پاکستان ترکی کی دفاعی شراکت داری کا جائزہ
پاکستانی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ترکی کے ایئر فورس کمانڈر جنرل رافیٹ دالکران سے راولپنڈی میں ملاقات کی اور دفاعی تعاون پر بات چیت کی۔
پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے ترکی کے ایئر فورس کمانڈر جنرل رافیٹ دالکران سے ملکر دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت کی۔ یہ ملاقات ہفتہ 17 نومبر کو راولپنڈی میں واقع جنرل ہیڈ کوارٹرز (GHQ) میں منعقد ہوئی، جس کا مقصد خطے کی سیکیورٹی اور دونوں ممالک کے درمیان عسکری تعلقات میں اضافے کے مواقع کا جائزہ لینا تھا۔
دفاعی شراکت داری کا جائزہ
اسپرا کے مطابق، اس اہم ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی سے متعلق تازہ تر صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان اور ترکی کے درمیان قائم مضبوط دفاعی پارٹنرشپ کی تعریف کی اور دونوں ممالک کے آرمڈ فورسز کے درمیان تاریخی اور ثقافتی رشتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ تعلقات استوار ہیں۔Also readFrom Fifty Shades to five-finger discounts Jamie Dornan's shocking shoplifting confession
میٹنگ کے دوران آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان استراتيجی روابط ہمیشہ سے مضبوط رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کا ترکی کے ساتھ قریبی فوجی تعلقات برقرار رکھنے کا پورا عزم ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شعبے میں اضافے کے لیے نئے مواقع پر بھی بات چیت کی گئی، جس سے مستقبل کے مشترکہ منصوبوں کے لیے راستہ ہموار ہوا۔
ترک کمانڈر کا موقف
دوسری جانب، ملاقات میں شریک ترکی کے ایئر فورس کمانڈر جنرل رافیٹ دالکران نے بھی پاکستان کے ساتھ اپنے دفاعی رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے پاک فوج کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کی تعریف کی اور پاکستان کے خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے میں اہم کردار کو سراہا۔
ترک افسر عالی مقام نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ترکی کے فوجی سربراہان خطے کے امن کے قیام میں پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ جنرل دالکران نے اپنی بات چیت کے دوران یہ بھی بتایا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔
مستقبل کے اقدامات اور اثرات
اس ملاقات کے نتیجے میں یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان اور ترکی دونوں ممالک خطے کی سیکیورٹی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پابند ہیں۔ انہوں نے دفاعی پارٹنرشپ کو بڑھانے کے لیے باہمی تعاون کے نئے راستوں کو اپنانے پر اتفاق کیا۔
اس اہم ملاقات نے دونوں ممالک کے درمیان عسکری روابط کو مزید مضبوط کرنے کا اشارہ دیا ہے، جو مستقبل میں مشترکہ تربیت اور تکنیکی تعاون جیسے شعبوں میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاک فوج کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اس قسم کی باہمی تفہام ملاقاتیں خطے کی مضبوطی کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور انہیں باقاعدگی سے جاری رکھا جائے گا۔
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