پاکستان میں REITs کی ترقی کے لیے حکومت کا عزم

وفاقی وزیر خزانہ نے REITs کی ترقی کو فروغ دینے اور رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ و ریونیو سینیٹر محمد اورنگزیب نے سرمایہ کاری کو فروغ دینے، اختراعات کی حمایت کرنے اور پاکستان کے کیپٹل مارکیٹوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سازگار، شفاف اور قابلِ پیش گوئی پالیسی ماحول فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر نے یہ ریمارکس رئیل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ (REITs) کی ترقی کو incentivizing اور facilitation کرنے کے لیے قائم کردہ فوکس گروپ کے ایک ورچوئل اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دیے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ REITs معیشت کے پیداواری شعبوں میں رئیل اسٹیٹ سرمایہ کاری کو منظم اور شفاف طریقے سے منتقل کرنے کا ایک مضبوط طریقہ کار فراہم کرتے ہیں۔ وزیر نے رئیل اسٹیٹ ، تعمیرات اور ترقی کے شعبوں کو باقاعدہ بنانے کی حمایت کرنے کے ساتھ ساتھ کیپٹل کی تقسیم اور اقتصادی سرگرمیوں کو بہتر بنانے میں ان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ اجلاس میں شرکت کرنے والوں نے نوٹ کیا کہ پاکستان میں REITs مارکیٹ نے ابتدائی پیشرفت کی ہے، لیکن ہدف بنائے گئے پالیسی اقدامات اور بہتر رابطہ کاری کے ذریعے اس کی رسائی کو مزید گہرا کرنے کی کافی صلاحیت موجود ہے۔ اس مارکیٹ کی مکمل صلاحیت کو کھولنے کے لیے طریقہ کار میں موجود غیر ضروری پیچیدگیوں کو دور کرنا، ریگولیٹری ضروریات میں واضحیت کو یقینی بنانا اور اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینا ضروری قرار دیا گیا۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ حکومت رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے ایک دوستانہ ماحول بنانے کے لیے پرعزم ہے، جو معیشت کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ REITs نہ صرف سرمایہ کاری کو راغب کریں گے بلکہ رئیل اسٹیٹ کے شعبے میں شفافیت اور احتساب کو بھی فروغ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ٹیکس کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور ملک کی معاشی ترقی میں مدد ملے گی۔ وزیر نے تمام متعلقہ اداروں کو REITs کے لیے ایک جامع اور موثر قانونی فریم ورک تیار کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے اس بات پر بھی تاکید کی کہ REITs کے قوانین اور ضوابط کو بین الاقوامی بہترین طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع وسیع ہوں گے۔ اجلاس میں شرکت کرنے والوں نے وزیر خزانہ کے ویژن کی تعریف کی اور REITs کی ترقی کے لیے حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ REITs پاکستان کی معیشت کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں اور ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اجلاس میں رئیل اسٹیٹ سیکٹر کے ماہرین، سرمایہ کاروں، بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ انہوں نے REITs کے بارے میں اپنی تجاویز اور سفارشات پیش کیں اور اس شعبے کی ترقی کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے ان تجاویز کو غور سے سنا اور ان پر عمل درآمد کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت REITs کے لیے سازگار ماحول بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ وزیر نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ حکومت رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے، جس سے REITs کے ذریعے سرمایہ کاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایک آن لائن پلیٹ فارم قائم کرنے پر غور کر رہی ہے جہاں سرمایہ کار REITs میں آسانی سے سرمایہ کاری کر سکیں۔ اس سے REITs مارکیٹ میں شفافیت اور رسائی بڑھے گی۔ وزیر خزانہ نے یقین ظاہر کیا کہ REITs کے ذریعے رئیل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس شعبے کی ترقی کے لیے مسلسل کام کرے گی اور سرمایہ کاروں کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کرے گی.
