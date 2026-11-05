پاکستان کے خزانے میں 26.86 ارب ڈالر کی اضافی آمدن
اسٹیٹ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ویٹرنل ریزروز میں 111 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جبکہ کل ریزروز 26.86 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تازہ اعداد و شمار کے مطابق، ملک کے کل ویٹرنل ریزروز میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ریپورٹس کے مطابق، مجموعی خارجی ذخائر میں 111 ملین ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس اضافے کے بعد ملک کے کل ویٹرنل ریزروز کا تخمینہ 26.86 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ معاشی استحکام کے لیے جاری کوششیں ابھی بھی اثر انداز ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ تبدیلیاں تیزی سے رونما نہیں ہو رہیں۔
سی بی پی اور کمرشل بینکوں کی کارکردگی
مرکزی بینک کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اپنے ذخائر میں 40 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے کے نتیجے میں مرکزی بینک کے ذخائر کی کل مالیت 21.56 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اضافہ ملک کی مرکزی مالیاتی ادارے کی نقدی کی دستیابی اور بیرونی ادائیگیوں کے لیے فنڈز کے تحفظ کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔Also readپیپلزپارٹی کے سید اویس شاہ اسپیکر سندھ اسمبلی منتخب
اس کے علاوہ، کمرشل بینکوں کے ذخائر میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، کمرشل بینکوں کے ویٹرنل ذخائر میں 71 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد ان کے مجموعی ذخائر 5.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ اضافہ کمرشل بینکنگ سیکٹر میں غیر ملکی کرنسی کے بہاؤ میں بہتری کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کہ برآمد کنندگان اور بین الاقوامی تجارت میں شامل اداروں کی جانب سے بیرونی کرنسی کی واپسی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
روپے کی قیمت میں کمی اور ڈالر کی قدر
دوسری طرف، کراچی کے انٹربینک مارکیٹ میں پاکستانی روپے کی قدر میں معمولی بہتری دیکھی گئی ہے۔ امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کے نتیجے میں روپے کی قدر میں تین پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تجارتی ہفتے کے چوتھے دن، امریکی ڈالر مقامی کرنسی کے مقابلے میں 276.67 روپے پر بند ہوا۔ یہ وہ ریٹ ہے جو پچھلے بند ہونے کے ریٹ 276.70 روپے کے مقابلے میں کم ہے۔
اس چھوٹی سی کمی کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر کی قدر میں تھوڑی سی کمی دیکھی گئی ہے، جو کہ روپے کے استحکام کی طرف ایک مثبت قدم ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں مارکیٹ میں معمولی دباؤ کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن یہ تبدیلیاں زیادہ بلند نظریاتی نہیں ہیں۔ تاہم، یہ رجحان اس بات کی علامت ہے کہ مارکیٹ میں غیر ملکی کرنسی کی دستیابی میں بہتری آ رہی ہے، جس سے درآمد کنندگان اور کاروباری اداروں کو کچھ حد تک سہولت مل سکتی ہے۔
مستقبل کے اثرات اور معاشی تجزیہ
ان تازہ ترین اعداد و شمار کا تجزیہ کیا جائے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بیرونی ذخائر کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکوں دونوں کی جانب سے ذخائر میں اضافہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بیرونی مالیاتی مدد اور برآمدات کی آمد میں استحکام دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ اضافہ ملک کی بیرونی ادائیگیوں کی صلاحیت کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
تاہم، روپے کی قدر میں کمی کا رجحان ابھی تک محدود ہے اور اسے طویل مدتی استحکام سمجھا نہیں جا سکتا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقل استحکام کے لیے مزید ساختی اصلاحات اور برآمدات میں اضافے کی ضرورت ہے۔ امریکی ڈالر کی قدر میں تھوڑی سی کمی بھی کاروباری اداروں کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ یہ درآمد شدہ خام مال کی قیمتوں کو کم کر کے انفلیشن پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
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