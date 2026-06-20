پاکستان میں برسات اور بجلی کی بارش کی پیشگوئی

پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ (پی ایم ڈی) نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر خیبر پختونخواہ کے اوپر والے علاقوں، کشمیر، گلگت بلتستان اور اوپر والے پنجاب میں برسات کے ساتھ ہوا کی تیز آندोलन اور بجلی کی بارشوں کا پیشگوئی کیا ہے۔
PMD نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر خیبر پختونخواہ کے اوپر والے علاقوں، کشمیر، گلگت بلتستان اور اوپر والے پنجاب میں برسات کے ساتھ ہوا کی تیز آندोलन اور بجلی کی بارش وں کا پیشگوئی کیا ہے۔ اسلام آباد (ڈنيا نیوز) - پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ (پی ایم ڈی) نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر خیبر پختونخواہ کے اوپر والے علاقوں، کشمیر، گلگت بلتستان اور اوپر والے پنجاب میں برسات کے ساتھ ہوا کی تیز آندोलन اور بجلی کی بارش وں کا پیشگوئی کیا ہے۔ پی ایم ڈی کے مطابق اسلام آباد اور اس کے گردون67657 علاقوں میں جزوی ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی کی بارش وں کی سंभاونہ ہے۔ خیبر پختونخواہ میں ڈیر، چترال، سوات، کوہستان، مالاکنڈ، باجوڑ، شنگلہ، بٹگرام، بونیر، کرک، کوہاٹ، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان، موہمند، خیبر، وزیرستان، اورکزئی، منسہرا، ابوطیب، ہری پور، پشاور، سوابی، مردان، پارانچینار، ہنگو اور کرم میں جزوی ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی کی بارش وں کی سंभاونہ ہے۔ ان علاقوں میں جزوی ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی کی بارش وں کی سंभاونہ ہے۔ اسی طرح پنجاب میں رائے ونڈ، مرے، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال، сахیوال، خُشاب، بھکر، لئے، میاں والی میں جزوی ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی کی بارش وں کی سंभاونہ ہے۔ سندھ میں زیادہ تر علاقوں میں گرم اور خشک ہوا کی سंभاونہ ہے۔ تاہم، اوپر والے اضلاع میں جزوی ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی کی بارش وں کی سंभاونہ ہے۔ بلوچستان میں زیادہ تر اضلاع میں گرم اور خشک ہوا کی سंभاونہ ہے۔ تاہم، کوہلو، نصیر آباد، ہرنائی، سیب، بڑخاں اور خضدار میں جزوی ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی کی بارش وں کی سंभاونہ ہے.
PMD نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر خیبر پختونخواہ کے اوپر والے علاقوں، کشمیر، گلگت بلتستان اور اوپر والے پنجاب میں برسات کے ساتھ ہوا کی تیز آندोलन اور بجلی کی بارشوں کا پیشگوئی کیا ہے۔ اسلام آباد (ڈنيا نیوز) - پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ (پی ایم ڈی) نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر خیبر پختونخواہ کے اوپر والے علاقوں، کشمیر، گلگت بلتستان اور اوپر والے پنجاب میں برسات کے ساتھ ہوا کی تیز آندोलन اور بجلی کی بارشوں کا پیشگوئی کیا ہے۔ پی ایم ڈی کے مطابق اسلام آباد اور اس کے گردون67657 علاقوں میں جزوی ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی کی بارشوں کی سंभاونہ ہے۔ خیبر پختونخواہ میں ڈیر، چترال، سوات، کوہستان، مالاکنڈ، باجوڑ، شنگلہ، بٹگرام، بونیر، کرک، کوہاٹ، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان، موہمند، خیبر، وزیرستان، اورکزئی، منسہرا، ابوطیب، ہری پور، پشاور، سوابی، مردان، پارانچینار، ہنگو اور کرم میں جزوی ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی کی بارشوں کی سंभاونہ ہے۔ ان علاقوں میں جزوی ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی کی بارشوں کی سंभاونہ ہے۔ اسی طرح پنجاب میں رائے ونڈ، مرے، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال، сахیوال، خُشاب، بھکر، لئے، میاں والی میں جزوی ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی کی بارشوں کی سंभاونہ ہے۔ سندھ میں زیادہ تر علاقوں میں گرم اور خشک ہوا کی سंभاونہ ہے۔ تاہم، اوپر والے اضلاع میں جزوی ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی کی بارشوں کی سंभاونہ ہے۔ بلوچستان میں زیادہ تر اضلاع میں گرم اور خشک ہوا کی سंभاونہ ہے۔ تاہم، کوہلو، نصیر آباد، ہرنائی، سیب، بڑخاں اور خضدار میں جزوی ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی کی بارشوں کی سंभاونہ ہے
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