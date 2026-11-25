پاکستانی صحافیوں پر سائبر حملے بڑھ گئے
2026 میں پاکستانی صحافیوں اور چینلز پر ہیکنگ اور سائبر حملوں کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، اعدادوشمار اور متاثرہ افراد کی تفصیلات
پاکستان میں میڈیا کے شعبے کے کارکنان ڈیجیٹل دہشت گردی کا شدید شکار ہو رہے ہیں۔ مئی 2026 میں شروع ہونے والے ان حملوں نے نہ صرف نجی ٹی وی چینلز کے نشریاتی نظام کو متاثر کیا بلکہ سینئر صحافی وں کے ذاتی اکاؤنٹس کو بھی بے پروا چھوڑ دیا۔ اس وقت سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کے مطابق یہ حملے منظم اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جا رہے ہیں۔
آئی پی ایڈریس اور حملہ آور کی شناخت
مارچ 2026 کی ایک صبح ایک صحافی نے اپنے جی میل اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ اکاؤنٹ اس کے کنٹرول سے باہر ہے۔ محفوظ پاس ورڈ درج کرنے پر بھی انکار کیا گیا اور موبائل پر آنے والا او ٹی پی کوڈ بھی نہیں ملا۔ چند گھنٹوں میں اس کا ایکس اکاؤنٹ بھی ہیک ہو گیا اور پروفائل تصویر سمیت منسلک موبائل نمبر تبدیل کر دیا گیا۔ تین روز کی کوششوں کے بعد گوگل کی مدد سے اکاؤنٹ بحال ہوا لیکن آئی پی ایڈریس روس کا سامنے آیا، حالانکہ بھارتی ہیکرز کی بھی خبریں تھیں۔Also readٹرump نے چین، یورپی یونین سمیت 14 تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف تجویز کر دیے
لاہور کے صحافیوں کو شدید نقصان
لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافی تقویم حیات کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہونے پر حملہ آوروں نے اس کی فرینڈ لسٹ کے افراد کو غیر اخلاقی پیغامات بھیجے۔ انہوں نے اکاؤنٹ پر نامناسب مواد پوسٹ کیا جو چند گھنٹوں میں کسی جاننے والے شخص کی مدد سے بحال کیا گیا۔ اسی طرح کورٹ رپورٹر شاکر اعوان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہونے پر انہوں نے تقریباً دو ہفتے قبل رقم کی مانگ کی شکایات درج کیں۔ ان کے دوستوں نے 25 ہزار روپے بھیجے، جس کے بعد انہیں اپنا اکاؤنٹ بحال کرنے میں ایک ہفتہ لگا۔
بینظیر شاہ اور شاہین صہبائی کے واقعات
جون 2024 میں جیو فیکٹ چیک کی ایڈیٹر بینظیر شاہ کا ایکس اکاؤنٹ ہیک ہوا، جس پر بٹ کوائن اور ٹیسلا کے غیر متعلقہ پوسٹس شیئر کی گئیں۔ 26 جون کو ڈیجیٹل رائٹس کارکنان کی مدد سے ان کا اکاؤنٹ بحال ہوا۔ اسی طرح جولائی 2025 میں سینئر صحافی شاہین صہبائی کا ایکس اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا، جس کے فالوورز کی فہرست ختم ہو گئی تھی۔ تقریباً تین ہفتوں کی کوششوں کے بعد اگست 2025 میں انہیں اپنا اکاؤنٹ واپس مل گیا۔
چینلز اور سرٹ کی تحقیقات
مارچ 2026 میں جیو نیوز کی سیٹلائٹ نشریات میں مداخلت کی گئی، جبکہ ڈان کی رپورٹ کے مطابق چینل انتظامیہ نے 24 گھنٹوں کے دوران غیر مجاز رسائی کی کوششوں کی اطلاع دی۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے متعدد ٹی وی چینلز اور ایپلی کیشنز پر حملوں کی تحقیقات شروع کیں۔ جون 2026 میں جیو نیوز کی ویب سائٹس پر غیر مجاز مواد اپ لوڈ کرنے کی کئی کوششیں ناکام ہوئیں۔
ایف آئی اے کے اعدادوشمار اور عالمی رجحان
اکتوبر 2024 میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سینیٹ کو بتایا کہ یکم جولائی 2024 سے 1,426 واٹس ایپ ہیکنگ کی شکایات ملی تھیں۔ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو 549 اکاؤنٹس بحال کیے گئے، جبکہ 877 کیسز پر کارروائی جاری تھی۔ دنیا بھر میں صحافیوں پر فشنگ اور اسپائی ویئر کے ذریعے حملے بڑھ رہے ہیں، جس سے ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی محفوظ نہیں ہے۔
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