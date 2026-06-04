پاکستان کے کرنٹوں کے حکام نے جولائی 2025 سے مئی 2026 تک 3.58 ارب روپے کی ٹیکس اور ڈیوٹیوں کی وصولی کی

پاکستان کے کرنٹوں کے حکام نے جولائی 2025 سے مئی 2026 تک 11 ماہ کے عرصے میں 3.58 ارب روپے کی ٹیکس اور ڈیوٹیوں کی وصولی کی، جس میں سالانہ اسی 11 ماہ کے عرصے سے 17 فیصد اضافہ تھا، جس کے بارے میں ایک سرکاری دستاویز کی وجہ سے بول نیوز نے دیکھا۔
پاکستان کے کرنٹوں کے حکام نے جولائی 2025 سے مئی 2026 تک 11 ماہ کے عرصے میں 3.58 ارب روپے کی ٹیکس اور ڈیوٹیز کی وصولی کی، جس میں سالانہ اسی 11 ماہ کے عرصے سے 17 فیصد اضافہ تھا، جس کے بارے میں ایک سرکاری دستاویز کی وجہ سے بول نیوز نے دیکھا۔ جولائی سے مئی کے پرفارمنس میں تمام اہم ٹیکس زمرے میں بڑھتے ہوئے نمو کا ظاہر ہوا، حالانکہ مہینہ آخر میں وصولیوں میں کمی آئی۔ 11 ماہ کی کارکردگی میں تمام اہم ٹیکس زمرے میں بڑھتے ہوئے نمو کا ظاہر ہوا، حالانکہ مہینہ آخر میں وصولیوں میں کمی آئی۔ کرنٹوں کی ذمہ داریوں کے لیے 961.
4 ملین روپے کی وصولی ہوئی، جس میں جولائی 2024 سے مئی 2025 تک 10 فیصد اضافہ تھا۔ جولائی سے مئی تک ہونے والی وصولیوں میں 18 فیصد کا اضافہ ہوا، جبکہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں 43 فیصد کا اضافہ ہوا۔ ہدایت نامے میں ہدایت نامے میں درج PKR 1.02 بلین کی ٹارگٹ ہے۔ جولائی سے مئی تک ہونے والی وصولیوں میں 18 فیصد کا اضافہ ہوا۔ جولائی سے مئی تک ہونے والی وصولیوں میں 43 فیصد کا اضافہ ہوا۔ جولائی سے مئی تک ہونے والی وصولیوں میں 18 فیصد کا اضافہ ہوا
پاکستان کے کرنٹوں کے حکام جولائی 2025 سے مئی 2026 تک 3.58 ارب روپے کی ٹیکس اور ڈیوٹیوں کی وصولی 17 فیصد اضافہ 11 ماہ کے عرصے میں
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