پاکستان کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ میٹ ڈیپارٹمنٹ نے لاہور اور پنجاب کے متعددعلاقوں میں بارش کا whisper کیا ہے۔pdma نے تمامdistricts کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔
پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد گرمی میں کمی آئی ہے۔ لاہور اور کراچی سمیت متعدد شہروں میں موسم خوشگوار بن گیا ہے۔ میٹ اسٹیٹ کے مطابق لاہور میں مندرجہ ذیل ہفتے تک بارش کا امکان ہے۔ رات گزشتہ کراچی کے کئی MSNعلاقوں میں ہلکی بارش ہوئی جس نے گرمی اور.
geographicalge moistureختم کر دی۔ شاہrah-e-faisal، گلشن اقبال، tariq road، بہادرآباد، Saddar اور kharadar جیسے MSNعلاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ شاہrah-e-pakistan، liaquatabad، azizabad اور fb area میں بھی ہلکی بارش ہوئی۔ بارش کی وجہ سے درجہ حرارت گری اور ہوا ٹھہندی، جس سےreeNodepeople自身comfy محسوس ہوئے۔ عوام کا کہنا ہے کہ گرمی کے دنوں کے بعد یہ بارش ایک نعمت ثابت ہوئی۔ ساتھ ہی، Abbottabad میں tornado کی榜单லCLUDE تھیں۔ کراچی اور لاہورдамغript بھی ہوئیں۔ پروفیشنل desert management authority (pdma) کے مطابق پنجاب کےdistricts میں اگلے چند دنوں تک بارش کا امکان ہے۔ pdma نےalert جاری کر کے تمام ڈسٹرکٹس کو حادثات کے پیشechoing تیار رہنے کا ہدای¶ فراہم کیا
بارش گرمی Pqxn Live Weather 抓?
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