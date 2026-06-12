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پاکستان میں پٹرول کی قیمتوں میں کمی

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پاکستان میں پٹرول کی قیمتوں میں کمی
پاکستانپٹرولقیمتوں میں کمی
📆12/06/2026 7:15 pm
📰DunyaNews
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پاکستان میں پٹرول کی قیمتوں میں کمی پاکستان نے بین الاقوامی توانائی کے مارکیٹوں میں عدم استحکام کی وجہ سے پٹرول کی قیمتوں کو ہفتہ وار بنیاد پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اسلام آباد (ڈنيا نیوز) - وفاقی حکومت نے 19 جون تک کے لیے پٹرول اور ہائی سپڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 4 اور 2 روپے فی لیٹر کی کمی کردی ہے، اس کے بارے میں Petroleum Division نے جمعہ کو جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق۔ پٹرول کی قیمتوں میں کمی کے بعد پٹرول کی قیمتیں 373.

78 روپے فی لیٹر سے گھٹ کر 377.78 روپے فی لیٹر ہوگئیں، جبکہ ہائی سپڈ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے بعد یہ قیمتیں 378.78 روپے فی لیٹر سے گھٹ کر 380.78 روپے فی لیٹر ہوگئیں۔ پاکستان میں پٹرول کی قیمتوں میں کمی پاکستان نے بین الاقوامی توانائی کے مارکیٹوں میں عدم استحکام کی وجہ سے پٹرول کی قیمتوں کو ہفتہ وار بنیاد پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کے ساتھ جاری تنازعہ نے بین الاقوامی تیل کی فراہمی پر تشویش پیدا کی ہے، خاص طور پر اس وقت جب بحران کے دوران ہرمز کی پٹی پر منسلک تقریباً ایک پانچویں حصہ دنیا کے تیل اور گیس کی فراہمی متاثر ہوتی ہے۔ پٹرول کا بنیادی استعمال کاروں، موٹر سائیکلوں اور رکشا چلانے والوں کے لیے ہوتا ہے، جو کہ متوسط اور کم معاشرتی گھرانوں کی روزمرہ کھرب خرچ میں ایک اہم فیکٹر ہے۔ دوسری طرف، ہائی سپڈ ڈیزل کو نقل و حمل اور زرعی سیکٹروں میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے، جن میں ٹرک، بسوں، ٹرینوں، ٹریکٹروں، ٹیوب ویلز اور تھریشر شامل ہیں۔ پاکستان میں چھوٹے کاروبار اور دکانداروں کے لیے ایک معینہ ٹیکس نظام کی تجویز 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں شامل ہے۔ 2026-27 کے 18.7 ٹریلیئن وفاقی بجٹ پر توجہ دفاع، قرضوں اور معاشی استحکام پر مرکوز ہے

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پاکستان پٹرول قیمتوں میں کمی ہائی سپڈ ڈیزل بین الاقوامی توانائی کے مارکیٹ

 

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