پاکستان نے آسٹریلیا کو 2-1 سے شکست دی اور ون ڈے بین الاقوامی سیریز جیت لی۔
پاکستان نے لاہور میں تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں آسٹریلیا کو چار وکٹوں سے شکست دی جس سے سیریز 2-1 سے جیتنے کے لیے 158 کے ہدف کو 49 گیندوں کی باقیات سے پورا کیا۔ لاہور (دنیا نیوز) - پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف تین میچوں کی ون ڈے بین الاقوامی سیریز کو ایک متاثر کن چار وکٹوں سے جیت کر ختم کر دیا جس میں 49 گیندوں کی باقیات سے ہدف کو پورا کیا گیا اور سیریز 2-1 سے جیت لیا۔ میچ، جو ابتدائی طور پر بارش اور شدید ہوائی جھونک کے باعث تاخیر کا شکار ہوا تھا، آخر کار پاکستان کی جانب سے ایک متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس میں پاکستان کی باؤلنگ نے آسٹریلیا کے بلے بازوں کو 157 رنز پر آؤٹ کر کے پاکستان کی چھ کے عوض 161 رنز کا ہدف پورا کیا۔ لاہور میں ہونے والی پیشرفت کو مختصراً بارش کی وجہ سے متاثر کیا گیا تھا۔ آسٹریلیا نے کھیل کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد پہلے بلے بازی کی اور سیریز کے فائنل میچ میں ایک چیلنجنگ ٹوٹل کے لیے امید کی۔ سیریز کے 1-1 کے برابر ہونے کے بعد پاکستان کی پانچ وکٹوں سے جیت میں اور آسٹریلیا کی 41 رنز سے جیت میں، آخری میچ دونوں ٹیموں کے لیے اہمیت کا حامل تھا۔ پاکستان کی باؤلنگ نے موزوں حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آسٹریلیا کے بلے بازوں کو 157 رنز پر آؤٹ کر کے پاکستان کی چھ کے عوض 161 رنز کا ہدف پورا کیا۔ آسٹریلیا کے کپتان جوش انگلیس نے 71 گیندوں پر 65 رنز بنائے، جبکہ ایلیکس کیوری نے 32 گیندوں پر 19 رنز بنائے اور مارنوس لابوسچینے 39 گیندوں پر 19 رنز بنائے۔ کوئی اور بلے باز ایک بڑا اننگز نہیں بنا سکا جس سے پاکستان نے اننگز کے دوران قابو پالیا۔ شاہین شاہ آفریدی نے باؤلنگ حملے کی قیادت کی اور 8 اوورز میں 3-30 کے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ابRAR احمد نے 10 اوورز میں 2-19 کے اہم کردار ادا کیا، جبکہ شاداب خان نے بھی دو وکٹیں حاصل کیں، 9 اوورز میں 2-28 کے ساتھ ختم ہو گئے۔ پاکستان کی چھ کے عوض 161 رنز کے ہدف کی پورے کرنے میں میڈل آرڈر کی اہم شراکت کی۔ بابار اعظم نے 84 گیندوں پر 40 رنز بنائے، ابتدائی کامیابیوں کے بعد stablity فراہم کی، جبکہ شاداب خان نے 42 گیندوں پر 29 رنز کا اہم کردار ادا کیا، جبکہ ماذوق سداقت نے 26 گیندوں پر 27 رنز کی اہم شراکت کی جس سے پاکستان نے ہدف کی طرف قدم بڑھایا۔ آسٹریلیا کی باؤلنگ نے باقاعدگی سے کامیابی حاصل نہیں کی۔ میٹھیو کینمن نے 10 اوورز میں 3-38 کے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ میٹ شاٹ نے 7 اوورز میں 1-23 کا اہم کردار ادا کیا، جبکہ میٹ رینشا نے 3 اوورز میں 1-6 کا اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے 41.
5 اوورز میں 161-6 کے سکور کے ساتھ جیت حاصل کی اور سیریز 2-1 سے جیت لیا۔ یہ نتیجہ پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے فائنل میچوں میں اپنی مضبوط ریکارڈ کو جاری رکھتا ہے۔ یہ 6ویں موقع تھا جب دونوں ٹیموں کے درمیان ایک سیریز کے فائنل میچ ہوا اور پاکستان نے اس میں 5ویں جیت کا جشن منایا اور لاہور میں ایک کامیاب مہم کا خاتمہ کیا
پاکستان آسٹریلیا ون ڈے بین الاقوامی سیریز جیت
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