پاکستان میں ایک یونیورسٹی کے两名 اساتذہ کے اغوا پر صحافی ایکٹ ملنے کے بعد شروع ہوئی تحقیقات، مصروف تحقیقات ہیں

گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور اساتذہ کے دیگر لاپتہ ہونے کے بعد گورنر ہاؤس میں منعقد ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے کوئٹہ جانے والے افراد کی گمشدگی پر تحقیقات شروع ہوئیں۔ ابھی تک کچھ تنظیم نہیں ہے۔
‘دعا ہے والد اور دیگر افراد بحفاظت گھر آ جائیں‘: گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ادارے کے دیگر لاپتہ ملازمین کا سراغ نہ لگ سکا13 مئی سے لاپتہ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے بیٹے کا کہنا ہے کہ ’والد شوگر کے مریض ہیں اور انھیں ہر وقت ادویات کی ضرورت رہتی ہے‘’گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سمیت دیگر تمام افراد کے اہلِ خانہ ان کے اغوا کے باعث شدید تشویش میں مبتلا ہیں، تاہم ہمارے پریشانی اس لیے زیادہ ہے کہ میرے والد شوگر کے مریض ہیں اور انھیں ہر وقت ادویات کی ضرورت رہتی ہے۔‘ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر کے بیٹے حمید نے کہا کہ ’ہم دعا گو ہیں کہ والد صاحب اور دیگر افراد بحفاظت اپنے گھروں کو واپس پہنچ جائیں۔‘ گوادر یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر عبدالرّاق صابر، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید منظور احمد، پرسنل سٹاف آفیسر ڈاکٹر ارشاد احمد بلیدی اور ڈرائیور حاتم بدل 13 مئی کو گوادر سے کوئٹہ جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئے تھے۔ سرکاری حکام نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ ان افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے، تاہم تاحال کسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ان اساتذہ کے لاپتہ ہونے کے دو روز بعد، 16 مئی کو کامشرو میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر کوقتل کر دیا گیا۔ تاحال تین پی ایچ ڈی اساتذہ کے اغوا اور ایک اسسٹنٹ پروفیسر کے قتل کے محرکات کے حوالے سے پولیس حکام کی جانب سے میڈیا کو کچھ نہیں بتایا گیا ہے।اساتذہ کے اغوا اور اس کے بعد کامشرو میں اسسٹنٹ پروفیسر کے قتل کے واقعات سے تعلیمی برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ اساتذہ تنظیموں نے حکومت سے سکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
