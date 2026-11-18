پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ
پاکستان کی آئی ٹی اور ٹیلی کم ٹیکس برآمدات اکتوبر 2026 میں 453 ملین ڈالر ہوگئیں، مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں مجموعی برآمدات 1.699 بلین ڈالر تک پہنچ گئیں۔
پاکستان کے انٹیریئر مقرر محسن نقوی نے اسلام آباد میں چینی سفیر سے ملاقات کی، جبکہ ملکی آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں قابل ذکر ترقی دیکھی گئی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن چینل 24نیوز ایچ ڈی نے بدھ کی روز رپورٹ دی کہ اکتوبر 2026 میں آئی ٹی اور ٹیلی کم خدمات کی برآمدات 453 ملین ڈالر کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے میں کامیاب رہیں۔
آئی ٹی برآمدات میں تاریخی اضافے کی تفصیلات
پاکستان کی آئی ٹی، کمپیوٹر اور انفارمیشن سروسز کی برآمدات کا کل حجم جولائی سے اکتوبر 2026-27 کے مالی سال کے پہلے چار ماہ میں 1.699 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ ریکارڈ اعداد و شمار اس بات کی واضح علامت ہیں کہ ملکی ڈیجیٹل سروسز کی معیشت میں شراکت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔Also readPortugal beats Wales in their second match since retirement of Cristiano Ronaldo
گزشتہ مالی سال کے اسی پیریڈ میں یہ اعداد و شمار 1.445 ارب ڈالر تھے، جس سے سالانہ بنیادوں پر تقریباً 17.4 فیصد کا اضافہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس رفتار میں اضافے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی سروسز سییکٹر بیرون ملک کرنسی کم کرنے کے اہم ذرائع میں سے ایک کے طور پر ابھر رہا ہے۔
مالی سال کے ابتدائی چھ ماہ کی کارکردگی
پچھلے مالی سال کے اسی پیریڈ کے مقابلے میں 386 ملین ڈالر کی بنیادی سطح سے اب یہ مقدار بڑھ کر 453 ملین ڈالر ہوگئی ہے۔ اکتوبر کے ماہ میں برآمدات میں 4.1 فیصد کی مسلسل اضافہ دیکھا گیا، جب ستمبر 2026 میں یہ مقدار 435 ملین ڈالر تھی۔
پہلے کوارٹر، یعنی جولائی سے ستمبر 2026 کے دوران، آئی ٹی اور ٹیلی کم خدمات کی برآمدات 1.246 ارب ڈالر تھیں۔ اکتوبر کے اضافی 453 ملین ڈالر کو شامل کرنے سے مالی سال کے پہلے چار ماہ میں مجموعی برآمدات 1.699 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ سال کے اسی پیریڈ کے مقابلے میں تقریباً 254 ملین ڈالر زیادہ ہیں۔
معاشی چیلنجز کے باوجود برآمدات میں توسیع
جنرل معاشی مشکلات کے باوجود، پاکستان کی ٹیکنالوجی سروسز کی برآمدات میں مسلسل توسیع دیکھنے میں آرہی ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل سروسز کا شعبہ ملکی معیشت کے لیے مستحکم آمدنی کا ایک اہم سرچشمہ بن چکا ہے۔
یہ نئے اعداد و شمار ان پہلے کوارٹر کی خدمات برآمدات میں ہونے والی ترقی پر مبنی ہیں، جو بنیادی طور پر آئی ٹی سیکٹر کی کوششوں کا نتیجہ تھیں۔
حکام کی پوزیشن اور مستقبل کے امکانات
انٹیریئر وزیر محسن نقوی اور چینی سفیر کے درمیان ہونے والی ملاقات، جس کے دوران ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں باہمی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا، اس سیکٹر کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہے۔
پاکستان آئی ٹی سیکٹر کی کارکردگی کو برقرار رکھنے اور مزید بہتری لانے کے لیے حتمی حکمت عملی پر توجہ مرکوز کر رہا ہے تاکہ مستقبل کے مہینوں میں بھی یہ مثبت رجحان جاری رہے۔
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