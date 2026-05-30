پاکستان نے محصولاتی ہدف میں دوسری بار کمی کی

پاکستان نے مالی سال 2024-25 کے لیے اپنے ٹیکس وصولی کے ہدف کو دوسری بار کم کر کے 13.005 ٹریلین روپے کر دیا ہے، جبکہ ایف بی آر نے پہلے 11 مہینوں میں 866 ارب روپے کی کمی ریکارڈ کی۔ یہ ایڈجسٹمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ مشاورت کا حصہ ہے۔
پاکستان نے مالی سال 2024-25 کے لیے اپنے سالانہ محصولات ی ہدف میں دوسری بار کمی کی ہے، جیسا کہ 24نیوز ایچ ڈی ٹی وی نے ہفتہ کو رپورٹ کیا۔ سرکاری اعداد و شمار اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) کے ساتھ جاری مشاورت سے واقف ذرائع کے مطابق، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ( ایف بی آر ) نے اپنے ٹیکس وصولی کے ہدف کو پہلے نظرثانی شدہ 13.
979 ٹریلین روپے سے کم کر کے 13.005 ٹریلین روپے کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف بی آر نے مالی سال کے پہلے 11 مہینوں میں پہلے نظرثانی شدہ ہدف کے مقابلے میں 866 ارب روپے کی کمی ریکارڈ کی۔ تاہم، تازہ ترین ایڈجسٹمنٹ کے بعد یہ خلا تقریباً 25 ارب روپے رہ گیا ہے، جس سے بورڈ کو اپ ڈیٹ شدہ ہدف کے قریب پہنچنے میں مدد ملی ہے۔ جولائی سے مئی کے عرصے کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ انکم ٹیکس محصولات کا سب سے بڑا ذریعہ رہا، جس نے 5.602 ٹریلین روپے کا حصہ ڈالا۔ سیلز ٹیکس کی وصولی 4.215 ٹریلین روپے رہی، جبکہ وفاقی ایکسائز ڈیوٹی سے 744 ارب روپے سے زیادہ کی آمدنی ہوئی۔ ایف بی آر نے مالی سال کے پہلے 11 مہینوں میں 550 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ بھی جاری کیے، جو زیر التواء دعوؤں کو صاف کرنے اور کاروباروں کے لیے لیکویڈیٹی بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ انکم ٹیکس نے 459 ارب روپے کا حصہ ڈالا، جبکہ سیلز ٹیکس کی وصولی 386 ارب روپے سے تجاوز کر گئی۔ وفاقی ایکسائز ڈیوٹی نے 72 ارب روپے پیدا کیے، اور کسٹم ڈیوٹی نے مہینے کے دوران تقریباً 100 ارب روپے کمائے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ نظرثانی شدہ محصولاتی ہدف پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جاری مشاورت کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محصولات میں کمی کا براہ راست اثر ملکی معیشت پر پڑے گا۔ ماہرین کے مطابق، ٹیکس وصولی میں مسلسل کمی سے بجٹ خسارہ بڑھ سکتا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ دوسری طرف، حکومت نے ٹیکس ریفنڈ کے ذریعے کاروباری حلقوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، جس سے معاشی سرگرمیوں میں بتدریج بہتری آ سکتی ہے۔ تاہم، طویل مدتی استحکام کے لیے ٹیکس بیس کو وسیع کرنا اور نئے محصولاتی ذرائع تلاش کرنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے ایف بی آر کو چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پر غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے ضمن میں۔ اگر حکومت ان چیلنجز پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو مستقبل قریب میں محصولات میں اضافہ ممکن ہے
پاکستان محصولات ایف بی آر آئی ایم ایف ٹیکس ہدف
