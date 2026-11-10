پاکستان نے سری لنکا کو 114-3 پر محدود رکھا، 320 رنز کی برتری حاصل
راولپنڈی ٹیسٹ میچ میں بابراعظم کی ڈیکلیریشن کے بعد پاکستان نے سری لنکا کو سخت دباؤ میں رکھا، کمنڈو مینڈیس اور شان دار بیٹنگ سے فرق برقرار۔
راولپنڈی ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن ختم ہوتے وقت پاکستان نے سری لنکا کی ٹیم کو 114-3 کے مجموعے پر محدود رکھا، جس کے نتیجے میں پاکستان نے پہلی اننگز میں 320 رنز کی عظیم الشان برتری حاصل کر لی۔ میچ کے دوسرے روز پاکستان کے کپتان بابراعظم نے اپنی ٹیم کی پہلی اننگز کا اعلان 434-9 کے اسکور پر کیا، جس سے انہیں حریف ٹیم پر بڑا فائدہ میسر آیا۔ اس فیصلے نے سری لنکا کی بیٹنگ لائن کو شدید دباؤ میں ڈال دیا۔
پاکستان کی جانب سے گیند بازی کا آغاز انتہائی جارحانہ رہا، جس کے نتیجے میں سری لنکا کی ٹیم ابتدائی ہی میں 12-3 کی پریشانی کا شکار ہو گئی۔ پسنڈو سوریا برانڈارا بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے، جبکہ دینیش چندلیمل صرف ایک رن بنا کر میدان سنبھل سکے۔ لاہورو اودرا نے 42 رنز کی اہم اننگز کھیلی لیکن وہ 65 رنز پر وکٹ پر کھڑے رہنے کے باوجود آؤٹ ہو گئے۔Also readسندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے ایک ملین گھر مکمل
بابراعظم کا حتمی فیصلہ اور ٹیم کی کارکردگی
بابراعظم کی قیادت میں پاکستان کی ٹیم نے دوسرے دن کے آغاز کے بعد لنچ بریک سے قبل اپنی اننگز کا اعلان کر دیا۔ اس سے قبل سعود شکیل 93 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جنہوں نے ٹیم کو مضبوط پوزیشن فراہم کی۔ دوسرے نئے کھلاڑی عرفات منہاس نے 52 رنز کی شاندار اننگز کھیلتے ہوئے ٹیم کا اسکور 400 کے پلے پار کر دیا۔ راشد اللہ کے 10 رنز بنانے پر آؤٹ ہونے کے بعد بابراعظم نے اننگز کا اعلان کرنے کا حتمی فیصلہ کیا۔
سری لنکا کی بولنگ اور پاکستان کے بلے باز
سری لنکا کی جانب سے اسیش فرنینڈو اور دولشن مدوشنکا نے بہترین بولنگ کا مظاہرہ کیا، دونوں بولرز نے تین تین وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان کی پہلی اننگز کے دوران سعود شکیل اور عرفات منہاس کی شراکت نے ٹیم کو بڑے اسکور تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سعود شکیل نے دوسرے دن 96 رنز کی شراکت قائم کی، جبکہ غازی غوری 48 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
دوسرے دن کے اختتامی اعداد و شمار
میچ کے دوسرے دن کے اختتام پر کمنڈو مینڈیس 40 رنز بنا کر غیر آؤٹ ہیں، جبکہ دھننجائے دی سلوا 22 رنز پر موجود ہیں۔ پاکستان کی جانب سے سقیب خان نے اپنی دوسری ٹیسٹ میچ میں دو اہم وکٹیں حاصل کیں، جبکہ محمد عباس نے ایک وکٹ لی۔ سری لنکا کی ٹیم فی الحال 320 رنز کی پیچیدگی میں ہے اور چار وکٹیں باقی ہیں۔
پہلے دن کے اہم موڑ اور بلے بازنما
میچ کے پہلے دن پاکستان 281-5 پر پہنچا تھا، جہاں تاییب عارف نے 57، اعزان اعواز نے 30، بابراعظم نے 50 اور محمد طاہر نے 50 رنز کی اہم اننگز کھیلیں۔ مدوشنکا نے بابراعظم کو، سونل دینوشا نے محمد طاہر کو اور اسیش فرنینڈو نے سلمان آغا کو آؤٹ کیا۔ سعود شکیل کی صبرانہ کھیل نے ٹیم کو پہلے دن کے اختتام پر مضبوط پوزیشن دی۔
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