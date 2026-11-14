پاکستان میں نئے صوبوں کے لیے_referendum_کا امکان
حکومت نئے صوبوں کے قیام کے لیے ریفرنڈم کے ذریعے آئینی ترمیم کی کوشش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی اور پی پی پی کی حمایت نہ ملنے پر پارلیمنٹ میں اجلاس بلانے کا بھی تجویز ہے۔
اسلام آباد میں حکومتی ذرائع کے مطابق، نئے صوبوں کے قیام کے لیے آئینی ترمیم کرنے میں پارلیمانی حمایت حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد حکومت ریفرنڈم کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کا راستہ اختیار کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت متعلقہ اجلاس میں اس حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ جمہوری اور قانونی طریقہ کار کے تحت عوامی رائے شماری کا اہتمام کیا جا سکے۔
حکومتی قانونی ٹیم کی کاوشیں
قانون و انصاف کی وزارت، پارلیمانی امور کی وزارت اور اٹارنی جنرل کے آفس کے عہدیداروں پر مشتمل حکومتی قانونی ٹیم ریفرنڈم کے آئینی اور قانونی پہلوؤں کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہے۔ اس بات کی ممکنہ قانونی پیچیدگیوں کا اندازہ لگانا اس عمل کا اہم حصہ ہے تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کے قانونی رکاوٹوں سے بچا جا سکے۔Also readPolice kill four militants while thwarting attack on Kanger Pul checkpost in Bannu
پی ٹی آئی اور پی پی پی کا موقف
پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) اور پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے متوقع آئینی ترمیم کی حمایت کرنے سے گریز کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نئے صوبوں کے قیام کے اصولی طور پر حامی ہے، لیکن اس نے ابھی تک متبادل آئینی ترمیم کی حمایت کرنے کی پابندی ظاہر نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو متبادل راستوں کی تلاش ہے۔
پارلیمانی اجلاس کی تیاریاں
وزیر اعظم شہباز شریف ریفرنڈم کے انعقاد کے لیے پارلیمانی منظوری حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے مشترکہ پارلیمانی اجلاس کے ذریعے منظوری حاصل کرنے کا امکان بھی زیر غور ہے۔ یہ قدم پارلیمانی حمایت نہ ملنے کے باوجود عوامی سطح پر اس فیصلے کو لے جانے کی کوشش ہے۔
عدالتی سہارا کا انتخاب
حکومت عدالت سے رجوع کر کے ریفرنڈم کے آئینی اور قانونی حیثیت کے بارے میں وضاحت حاصل کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ اقدام ان بیرونی دباؤ اور سیاسی عدم یقینی کی وجہ سے اٹھایا جا رہا ہے جبکہ آئینی ترمیم کے عمل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ سے رہنمائی لی جائے گی۔
آئندہ اقدامات اور ممکنہ نتائج
اس فیصلے کے حتمی مراحل میں پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان مشاورت شامل ہے۔ اگر ریفرنڈم کے ذریعے عوامی رائے شفاف طریقے سے حاصل ہو جاتی ہے، تو نئے صوبوں کے قیام کا عمل تیز ہو سکتا ہے۔ حکمت عملی میں پارلیمانی اجلاس اور عدالتی فیصلے کو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
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