کے ایس ای 100 انڈیکس میں 7678 پوائنٹس کی کمی، مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 854 ارب روپے کی کمی۔ ماہرینِ بازار کے مطابق، یہ زوال کئی عوامل کا نتیجہ ہے۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا دور، کے ایس ای 100 انڈیکس میں 7678 پوائنٹس کی کمی کراچی: پاکستان اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) گزشتہ ہفتے کے دوران سرمایہ کاروں کے لیے مایوس کن ثابت ہوا، جہاں کے ایس ای 100 انڈیکس میں 4.
5 فیصد کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ مختصر چار روزہ تجارتی سیشن کے اختتام پر انڈیکس 7678 پوائنٹس گر کر 162,994 پوائنٹس پر بند ہوا۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر انڈیکس 170,672 پوائنٹس پر تھا۔ اس کمی کے نتیجے میں مارکیٹ نے آٹھ اہم نفسیاتی سطحوں کو کھو دیا، جو سرمایہ کاروں کے مسلسل منفی رویے کی عکاسی کرتی ہے۔ مارکیٹ کی سرگرمی پورے ہفتے دباؤ میں رہی، جہاں انڈیکس نے ہفتے کے دوران 171,306 پوائنٹس کی سب سے اونچی سطح کو چھوا، جبکہ سب سے کم سطح 160,391 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ مجموعی مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں اس ہفتے کے دوران 854 ارب روپے کی کمی ہوئی، جو تجارتی سیشن کے اختتام پر 18,022 ارب روپے پر طے ہوئی۔ ماہرینِ بازار کا کہنا ہے کہ یہ زوال کئی عوامل کا نتیجہ ہے، جن میں درج کمپنیوں کے مایوس کن مالیاتی نتائج، سود کی شرح میں اضافہ، اور مشرق وسطیٰ میں جاری سیاسی عدم استحکام شامل ہیں۔ ان تمام عوامل نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو کمزور کیا اور مسلسل فروخت کا دباؤ پیدا کیا۔ اس مندی کی ایک اہم وجہ کمپنیوں کی جانب سے پیش کردہ مالیاتی نتائج کی غیر تسلی بخش رپورٹیں تھیں، جن کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں مایوسی پھیل گئی۔ کئی کمپنیوں نے توقعات سے کم منافع ظاہر کیا، جس سے ان کے حصص کی قیمتوں پر منفی اثر پڑا۔ اس کے علاوہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے سود کی شرح میں حالیہ اضافہ بھی مارکیٹ کے لیے ایک بڑا منفی عنصر ثابت ہوا۔ سود کی شرح میں اضافہ سے کمپنیوں کی قرض لینے کی لاگت بڑھ گئی ہے، جس سے ان کی منافع کمانے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے سیاسی تناؤ نے بھی سرمایہ کاروں کو پریشان کر دیا ہے۔ اس علاقے میں عدم استحکام کی وجہ سے عالمی معیشت پر منفی اثرات کا خدشہ ہے، جس کا براہ راست اثر پاکستانی اسٹاک مارکیٹ پر پڑا ہے۔ تجارت کے حجم میں بھی نمایاں کمی دیکھی گئی، جو سرمایہ کاروں کے غیر فعال رویے کی نشاندہی کرتی ہے۔ بہت سے سرمایہ کار مارکیٹ میں نئی سرمایہ کاری کرنے سے گریزاں رہے اور موجودہ حصص کو فروخت کرنے کو ترجیح دی۔ اس صورتحال میں، مارکیٹ میں لکویڈیٹی کی کمی ہوگئی، جس سے قیمتوں میں مزید کمی ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک سیاسی اور معاشی صورتحال میں بہتری نہیں آتی، مارکیٹ میں بحالی کی امید کم ہے۔ انہوں نے سرمایہ کاروں کو محتاط رہنے اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس ہفتے کے دوران، بینکنگ، سیمنٹ، اور ٹیکسٹائل سیکٹرز میں خاص طور پر فروخت کا دباؤ دیکھا گیا۔ ان سیکٹرز کے حصص کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوئی۔ دوسری جانب، کچھ چھوٹے سیکٹرز میں معمولی بحالی دیکھی گئی، لیکن وہ مجموعی مندی کو روکنے میں ناکام رہے۔ مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے بھی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا امکان ہے۔ انہوں نے سرمایہ کاروں کو خبروں پر نظر رکھنے اور مارکیٹ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ مجموعی طور پر، یہ ہفتہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کے لیے ایک مشکل ہفتہ ثابت ہوا، اور سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا
