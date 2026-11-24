پاکستان شاہینز نے نیپال کو 169 رنز کا ہدف دے دیا
پاکستان شاہینز نے رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ 2026 میں نیپال کو 169 رنز کا ہدف دے دیا، رشید خان کی زبردست باؤلنگ اور رہیل nazir کی شاندار بیٹنگ نے میچ کا رخ موڑ دیا۔
پاکستان شاہینز نے دوہا میں گزشتہ منگل کو کھیلے گئے رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ 2026 کے گروپ مرحلے کے آخری میچ میں نیپال کے سامنے 169 رنز کا ہدف رکھ دیا۔ پاکستانی ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا لیکن 42 اوورز میں صرف 168 رنز ہی بنانے میں کامیاب ہو سکی۔ یہ میچ قطر کے دارالحکومت دوہا میں منعقد ہونے والے اس ٹورنامنٹ کا ایک اہم حصہ تھا جہاں پاکستانی ٹیم نے اپنی جیت کی تسلسل کو برقرار رکھا۔
رشید خان کی پانچ وکٹیں اور رہیلnazir کا سنچری سے قریب اسکور
نیپال کی ٹیم نے پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کو سخت دباؤ میں رکھا، جس کے نتیجے میں پاکستانی بیٹسمینوں نے بڑے اسکور تک نہیں پہنچ پائے۔ وک کیپر بیٹسمین رہیلnazir نے ٹیم کے لیے سب سے بڑا کنٹربوشن دیا اور ناٹ آؤٹ 64 رنز بنائے۔ ان کے علاوہ حسن نواز نے 28 اور احمد دعیا نے 16 رنز کا مسہم فراہم کیا، لیکن ٹیم نے شروع کے فوائد کو پوری طرح استعمال نہیں کیا۔Also readChina extends key mineral export relief in U.S. trade dispute
نیپال کی جانب سے رشیذ خان نے شاندار باؤلنگ کا مظاہرہ کیا اور آٹھ اوورز میں صرف 39 رنز دے کر پانچ وکٹیں حاصل کیں۔ ان کے علاوہ ابشیش گوتم نے دو وکٹیں حاصل کیں، جبکہ سندپ لیمکشہان اور کشل بھرتل نے ایک ایک وکٹ لی۔ رشیذ خان کی ان پرفارمنس نے پاکستانی بیٹرز کو مسلسل دباؤ میں رکھا اور وہ بڑے اسکور تک نہ پہنچ سکے۔
ٹورنامنٹ کی صورتحال اور پاکستان کی کامیابیاں
یہ میچ رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ 2026 کا حصہ ہے جو 19 نومبر سے 29 نومبر تک قطر میں جاری ہے۔ پاکستانی شاہینز نے پہلے ہی متحدہ عرب امارات کو 61 رنز سے ہرا کر اور انڈیا اے کو 48 رنز سے شکست دے کر گروپ مرحلے کی جیت کا یقینی بنا لیا تھا۔ اس کامیابی کے بعد پاکستانی ٹیم نیم فائنل کی طرف قدم بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے۔
نیم فائنل کے میچز 26 اور 27 نومبر کو منعقد ہوں گے جبکہ فائنل 29 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم کے پاس ٹورنامنٹ میں اپنی کارکردگی کو برقرار رکھنے کا بہترین موقع ہے۔ رہیلnazir کی سنچری سے قریب اسکور اور رشیذ خان کی زبردست باؤلنگ نے میچ کو دلچسپ بنا دیا۔
نیپال کی امیدیں اور اگلے میچ کا تجزیہ
نیپال کو اس ہار کے بعد نیم فائنل میں جگہ بنانے کے لیے 169 رنز کا ہدف حاصل ہے۔ نیپال کی ٹیم نے اپنی پہلی میچ میں انڈیا اے کے خلاف 306 رنز سے ہار کے بعد متحدہ عرب امارات کو چھ وکٹوں سے ہرا کر واپسی کی تھی۔ تاہم، ان کا نیٹ رن ریٹ اب بھی مشکل صورتحال میں ہے اور آخری چار ٹیموں میں جگہ بنانے کے لیے انہیں سخت جدوجہد کرنی ہوگی۔
پاکستان کی ٹیم نے اس میچ میں اپنی دفاعی حکمت عملی کو بروئے کار لایا اور نیپال کو سخت ٹارگٹ دے کر میچ جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر پاکستانی ٹیم اس ہدف کی دفاع میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ ٹورنامنٹ میں اپنی جیت کی تسلسل کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان یہ میچ بہت ہی دلچسپ اور پرجوش رہا۔
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