیا۔
عظیم الشان پامپس ڈی پیمیڈیل (Pampas de Pimentel) کے میدان میں خاندانوں نے گاڑیاں چھوڑ دیں اور گھنٹوں تک مٹی میں چلتے ہوئے حاضر ہوئے۔
سیزرو ارروؤ سیروکین (Cesar Arroyo Serquen) نے بتایا کہ صبح سویرے نکلتے ہوئے چھاپے پر ایک دیوتا کی تصویر لے کر جانے میں چار گھنٹے لگے۔
صحت کی بحالی اور جذبات
اس دورے کے دوران پاپ لیکس چودہویں نے کینسر سے بحالی کے مراحل کے بارے میں بھی بات کی۔
انہوں نے عوام سے دعاؤں اور حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا، خاص طور پر اس مشکل وقت کے دوران جب انہوں نے خدا کی مدد سے پریشانیوں کو عبور کیا۔
ماضی کی یادیں اور مقامی اثرات
جارج ویلیگیاس (Jorge Villegas) نے بتایا کہ رابرٹ فرانسس پرووسٹ (Robert Francis Prevost) نے علاقے کے ہر گوشے میں اثر انداز ہوا۔
سیف بائیں ڈی پیمیڈیل کے باشندوں نے ان کے فلڈ ریلیف کے کاموں کو یاد کیا۔
ہیکٹر کاماچو (Hector Camacho) کی بیٹی میلڈ (Mildred) پاپ لیکس چودہویں کی گداہی ہے۔
یہ سفر قوسکو (Cuzco) اور کیلاؤ (Callao) بھی جائے گا جہاں امدادی کام کیے گئے۔
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