پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں خریداری کی رفتار

پاکستان اسٹاک ایکسچینج ( PSX ) میں ایڈی کے بعد کی سیشن میں خریداری کی رفتار دیکھی گئی، جس کے نتیجے میں انڈیکس نے پہلی نصف سیشن میں 1400 پوائنٹس سے زائد حاصل کیے۔ 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل کے مطابق، جمعہ کی نماز کے وقت، PSX کے بیچ مارک انڈیکس KSE-100 انڈیکس 173,150.
11 پوائنٹس پر ہوا، جس میں 1,424.82 پوائنٹس یا 0.83 فیصد کا اضافہ ہوا۔ اہم سیکٹرز میں خریداری کا دلچسپی دیکھا گیا، جس میں خود روڈ، سیمانٹ، اوائل اینڈ گیس کے اخراجی کمپنیوں، او ایم سی اور پاور جنریشن شامل ہیں۔ انڈیکس ہیوی اسٹاکز جیسے HUBCO، MARI، POL، HBL، اور NBP کے سٹاکس نے سبز رنگ میں تجارت کی۔ پچھلے منڈی کے دن 26 مئی کو، PSX نے ایک مضبوط Recovery کا مظاہرہ کیا جیسا کہ امریکہ اور ایران کے ongoing مذاکرات کے بارے میں renewed Optimism، بین الاقوامی اوائل کی قیمتوں میں کمی اور Eid کے چھوٹ کے دوران خریداری کی طرف سے Stock Market کو تیز رفتار سے بلند کیا۔ انڈیکس نے آخری منڈی کے دن 171,725.29 پوائنٹس پر بند ہوا، جس میں 3,881.05 پوائنٹس یا 2.31 فیصد کا اضافہ ہوا۔ عالمی سطح پر، دنیا بھر کے اسٹاکز نے جمعہ کو ریکارڈ اعلیٰ سطح پر کھڑے ہوئے تھے اور اوائل کی قیمت ایک ہفتے میں سب سے بڑی کمی کے لئے تیز رفتار سے گرتے ہوئے تھے۔ تاجر ایک پوٹنل ڈیل کے بارے میں تفصیلات کے انتظار میں تھے جو سٹرائٹ آف هرموز کو دوبارہ کھولے گا اور امریکہ اور ایران کی فوجی کشیدگی کو بڑھانے والے ceasefire کو بڑھانے والے۔ جمعہ کے صبح کے ایشیائی منڈی کے تجارت میں، برینٹ کریوز کی قیمت 0.9 فیصد کم ہوئی اور تقریباً $93 فی بارلے میں ہوئی، جبکہ Primary US بینچ مارک West Texas Intermediate 1.1 فیصد کم ہوئی اور تقریباً $88 فی بارلے میں ہوئی۔ ٹوکیو، سیول، اور ٹائیپی کے اسٹاک ایکسچینج کے لیڈنگ انڈیکس نے 2 فیصد سے زیادہ کی رفتار سے بڑھتے ہوئے تھے، جبکہ سڈنی 1 فیصد سے زیادہ بڑھتے ہوئے تھا۔ عالمی AI کی خوشی نے اس ہفتے کی تاریخ کی ایک ریلے کی طرف لے لیا ہے، جس نے چیپ مینوفیکٹر Micron اور SK Hynix کے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کو $1 ٹرلین کے پہیے سے پار کرنے میں مدد فراہم کی۔ یورپ میں، مشاہدین ایک اہم اجلاس کے انتظار میں ہیں جس میں وہ چین کے ساتھ gaping تجارتی نقصانات کو حل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں گے۔ یورپی یونین کے کمشنرز ایک مباحثے کے لئے تیار ہیں کہ یورپی یونین کے 27 ممالک کے لیے کیا کرنا ہوگا تاکہ وہ برسلز کے مطابق غیر منصفانہ مقابلے کے خلاف اپنی کمپنیوں کو بچا سکے
