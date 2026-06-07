پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان اپنی جغرافیائی اہمیت کو ایک مثبت سیاسی سرمائے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ سفارتی سرگرمیاں ایک ایسے وقت میں انجام پائی جا رہی ہیں جب خطے کے مختلف دارالحکومت مستقبل کی سمت متعین کرنے والی گفت و شنید میں مصروف ہیں۔
بین الاقوامی سیاست میں بعض اوقات ایسے مراحل آتے ہیں جب بظاہر الگ الگ نظر آنے والے واقعات درحقیقت ایک ہی بڑی تصویر کے مختلف رنگ ثابت ہوتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ اس وقت ایسی ہی ایک پیچیدہ صورتِ حال سے گزر رہا ہے جہاں سفارت کاری، عسکری حکمتِ عملی، معاشی مفادات، توانائی کی سیاست اور عالمی طاقتوں کی رقابتیں ایک دوسرے میں اس طرح گندھ گئی ہیں کہ کسی ایک پیش رفت کو تنہا سمجھنا ممکن نہیں رہا۔ ایران اور امریکا کے درمیان جاری مذاکرات، منجمد ایرانی اثاثوں کے گرد گھومتی بحث، اسرائیل اور امریکا کے تعلقات میں ابھرنے والی نئی حساسیتیں، خلیجی ریاستوں کے سلامتی خدشات اور ان تمام معاملات کے درمیان پاکستان کی بڑھتی ہوئی سفارتی سرگرمی ایک ایسے منظرنامے کو جنم دے رہی ہے جو آنے والے برسوں کی علاقائی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تہران کا حالیہ دورہ اسی وسیع تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ یہ محض ایک معمول کا سرکاری سفر نہیں بلکہ ایک ایسے وقت میں انجام پانے والا سفارتی اقدام ہے جب خطے کے مختلف دارالحکومت مستقبل کی سمت متعین کرنے والی گفت و شنید میں مصروف ہیں۔ پاکستانی قیادت کی جانب سے ایرانی رہبر کے لیے خصوصی پیغام کی ترسیل اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ اسلام آباد اپنے کردار کو صرف ہمسایہ ریاست کے دائرے تک محدود نہیں رکھنا چاہتا بلکہ ایک ایسے ذمے دار فریق کے طور پر سامنے آنا چاہتا ہے جو تنازعات کے حل اور رابطوں کے فروغ میں معاون ثابت ہو سکے۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ اس مشن کے پس منظر میں حکومت اور عسکری قیادت کی مشاورت موجود ہے، جس سے ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کا پیغام ملتا ہے اور یہ تاثر ابھرتا ہے کہ خارجہ پالیسی کے بعض حساس معاملات پر قومی سطح پر یکسوئی پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ موقع غیرمعمولی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ گزشتہ کئی برسوں کے دوران ملک کی بین الاقوامی شناخت زیادہ تر داخلی سیاسی کشمکش، معاشی مشکلات اور سلامتی کے مسائل کے حوالے سے زیرِ بحث رہی۔ تاہم حالیہ سفارتی سرگرمیوں نے یہ امکان پیدا کیا ہے کہ پاکستان اپنی جغرافیائی اہمیت کو ایک مثبت سیاسی سرمائے میں تبدیل کر سکے۔ جغرافیہ ہمیشہ سے پاکستان کی طاقت رہا ہے۔ جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا، مشرقِ وسطیٰ اور بحرِ ہند کے سنگم پر واقع یہ ملک جس انداز میں دانش مندانہ سفارت کاری اختیار کیے ہوئے ہے اس سے وہ مختلف طاقتوں کے درمیان رابطے کا مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کی کسی بھی کوشش میں پاکستان کا نام سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔اس ضمن میں چین کی جانب سے پاکستان کے کردار کی تحسین ایک اہم سفارتی پیش رفت ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں کسی بڑی طاقت کی جانب سے اعتماد کا اظہار محض رسمی بیان نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے سیاسی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ چین نے پاکستان کو ایک ذمے دار اور قابل اعتماد ثالث قرار دے کر دراصل یہ اشارہ دیا ہے کہ بیجنگ خطے میں استحکام کے لیے اسلام آباد کی کوششوں کو مفید سمجھتا ہے۔ چین کے اپنے مفادات بھی اس خطے سے گہرے طور پر وابستہ ہیں۔ توانائی کی رسد، تجارتی راستے، بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ معاشی روابط اس امر کے متقاضی ہیں کہ مشرقِ وسطیٰ مسلسل کشیدگی کا شکار نہ رہے۔ اسی لیے چین سفارت کاری اور سیاسی مکالمے کو طاقت کے استعمال پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ حقیقت بھی نظرانداز نہیں کی جا سکتی کہ دنیا ایک نئے عالمی توازن کی تشکیل کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد امریکا طویل عرصے تک واحد غالب قوت کے طور پر موجود رہا، مگر اب چین کا ابھار، روس کی نئی حکمت عملی، علاقائی طاقتوں کا بڑھتا ہوا کردار اور عالمی معیشت کی بدلتی ہوئی ساخت ایک مختلف منظرنامہ تشکیل دے رہی ہے۔ اس ماحول میں درمیانے درجے کی ریاستوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے کیونکہ بڑی طاقتیں براہِ راست تصادم کے بجائے ایسے ممالک کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ چاہتی ہیں جو مختلف فریقوں کے ساتھ بیک وقت رابطے رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ پاکستان کی موجودہ سفارتی سرگرمیوں کو اسی زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات میں سب سے حساس مسئلہ منجمد ایرانی اثاثوں کا ہے۔ یہ معاملہ صرف چند ارب ڈالرز کی منتقلی یا عدم منتقلی تک محدود نہیں بلکہ اس کے ساتھ قومی وقار، اقتصادی خودمختاری اور سیاسی اعتماد جیسے عناصر بھی وابستہ ہیں۔ ایران برسوں سے یہ مؤقف اختیار کرتا آیا ہے کہ اس کے مالی وسائل پر عائد پابندیاں غیرمنصفانہ ہیں، جب کہ امریکا ان اثاثوں کو اپنے سفارتی دباؤ کے ایک مؤثر آلے کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان فنڈز کی رہائی یا ان کے استعمال سے متعلق ہر خبر مذاکراتی عمل پر براہِ راست اثر ڈالتی ہے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق واشنگٹن ان منجمد اثاثوں کو خلیجی ممالک کی تعمیر نو یا ممکنہ جنگی نقصانات کے ازالے کے لیے استعمال کرنے کے امکانات کا جائزہ لے رہا ہے، اگرچہ اس بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا، تاہم اس تصور نے کئی قانونی اور سیاسی سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی نظام میں ریاستی اثاثوں کے تحفظ کا اصول ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسی ملک کے اثاثے کسی تیسرے مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کے دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایران یقیناً ایسے کسی اقدام کو اپنی خودمختاری پر ضرب تصور کرے گا، جب کہ اس کے نتیجے میں جاری مذاکرات کے لیے درکار اعتماد بھی متاثر ہو سکتا ہے.
بین الاقوامی سیاست میں بعض اوقات ایسے مراحل آتے ہیں جب بظاہر الگ الگ نظر آنے والے واقعات درحقیقت ایک ہی بڑی تصویر کے مختلف رنگ ثابت ہوتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ اس وقت ایسی ہی ایک پیچیدہ صورتِ حال سے گزر رہا ہے جہاں سفارت کاری، عسکری حکمتِ عملی، معاشی مفادات، توانائی کی سیاست اور عالمی طاقتوں کی رقابتیں ایک دوسرے میں اس طرح گندھ گئی ہیں کہ کسی ایک پیش رفت کو تنہا سمجھنا ممکن نہیں رہا۔ ایران اور امریکا کے درمیان جاری مذاکرات، منجمد ایرانی اثاثوں کے گرد گھومتی بحث، اسرائیل اور امریکا کے تعلقات میں ابھرنے والی نئی حساسیتیں، خلیجی ریاستوں کے سلامتی خدشات اور ان تمام معاملات کے درمیان پاکستان کی بڑھتی ہوئی سفارتی سرگرمی ایک ایسے منظرنامے کو جنم دے رہی ہے جو آنے والے برسوں کی علاقائی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تہران کا حالیہ دورہ اسی وسیع تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ یہ محض ایک معمول کا سرکاری سفر نہیں بلکہ ایک ایسے وقت میں انجام پانے والا سفارتی اقدام ہے جب خطے کے مختلف دارالحکومت مستقبل کی سمت متعین کرنے والی گفت و شنید میں مصروف ہیں۔ پاکستانی قیادت کی جانب سے ایرانی رہبر کے لیے خصوصی پیغام کی ترسیل اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ اسلام آباد اپنے کردار کو صرف ہمسایہ ریاست کے دائرے تک محدود نہیں رکھنا چاہتا بلکہ ایک ایسے ذمے دار فریق کے طور پر سامنے آنا چاہتا ہے جو تنازعات کے حل اور رابطوں کے فروغ میں معاون ثابت ہو سکے۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ اس مشن کے پس منظر میں حکومت اور عسکری قیادت کی مشاورت موجود ہے، جس سے ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کا پیغام ملتا ہے اور یہ تاثر ابھرتا ہے کہ خارجہ پالیسی کے بعض حساس معاملات پر قومی سطح پر یکسوئی پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ موقع غیرمعمولی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ گزشتہ کئی برسوں کے دوران ملک کی بین الاقوامی شناخت زیادہ تر داخلی سیاسی کشمکش، معاشی مشکلات اور سلامتی کے مسائل کے حوالے سے زیرِ بحث رہی۔ تاہم حالیہ سفارتی سرگرمیوں نے یہ امکان پیدا کیا ہے کہ پاکستان اپنی جغرافیائی اہمیت کو ایک مثبت سیاسی سرمائے میں تبدیل کر سکے۔ جغرافیہ ہمیشہ سے پاکستان کی طاقت رہا ہے۔ جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا، مشرقِ وسطیٰ اور بحرِ ہند کے سنگم پر واقع یہ ملک جس انداز میں دانش مندانہ سفارت کاری اختیار کیے ہوئے ہے اس سے وہ مختلف طاقتوں کے درمیان رابطے کا مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کی کسی بھی کوشش میں پاکستان کا نام سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔اس ضمن میں چین کی جانب سے پاکستان کے کردار کی تحسین ایک اہم سفارتی پیش رفت ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں کسی بڑی طاقت کی جانب سے اعتماد کا اظہار محض رسمی بیان نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے سیاسی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ چین نے پاکستان کو ایک ذمے دار اور قابل اعتماد ثالث قرار دے کر دراصل یہ اشارہ دیا ہے کہ بیجنگ خطے میں استحکام کے لیے اسلام آباد کی کوششوں کو مفید سمجھتا ہے۔ چین کے اپنے مفادات بھی اس خطے سے گہرے طور پر وابستہ ہیں۔ توانائی کی رسد، تجارتی راستے، بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ معاشی روابط اس امر کے متقاضی ہیں کہ مشرقِ وسطیٰ مسلسل کشیدگی کا شکار نہ رہے۔ اسی لیے چین سفارت کاری اور سیاسی مکالمے کو طاقت کے استعمال پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ حقیقت بھی نظرانداز نہیں کی جا سکتی کہ دنیا ایک نئے عالمی توازن کی تشکیل کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد امریکا طویل عرصے تک واحد غالب قوت کے طور پر موجود رہا، مگر اب چین کا ابھار، روس کی نئی حکمت عملی، علاقائی طاقتوں کا بڑھتا ہوا کردار اور عالمی معیشت کی بدلتی ہوئی ساخت ایک مختلف منظرنامہ تشکیل دے رہی ہے۔ اس ماحول میں درمیانے درجے کی ریاستوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے کیونکہ بڑی طاقتیں براہِ راست تصادم کے بجائے ایسے ممالک کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ چاہتی ہیں جو مختلف فریقوں کے ساتھ بیک وقت رابطے رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ پاکستان کی موجودہ سفارتی سرگرمیوں کو اسی زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات میں سب سے حساس مسئلہ منجمد ایرانی اثاثوں کا ہے۔ یہ معاملہ صرف چند ارب ڈالرز کی منتقلی یا عدم منتقلی تک محدود نہیں بلکہ اس کے ساتھ قومی وقار، اقتصادی خودمختاری اور سیاسی اعتماد جیسے عناصر بھی وابستہ ہیں۔ ایران برسوں سے یہ مؤقف اختیار کرتا آیا ہے کہ اس کے مالی وسائل پر عائد پابندیاں غیرمنصفانہ ہیں، جب کہ امریکا ان اثاثوں کو اپنے سفارتی دباؤ کے ایک مؤثر آلے کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان فنڈز کی رہائی یا ان کے استعمال سے متعلق ہر خبر مذاکراتی عمل پر براہِ راست اثر ڈالتی ہے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق واشنگٹن ان منجمد اثاثوں کو خلیجی ممالک کی تعمیر نو یا ممکنہ جنگی نقصانات کے ازالے کے لیے استعمال کرنے کے امکانات کا جائزہ لے رہا ہے، اگرچہ اس بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا، تاہم اس تصور نے کئی قانونی اور سیاسی سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی نظام میں ریاستی اثاثوں کے تحفظ کا اصول ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسی ملک کے اثاثے کسی تیسرے مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کے دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایران یقیناً ایسے کسی اقدام کو اپنی خودمختاری پر ضرب تصور کرے گا، جب کہ اس کے نتیجے میں جاری مذاکرات کے لیے درکار اعتماد بھی متاثر ہو سکتا ہے
پاکستان، سفارتی سرگرمیاں، جغرافیائی اہمیت، ایران،