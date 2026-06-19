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پاکستان میں فیس بک سے ڈالر کمانا اب بہت آسان

تکنالوجی News

پاکستان میں فیس بک سے ڈالر کمانا اب بہت آسان
پاکستان میں فیس بک سے ڈالر کمانافیس بک سے کمائیکانٹینٹ مونیٹائزیشن
📆19/06/2026 11:51 pm
📰ExpressNewsPK
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پاکستان میں فیس بک سے ڈالر کمانا اب بہت آسان ہوگیا، فیس بک کی جانب سے نئی خوشخبری کی گئی ہے۔

پاکستان میں فیس بک سے ڈالر کمانا اب بہت آسان ہوگیا، فیس بک کی جانب سے نئی خوشخبری کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پوری دنیا میں لوگ چلاتے ہیں اور کئی فری لانسرز اور کانٹینٹ کریئٹرز اس سے لاکھوں ڈالرز ماہانہ کما رہے ہیں۔ فیس بک سے کمائی کے لیے کانٹینٹ مونیٹائزیشن ایک اہم ٹول ہے جب آپ یہ ٹول ایکٹیو یا انلاک کر لیتے ہیں تو آپ کی فیس بک پر کمائی شروع ہوجاتی ہے۔ فیس بک کی جانب سے مختلف اوقات میں مختلف چیلنجز یا کرائٹیریا دیا جاتا رہا ہے جسے مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فیس بک پہلے 10 ہزار فالوورز اور 60 لاکھ منٹ کا واچ ٹائم مکمل کرنے کے بعد آپ کو کانٹینٹ مونیٹائزیشن تک رسائی دیتا تھا، تاہم اب فیس بک نے بعض اکاؤنٹس یا پیچز کے لیے یہ چیلنج یا کرائٹیریا بہت ہی آسان کر دیا۔ فیس بک کی جانب سے اب ایک چیلنج دیا گیا ہے جسے مکمل کرنا بہت ہی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ فیس بک کی اس تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق اب اگر آپ 28 دنوں میں اپنے پیج پر 3 لاکھ ویوز کا ٹارگٹ مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کو کانٹینٹ مونیٹائزیشن کا ٹول مل جائے گا اور آپ کی کمائی ڈالرز میں شروع ہو جائے گی۔ فیس بک کی دیگر پالیسیوں کا خیال رکھنا بھی انتہائی اہم ہے.

پاکستان میں فیس بک سے ڈالر کمانا اب بہت آسان ہوگیا، فیس بک کی جانب سے نئی خوشخبری کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پوری دنیا میں لوگ چلاتے ہیں اور کئی فری لانسرز اور کانٹینٹ کریئٹرز اس سے لاکھوں ڈالرز ماہانہ کما رہے ہیں۔ فیس بک سے کمائی کے لیے کانٹینٹ مونیٹائزیشن ایک اہم ٹول ہے جب آپ یہ ٹول ایکٹیو یا انلاک کر لیتے ہیں تو آپ کی فیس بک پر کمائی شروع ہوجاتی ہے۔ فیس بک کی جانب سے مختلف اوقات میں مختلف چیلنجز یا کرائٹیریا دیا جاتا رہا ہے جسے مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فیس بک پہلے 10 ہزار فالوورز اور 60 لاکھ منٹ کا واچ ٹائم مکمل کرنے کے بعد آپ کو کانٹینٹ مونیٹائزیشن تک رسائی دیتا تھا، تاہم اب فیس بک نے بعض اکاؤنٹس یا پیچز کے لیے یہ چیلنج یا کرائٹیریا بہت ہی آسان کر دیا۔ فیس بک کی جانب سے اب ایک چیلنج دیا گیا ہے جسے مکمل کرنا بہت ہی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ فیس بک کی اس تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق اب اگر آپ 28 دنوں میں اپنے پیج پر 3 لاکھ ویوز کا ٹارگٹ مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کو کانٹینٹ مونیٹائزیشن کا ٹول مل جائے گا اور آپ کی کمائی ڈالرز میں شروع ہو جائے گی۔ فیس بک کی دیگر پالیسیوں کا خیال رکھنا بھی انتہائی اہم ہے

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پاکستان میں فیس بک سے ڈالر کمانا فیس بک سے کمائی کانٹینٹ مونیٹائزیشن

 

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