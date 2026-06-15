پاکستان ایئر فورس کے دو پائلٹوں کی شہادت کا واقعہ ماردن میں ہوا جس میں انھوں نے اپنی جانوں کا قربانی دیا۔ انھوں نے اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے اپنی جانوں کا فدا کیا۔
مردن میں ایک پاکستان ایئر فورس کا ٹرینر طیارہ منگل کے روز ماردن کے قریب ایک رутین ٹریننگ مہم کے دوران گر کر دو پائلٹوں کی شہادت کا باعث بنا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق شہید افسران میں فلاٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبد اللہ (پاک فوج) اور لیٹنٹ طہا عباسی (پاک بحریہ) شامل تھے جنھوں نے آپریشنل ٹریننگ کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے اپنی جانوں کا فدا کیا۔ اس واقعے کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آسم منیر سمیت سروسز چیفوں نے گھبرایا اور شہید افسران کی قیمتی زندگیوں کی تڑپ پر گہری افسوس کا اظہار کیا۔ انھوں نے شہید افسران کی خاندانوں کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت اور صبر کے لیے دعائیں کیں۔ Meanwhile، انٹریور مینسٹر محسن نقیوی نے بھی واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہید پائلٹوں کی خدمات میں اپنی جانوں کا قربانی دینے کے لیے انھیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انھوں نے کہا کہ ان کی شہادت ان کی بہادری، پیشہ ورانہ مہارت اور قوم کے لیے ان کی ناقابل تردید عہدیت کو ظاہر کرتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ان کی بہادری اور عہدیت کو ہمیشہ شان و احترام کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ انھوں نے شہید افسران کی خاندانوں کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انھیں اپنی تعزیت پیش کی اور انھیں یقین دیا کہ ہم ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہیں۔ انھوں نے تین افراد جو واقعے میں زخمی ہوئے ان کی تیزی سے Recovery کے لیے دعائیں کیں اور ان کی جلد اور مکمل Recovery کے لیے دعائیں کیں۔ یہ واقعہ ملک بھر میں غم و غصے کا ماحول پیدا کر گیا ہے جس کے نتیجے میں شہید پائلٹوں کی خدمات اور قربانیوں کے لیے انھیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی خدمات اور قربانیوں کو ہمیشہ قومی دفاع اور اپنے فرائض کی پابندی کا ایک مستقل علامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سندھ ہوم منسٹر نے مہرام مجالس اور پروسیسیوں کے لیے سخت سیکیورٹی کا حکم دیا ہے، PM شہباز نے کہا کہ ایران-امریکہ کا امن معاہدہ آخری مراحل میں ہ.
مردن میں ایک پاکستان ایئر فورس کا ٹرینر طیارہ منگل کے روز ماردن کے قریب ایک رутین ٹریننگ مہم کے دوران گر کر دو پائلٹوں کی شہادت کا باعث بنا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق شہید افسران میں فلاٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبد اللہ (پاک فوج) اور لیٹنٹ طہا عباسی (پاک بحریہ) شامل تھے جنھوں نے آپریشنل ٹریننگ کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے اپنی جانوں کا فدا کیا۔ اس واقعے کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آسم منیر سمیت سروسز چیفوں نے گھبرایا اور شہید افسران کی قیمتی زندگیوں کی تڑپ پر گہری افسوس کا اظہار کیا۔ انھوں نے شہید افسران کی خاندانوں کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت اور صبر کے لیے دعائیں کیں۔ Meanwhile، انٹریور مینسٹر محسن نقیوی نے بھی واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہید پائلٹوں کی خدمات میں اپنی جانوں کا قربانی دینے کے لیے انھیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انھوں نے کہا کہ ان کی شہادت ان کی بہادری، پیشہ ورانہ مہارت اور قوم کے لیے ان کی ناقابل تردید عہدیت کو ظاہر کرتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ان کی بہادری اور عہدیت کو ہمیشہ شان و احترام کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ انھوں نے شہید افسران کی خاندانوں کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انھیں اپنی تعزیت پیش کی اور انھیں یقین دیا کہ ہم ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہیں۔ انھوں نے تین افراد جو واقعے میں زخمی ہوئے ان کی تیزی سے Recovery کے لیے دعائیں کیں اور ان کی جلد اور مکمل Recovery کے لیے دعائیں کیں۔ یہ واقعہ ملک بھر میں غم و غصے کا ماحول پیدا کر گیا ہے جس کے نتیجے میں شہید پائلٹوں کی خدمات اور قربانیوں کے لیے انھیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی خدمات اور قربانیوں کو ہمیشہ قومی دفاع اور اپنے فرائض کی پابندی کا ایک مستقل علامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سندھ ہوم منسٹر نے مہرام مجالس اور پروسیسیوں کے لیے سخت سیکیورٹی کا حکم دیا ہے، PM شہباز نے کہا کہ ایران-امریکہ کا امن معاہدہ آخری مراحل میں ہ
پاکستان ایئر فورس، دو پائلٹوں کی شہادت، ماردن، پاک