پاکستان پر قرض کا بوجھ اور عوام کی تشویش

پاکستان پر ایک سال میں قرض میں 7 ہزار 553 ارب روپے کا اضافہ ہوا، جس سے عوام کی زندگی مزید مشکل ہو گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کرپشن اور مہنگائی نے انہیں بنیادی ضروریات تک سے محروم کر دیا ہے۔
پاکستان پر قرض کا بوجھ ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا براہ راست اثر عوام کی زندگی پر پڑ رہا ہے۔ مالیاتی بدانتظامی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور قرض اتارنے کے لیے مزید نئے قرض ے لینے کی پالیسی نے معاشی صورتحال کو مزید گھمبیر کر دیا ہے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان مجموعی طور پر 97 ہزار 37 ارب روپے کے قرض تلے دبا ہوا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 7 ہزار 553 ارب روپے زیادہ ہے۔ یہ اضافہ صرف ایک سال کے دوران ہوا ہے، جس سے عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ قرض عوام کے لیے کسی بھی قسم کی سہولت کا باعث نہیں بنا، بلکہ روزگار کے مواقع کم ہوئے ہیں اور بنیادی ضروریات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ایک شہری کے مطابق اس قرض کا اصل ذمہ دار کرپشن ہے، کیونکہ بااثر لوگ بیرون ملک جائیدادیں خرید رہے ہیں جبکہ عام آدمی اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے بھی پریشان ہے۔ دوسری جانب مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ایک اور شہری نے بتایا کہ وہ اپنے لیے جوتے تک نہیں خرید سکتا اور صرف بچوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کے حالات کو سمجھنے میں ناکام ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں معمولی کمی کو ریلیف قرار دینا عوام کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے شہریوں نے چینی، گھی اور دیگر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی شکایت کی، جبکہ سرکاری شکایتی نظام کو بھی غیر مؤثر قرار دیا۔ ایک مزدور نے بتایا کہ وہ پہلے موٹر سائیکل پر ڈیوٹی پر جاتا تھا، لیکن اب پٹرول کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے پیدل جانے پر مجبور ہے۔ روزانہ کی مزدوری میں سے زیادہ رقم پٹرول پر خرچ ہو جاتی ہے، جس سے گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ شہریوں نے بجلی، گیس اور پٹرول کی بڑھتی قیمتوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر قرض ترقیاتی کاموں پر خرچ ہو رہا ہے تو اس کے اثرات عوام کو نظر آنے چاہئیں۔ عوام نے امید ظاہر کی کہ آنے والے بجٹ میں حکومت حقیقی ریلیف فراہم کرے گی، لیکن موجودہ حالات میں مہنگائی میں کمی کے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ اس صورتحال میں عوام کے سامنے چیلنجز بڑھ گئے ہیں، اور ان کا اعتماد حکومتی پالیسیوں سے اٹھتا جا رہا ہے.
پاکستان پر قرض کا بوجھ ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا براہ راست اثر عوام کی زندگی پر پڑ رہا ہے۔ مالیاتی بدانتظامی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور قرض اتارنے کے لیے مزید نئے قرضے لینے کی پالیسی نے معاشی صورتحال کو مزید گھمبیر کر دیا ہے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان مجموعی طور پر 97 ہزار 37 ارب روپے کے قرض تلے دبا ہوا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 7 ہزار 553 ارب روپے زیادہ ہے۔ یہ اضافہ صرف ایک سال کے دوران ہوا ہے، جس سے عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ قرض عوام کے لیے کسی بھی قسم کی سہولت کا باعث نہیں بنا، بلکہ روزگار کے مواقع کم ہوئے ہیں اور بنیادی ضروریات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ایک شہری کے مطابق اس قرض کا اصل ذمہ دار کرپشن ہے، کیونکہ بااثر لوگ بیرون ملک جائیدادیں خرید رہے ہیں جبکہ عام آدمی اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے بھی پریشان ہے۔ دوسری جانب مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ایک اور شہری نے بتایا کہ وہ اپنے لیے جوتے تک نہیں خرید سکتا اور صرف بچوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کے حالات کو سمجھنے میں ناکام ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں معمولی کمی کو ریلیف قرار دینا عوام کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے شہریوں نے چینی، گھی اور دیگر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی شکایت کی، جبکہ سرکاری شکایتی نظام کو بھی غیر مؤثر قرار دیا۔ ایک مزدور نے بتایا کہ وہ پہلے موٹر سائیکل پر ڈیوٹی پر جاتا تھا، لیکن اب پٹرول کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے پیدل جانے پر مجبور ہے۔ روزانہ کی مزدوری میں سے زیادہ رقم پٹرول پر خرچ ہو جاتی ہے، جس سے گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ شہریوں نے بجلی، گیس اور پٹرول کی بڑھتی قیمتوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر قرض ترقیاتی کاموں پر خرچ ہو رہا ہے تو اس کے اثرات عوام کو نظر آنے چاہئیں۔ عوام نے امید ظاہر کی کہ آنے والے بجٹ میں حکومت حقیقی ریلیف فراہم کرے گی، لیکن موجودہ حالات میں مہنگائی میں کمی کے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ اس صورتحال میں عوام کے سامنے چیلنجز بڑھ گئے ہیں، اور ان کا اعتماد حکومتی پالیسیوں سے اٹھتا جا رہا ہے
قرض مہنگائی کرپشن معاشی بحران عوامی تشویش
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