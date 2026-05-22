پاکستان کے ہفتہ وار افراط زر میں کمی

پاکستان کے ہفتہ وار افراط زر میں 0.33 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
پاکستان کے ہفتہ وار افراط زر میں 0.33 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے جس کے مطابق 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل نے اطلاع دی ہے۔ پاکستان بوریو آف اسٹیٹسٹکس (پی بی ایس) کے مطابق، ایس پی آئی، جو 51 اہم اشیاء کی قیمتوں کو 50 مارکیٹوں میں 17 شہروں میں پابند کرتی ہے، نے سالانہ طور پر 14.
47 فیصد کا اضافہ دیکھا۔ چکن کی قیمتیں سب سے بڑی کمی 8.56 فیصد، پہلے کھانے کے کواںٹائل کے لئے بجلی کے بچت کی قیمتیں 6.08 فیصد، لہسن 3.53 فیصد، پلس مونگ 1.45 فیصد، اور پٹرول اور ڈیزل 1.21 فیصد ہر ایک کے ساتھ ریکارڈ ہوئیں۔ ایل پی جی کے قیمتیں 0.87 فیصد گئیں، جبکہ پلس گرام، بنگن، انڈے، اور پلس ماش بھی تھوڑی کمی کے ساتھ ریکارڈ ہوئے۔ تاہم، ٹماٹر 7.17 فیصد میں اضافہ ہوا، پینسٹک 6.08 فیصد میں اضافہ ہوا، اور گندھک 1.84 فیصد میں اضافہ ہوا۔ پوٹیٹو، کھچڑی، چائے تیار کرنے والی، دہی، اور کچلے تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ پی بی ایس کے ڈیٹا کے مطابق، 51.monitored اشیاء میں سے، 26 اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں، 11 کمیاں ہوئیں، اور 14 غیر تبدیل ہوئیں۔ پہلے کھانے کے گروپ کی بجلی کی قیمتیں سالانہ طور پر 43.30 فیصد سے زیادہ تھیں جبکہ ٹماٹر 34.58 فیصد میں اضافہ ہوا۔ دیگر اشیاء میں جو سالانہ طور پر اضافہ ہوا وہ شامل ہیں، بھیڑی 15.86 فیصد، چیلی پاؤڈر 15.20 فیصد، لہسن 13.39 فیصد، بھیڑی 12.92 فیصد، اور بنگن 10.55 فیصد۔ ان اشیاء میں جو سالانہ طور پر کمیاں ہوئیں وہ شامل ہیں، پوٹیٹو 42.02 فیصد، انڈے 24.47 فیصد، پلس گرام 21.84 فیصد، اور چکن کی قیمتیں سالانہ طور پر 21.79 فیصد کم ہوئیں۔ ایس پی آئی کی کمی مختلف کھانے والوں کے گروپوں میں مختلف تھی، جس کے مطابق پانچواں کواںٹائل میں ہفتہ وار کمی 0.36 فیصد ریکارڈ کی گئی، جبکہ مجموعی اشتراک 0.33 فیصد میں کمی ریکارڈ کی گئی
