پاکستان نے سعودی عرب پر حوثی حملے کی مذمت کی
پاکستان نے خلیجی ملک سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں حوثی ملیشیا کے حملے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے اسے خطے کی سلامتی کے لیے سنگہ خطرہ قرار دیا ہے۔
پاکستان نے یمن کے حوثی ملیشیا کے طرف سے خلیجی ملک سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع اقتصادی مرکز میں ہوئے تازہ ترین حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان ی وزیر خارجہ کے دفتر نے پیر کے روز جاری کردہ ایک باقاعدہ پریس ریلیز میں اس واقعے کو سعودی عرب کی سالمیت اور خودمختاری کے خلاف ایک سنگہ خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
حوثی حملے کی مذمت اور حمایت
پاکستان کی وزارت خارجہ نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ ریاض کے کنگ عبداللہ فنانشل ڈسٹرکٹ (KAFD) ٹاور پر ہوئے اس حملے کو ایک غیرت اور قابل مذمت کارروائی سمجھا جاتا ہے۔ اس بیان میں خطے کے امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر تمام قسم کی جارحیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔Also readHistoric for Pakistan as BoP wins prestigious Asia-wide SME Finance Innovation Award
اس حوالے سے وزارت خارجہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی قانونی اور دفاعی خودمختاری کا مکمل احترام کیا جاتا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور اس خطے میں پائیدار امن اور استحکام لانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔
عسکری حملوں کی تفصیلات اور ردعمل
اس حملے کی تفصیلات کے مطابق، حوثی ملیشیا نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر سعودی عرب کے فضائی حملوں کا جواب دیتے ہوئے ایک میزائل چلایا تھا۔ سعودی دفاعی نظاموں نے اس بالسٹک میزائل کو روکا اور تباہ کر دیا، جبکہ جنوبی سعودی عرب میں واقع اہم فوجی تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔
گذشتہ جمعرات کو ریاض کا سب سے بلند عمارت، جو سعودی عرب کے سوزورین ویلتھ فنڈ کا مرکزی دفتر ہے، اس حملے میں متاثر ہوا تھا۔ اس واقعے کے صرف ایک دن بعد یہ نئی واقعہ پیش آیا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی سول ڈیفینس کے مطابق جنوبی علاقوں جازان، ابہہ، اور خمیس مشیط میں ڈرون حملوں کی کوششیں کی گئیں لیکن انہیں ناکام بنایا گیا۔
خطے میں امن کی بحالی کے اقدامات
حوثی گروپ کے سعودی عرب کے جنوبی علاقوں کے لیے تیز تر ہونے والے حملوں کو دیکھتے ہوئے، سعودی کی سربراہی میں قائم کولیگیشن نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سرحد پار حملے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ان واقعوں کے نتیجے میں مقامی آبادی میں بے چینی پائی جاتی ہے اور سول ڈیفینس نے عوام کو انتباہی الرٹ جاری کیے ہیں۔
پاکستان کی جانب سے اس مسئلے پر ایک مستقل اور واضح موقف اپنایا گیا ہے جس کے تحت کسی بھی قسم کی غیر قانونی کارروائی کی سختی سے مخالفت کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی برادری اور خطے کے ممالک سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر امن کی کوششوں میں تیزی لائیں تاکہ معصوم جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔
مستقبل کے لیے تجاویز اور اقدامات
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے حملے نہ صرف سعودی عرب بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی معیشت اور سلامتی کے لیے ایک سنگہ چیلنج ہیں۔ KAFD جیسے اہم مالیاتی مراکز پر حملے سرمایہ کاری کے ماحول کو متاثر کرتے ہیں اور اس لیے اس کا فوری حل نکالنا انتہائی ضروری ہے۔
پاکستان کے طور پر، وزیر خارجہ کے دفتر کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے سفارتی روابط کو فعال رکھے گا تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم کیا جا سکے۔ مستقبل قریب میں ممکنہ امن مذاکرات اور سفارتی کوششوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی تاکہ مزید تصادم سے بچا جا سکے۔
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